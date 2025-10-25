Atraso em pagamento de subsídios expõe colapso financeiro do transporte da Capital

Sistema de transporte coletivo de Campo Grande enfrenta problemas financeiros desde a pandemia de Covid-19 - Paulo Ribas

Participe do grupo do Correio do Estado no WhatsApp e receba as notícias do dia direto no seu celular.

Durante 72 horas, um possível colapso no sistema de transporte coletivo de Campo Grande esteve no horizonte do poder público municipal, do Consórcio Guaicurus e de setores do governo de Mato Grosso do Sul.

O pagamento de parcelas atrasadas do subsídio ao sistema de transporte pela prefeitura da Capital fez com que o Consórcio Guaicurus prometesse pagar parte dos salários de seus funcionários, que retiraram a possibilidade de greve.

Com uma operação que aparenta ser financeiramente insustentável, o Consórcio Guaicurus não conseguiu pagar na data prevista o adiantamento salarial de seus funcionários neste mês, e a falta de previsão do pagamento desencadeou um efeito cascata que chegou ao Município e ao Estado, que subsidiam a operação pagando pela passagem dos estudantes da rede pública.

Se o atraso no pagamento do vale dos funcionários do Consórcio Guaicurus foi o estopim da crise, o explosivo que aumentou a escala do problema foi o não pagamento, pela prefeitura e o governo do Estado, de parte do subsídio negociado ano a ano para contribuir na operação do sistema.

Enquanto os funcionários do Consórcio Guaicurus