Evento

Evento gratuito começou no dia 11 com brinquedos, música, teatro e palestras

Instalado nos altos da Avenida Afonso Pena, em Campo Grande, um verdadeiro circuito especial para o Dia das Crianças com música, brinquedos, shows e palestras gratuitas termina neste domingo (15). O evento gratuito está sendo realizado desde o último dia 11 de outubro na Vila Morena, antiga Cidade do Natal.



A programação que se encerra às 21 horas conta com diversos brinquedos infláveis, como futebol de sabão, castelo, tobogã e ainda escalada, pula-pula e piscina de bolinha, entre outros.



A iniciativa é da Prefeitura de Campo Grande, que também disponibilizou no local um ponto para arrecadação de brinquedos. Os itens doados serão utilizados em campanha para crianças carentes durante o Natal deste ano.

CHÁ REVELAÇÃO



Depois do casamento entre o Sr. e a Sra. Rena, que reuniu mais de 20 mil convidados durante o Natal do ano passado, e a lua de mel do casal, que viajou conhecendo as belezas naturais de Mato Grosso do Sul, o sábado (14) foi dedicado a realizar o chá revelação do bebê Reninha.



Mais de 5 mil pessoas se reuniram no local para ver o céu ficar ainda mais azul com a notícia de que o bebê do casal Rena será um menino.

HISTÓRIA

A história do casal começou quando o Sr. Rena se aposentou do seu trabalho como guia do trenó do Papai Noel e veio passear na Capital em 2021. Ele se tornou a estrela do Natal de Campo Grande e como amou a recepção carinhosa, resolveu ficar por aqui.

Já no ano passado, a Sra. Rena veio passar suas férias na cidade e quando encontrou Sr. Rena, foi amor à primeira vista. A conexão foi tão forte que eles resolveram se casar.

O casamento aconteceu na Cidade do Natal com a presença de mais de 20 mil convidados e os dois saíram de lua de mel, viajando pelo Mato Grosso do Sul conhecendo todas as belezas naturais do Estado.