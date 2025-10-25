Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Cidades

MOBILIDADE URBANA

Atraso em pagamento de subsídios expõe colapso financeiro do transporte da Capital

Com atrasos nos repasses e risco de greve, sistema de transporte público de Campo Grande opera no limite financeiro

Eduardo Miranda

Eduardo Miranda

25/10/2025 - 09h00
Durante 72 horas, um possível colapso no sistema de transporte coletivo de Campo Grande esteve no horizonte do poder público municipal, do Consórcio Guaicurus e de setores do governo de Mato Grosso do Sul.

O pagamento de parcelas atrasadas do subsídio ao sistema de transporte pela prefeitura da Capital fez com que o Consórcio Guaicurus prometesse pagar parte dos salários de seus funcionários, que retiraram a possibilidade de greve.

Com uma operação que aparenta ser financeiramente insustentável, o Consórcio Guaicurus não conseguiu pagar na data prevista o adiantamento salarial de seus funcionários neste mês, e a falta de previsão do pagamento desencadeou um efeito cascata que chegou ao Município e ao Estado, que subsidiam a operação pagando pela passagem dos estudantes da rede pública.

Se o atraso no pagamento do vale dos funcionários do Consórcio Guaicurus foi o estopim da crise, o explosivo que aumentou a escala do problema foi o não pagamento, pela prefeitura e o governo do Estado, de parte do subsídio negociado ano a ano para contribuir na operação do sistema.

Enquanto os funcionários do Consórcio Guaicurus, por meio de seu sindicato, informavam que a justificativa recebida para o atraso no pagamento do vale foi justamente a inadimplência no repasse do subsídio, um problema maior foi exposto.

Nem prefeitura nem governo haviam pago a parcela de R$ 3,3 milhões referente ao subsídio dos últimos dois meses.

No caso do governo, o Correio do Estado apurou que houve tentativa de quitar o subsídio previamente acertado, mas, como o recurso é transferido primeiramente à prefeitura e depois ao governo, a operação não se concretizou por causa de um bloqueio no Sistema de Informações Contábeis e Fiscais do Setor Público Brasileiro (Siconfi), em razão da não prestação de contas de um convênio envolvendo a União e a Casa da Mulher Brasileira.

A restrição impediu que o governo de Mato Grosso do Sul repassasse neste mês o valor para custear os passes dos estudantes. Do lado do Município, desde que os trabalhadores do Consórcio Guaicurus foram às ruas, houve uma operação de emergência para colocar em dia a parte dos subsídios que cabe à prefeitura e tornar possível a continuidade da operação do concessionário do transporte coletivo.

Entre quarta e sexta-feira, a Prefeitura de Campo Grande transferiu R$ 2,3 milhões ao Consórcio Guaicurus. Até o fechamento desta edição, ainda restava R$ 1 milhão a ser repassado ao concessionário do transporte coletivo, valor que a secretária municipal de Fazenda, Márcia Helena Okama, disse que remanejaria do Fundo Municipal de Saúde (FMS).

O fundo é responsável pelo custeio do sistema público de saúde, e é para ele que são transferidos os recursos do Sistema Único de Saúde (SUS), que mantêm operações de alta complexidade, como repasses a hospitais, e de média e baixa complexidade, como o atendimento nas Unidades de Pronto Atendimento (UPAs).

A justificativa para a transferência é que, entre os beneficiários da gratuidade no transporte coletivo, que servem como argumento para o subsídio, estão pessoas que se submetem a tratamento e enfrentam condições de vulnerabilidade, como renais crônicos e pessoas com câncer, entre outras doenças.

Greve que não foi

A transferência dos primeiros R$ 2,3 milhões ao Consórcio Guaicurus gerou um alívio momentâneo em um sistema que está próximo do colapso.

Ainda nesta sexta-feira, o concessionário informou a seus funcionários que o adiantamento salarial, que deveria ter sido pago no dia 20, será pago nesta segunda-feira. Dessa forma, a assembleia geral extraordinária do sindicato que representa a categoria, que trataria de uma possível greve, foi cancelada.

Os problemas de financiamento do transporte, contudo, continuam. O Correio do Estado apurou que a primeira parcela do subsídio, paga ainda na quarta-feira ao Consórcio Guaicurus, foi destinada exclusivamente ao pagamento de dívidas protestadas.

A segunda parcela, que entrou na conta entre quinta e sexta-feira, seria usada para comprar combustível e pagar o adiantamento salarial dos funcionários.

Tarifa técnica

Em meio a tudo isso, existe a possibilidade de o subsídio ao transporte coletivo de Campo Grande aumentar. Nesta semana, o juiz da 4ª Vara da Fazenda Pública e de Registros Públicos, Marcelo Andrade Campos Silva, deu prazo de 30 dias para a Prefeitura de Campo Grande se manifestar em ação de execução contra o Município.

A tarifa técnica, que atualmente é de R$ 6,17, teria de obrigatoriamente subir para R$ 7,19. Todo o processo já foi discutido na Justiça e a ação está transitada em julgado, depois que o Superior Tribunal de Justiça (STJ) rejeitou o último recurso do Município.

A alegação do Consórcio Guaicurus é de que o município não atendeu a itens do contrato de concessão, deixando de conceder os reajustes e as revisões previstos.

Na prefeitura, a alegação é de que não há como cumprir a decisão e que o Município continuará recorrendo, ao menos da execução.

Embora a tarifa cobrada nas catracas seja de R$ 4,90, a tarifa técnica foi criada em 2021, após a pandemia de Covid-19, para ajudar a operação do transporte coletivo. É ela que justifica o subsídio custeado por prefeitura e governo e que, até este fim de semana, ainda estava com pagamentos em atraso.

Advocacia pública

PGE-MS inaugura nova sede em Campo Grande

Nova sede de 5,3 mil m² amplia espaço e funcionalidade da Procuradoria-Geral do Estado

24/10/2025 20h59

Governador Eduardo Riedel, procuradora-geral do Estado Ana Carolina Ali Garcia, ex-governador Reinaldo Azambuja e senadora Tereza Cristina

Governador Eduardo Riedel, procuradora-geral do Estado Ana Carolina Ali Garcia, ex-governador Reinaldo Azambuja e senadora Tereza Cristina Divulgação

A Procuradoria-Geral do Estado de Mato Grosso do Sul (PGE-MS) inaugurou nesta sexta-feira (24) sua nova sede, na Avenida Afonso Pena, em Campo Grande. 

Com 5,3 mil metros quadrados, o prédio foi adquirido no início da década, e depois de passar por reformas, está pronto para receber o serviço de consultoria jurídica e advocacia pública da administração estadual.

Durante a cerimônia, o governador Eduardo Riedel destacou que a entrega vai além de uma obra de infraestrutura. 

“O que presenciamos hoje é mais do que a inauguração de um prédio moderno. Este é um marco do fortalecimento da Procuradoria, que se consolidou como órgão técnico e essencial para a boa gestão pública”, afirmou.

Riedel ressaltou a profissionalização do órgão, que se transformou em um escritório público altamente qualificado, atuando de forma estratégica em temas jurídicos, tributários e administrativos. Segundo o governador, apenas em seu mandato, as ações da Procuradoria garantiram mais de 1 bilhão de reais em decisões judiciais favoráveis ao Estado, reforçando sua relevância técnica.

O governador também destacou a atuação da procuradora-geral Ana Carolina Ali Garcia, que tem representado o Estado em debates nacionais, como a reforma tributária, e em pautas de alcance internacional, como o marco temporal das terras indígenas. Riedel lembrou ainda do papel da PGE em um acordo inédito de compra de terras para assentamentos indígenas, considerado uma das primeiras negociações desse tipo no país.

 Estrutura moderna e funcional

O novo prédio da PGE foi projetado para oferecer um ambiente de trabalho moderno e acessível. São quatro pavimentos e subsolo, com quatro salas de reunião, auditório, setor de atendimento ao público e plataformas elevatórias. Os setores estão organizados por especialidade, seguindo a reestruturação administrativa iniciada em 2020, que tornou o trabalho mais eficiente e integrado.

Para a procuradora-geral Ana Carolina Ali Garcia, a nova sede simboliza a consolidação de avanços importantes. “Celebramos aqui a produtividade e a modernização da PGE. Destaco a integração com a Advocacia Pública Nacional, a gestão mais eficiente da dívida ativa e o projeto Simplifique, que aproxima o cidadão da linguagem jurídica e do serviço público”, afirmou.

Foco em soluções rápidas e consensuais

Ana Carolina também destacou a importância das soluções consensuais e da desjudicialização. “Avançamos na busca por acordos e mediações, tornando nossa atuação mais rápida e eficiente. Nosso objetivo é entregar resultados de qualidade à sociedade sul-mato-grossense. Que este espaço seja também de aprendizado, acolhimento e inspiração”, disse.

Entre as iniciativas recentes da PGE/MS estão a modernização da gestão da Dívida Ativa, a criação de um núcleo de atendimento em parceria com o Detran/MS, que aumentou em 77% a agilidade nas respostas, e a atuação da Câmara Administrativa de Solução de Conflitos (CASC), especialmente na mediação de questões na área da saúde.

História e relevância

Criada em 1º de janeiro de 1979 pelo Decreto-Lei nº 25, assinado pelo governador Harry Amorim Costa, a PGE/MS teve como primeiro procurador-geral o advogado José Couto Vieira Pontes. A Lei Complementar nº 31/1987 definiu suas competências e o estatuto da carreira. Com a Constituição Estadual de 1989, a Procuradoria foi reconhecida como instituição essencial à Administração Pública, com a missão de defender os direitos e interesses do Estado.

O evento reuniu autoridades de diferentes poderes, incluindo a senadora Tereza Cristina, o deputado estadual Paulo Corrêa, o presidente do TJMS, desembargador Dorival Renato Pavan, o presidente da OAB/MS, Bitto Pereira, o presidente da Associação dos Procuradores de MS, Adriano Arrias de Lima, e o ex-governador Reinaldo Azambuja.
 

Campo Grande

Chance de greve sai do radar após promessa de pagamento aos motoristas

Presidente do Sindicato dos Trabalhadores em Transporte Coletivo Urbano de Campo Grande, Demétrio Ferreira confirmou o recebimento de um ofício do consórcio garantindo o pagamento

24/10/2025 18h20

Na última quarta-feira (22), os motoristas paralisaram as atividades por cerca de três horas no início da manhã

Na última quarta-feira (22), os motoristas paralisaram as atividades por cerca de três horas no início da manhã Foto: Paulo Ribas / Correio do Estado

A assembleia que os motoristas do transporte coletivo de Campo Grande fariam na próxima segunda-feira (27) foi cancelada depois que o Consórcio Guaicurus se comprometeu a pagar o adiantamento salarial (vale) na mesma data. O presidente do Sindicato dos Trabalhadores em Transporte Coletivo Urbano de Campo Grande (STTCG), Demétrio Ferreira, confirmou nesta sexta-feira (24) que recebeu um ofício do consórcio garantindo o pagamento.

Com isso, o risco de nova paralisação ou greve, que poderia ocorrer na terça-feira (28), foi suspenso. Na última quarta-feira (22), os motoristas paralisaram as atividades por cerca de três horas no início da manhã, prejudicando quem depende do transporte público.

O impasse salarial acontece enquanto a Prefeitura de Campo Grande regulariza os repasses ao sistema de transporte coletivo. Nos últimos dois dias, o município transferiu 2,3 milhões de reais em subvenções ao consórcio. Ainda faltam 1,03 milhão, que deve ser pago até o início da próxima semana com recursos do Fundo Municipal de Saúde.

Segundo a secretária de Fazenda, Márcia Helena Okama, parte das gratuidades custeadas pelo município está ligada ao transporte de pacientes renais crônicos, pessoas em tratamento de câncer e portadores de algumas DSTs. Por mês, a prefeitura repassa, dependendo do fluxo de passageiros, 1,5 milhão de reais. Com o pagamento previsto, ainda restam os meses de novembro e dezembro para completar o subsídio anual.

Okama ressaltou que a regularização inclui pagamentos já realizados e que o Consórcio Guaicurus já recebeu os repasses feitos nos últimos dois dias. Com isso, os atrasos que geraram a paralisação de quarta-feira foram parcialmente resolvidos, garantindo ao menos temporariamente a normalidade do serviço.

A secretária também informou que a inadimplência do município junto ao Tesouro Nacional está quase totalmente resolvida. O município não consta mais no Cadin (Cadastro de Inadimplentes da Receita Federal), que impede o recebimento de transferências voluntárias de outros entes públicos. O bloqueio havia impedido que o Governo de Mato Grosso do Sul repassasse 3,3 milhões de reais referentes ao subsídio do transporte coletivo. Com a situação regularizada, o Estado poderá transferir sua parte do subsídio normalmente.

A coletiva ainda contou com a presença do presidente da Agência Municipal de Transporte e Trânsito (Agetran), Paulo da Silva, e do presidente da Agência Municipal de Regulação de Serviços Públicos (Agereg), José Mário Antunes da Silva. Eles reforçaram que, com a regularização dos repasses, esperam que o serviço funcione sem novas paralisações e alertaram que o Consórcio Guaicurus pode ser multado caso os ônibus não circulem normalmente.

O subsídio ao transporte coletivo foi criado após a pandemia para ajudar a equilibrar as contas do sistema. Hoje, o consórcio recebe 6,17 reais por passagem, enquanto o usuário paga 4,90 reais. A diferença é coberta pela prefeitura e pelo governo do estado, garantindo o funcionamento do transporte e evitando reajustes diretos na tarifa.

Paralisação

Conforme divulgado pelo Correio do Estado, na quarta-feira (22), as ruas de Campo Grande amanheceram sem os ônibus do transporte coletivo. Na ocasião, os motoristas retardaram em uma hora e meio o início das atividades em protesto ao atraso no pagamento do adiantamento salarial que normalmente é feito no dia 20 de cada mês. 

O atraso no pagamento do chamado vale, da ordem de R$ 1,3 mil, atingiu o bolso de cerca de mil trabalhadores, segundo Demétrio de Freitas. "Infelizmente o consórcio não fez esse depósito. Esperamos até ontem e fomos informados que não iam pagar e não havia data definida para efetuar esse pagamento. Por isso tomamos essa iniciativa de fazer esse protesto hoje pela manhã", afirmou o presidente do sindicato. 

O protesto e a ameaça de greve por tempo indeterminado coincide com as reivindicações, inclusive por meio da Justiça, dos proprietários das empresas pelo reajuste da tarifa, que desde o dia 24 de janeiro está em R$ 4,95. Os empresários reivindicam reajuste da ordem 26%, o que elevaria a tarifa para R$ 6,17.

Diante disso, uma decisão do juiz Marcelo Andrade Campos Silva, da 4ª Vara de Fazenda Pública e de Registros Públicos, determinou  que o município cumpra decisão já julgada, que manda subir a tarifa técnica de ônibus para R$ 7,79.

*Colaborou Eduardo Miranda

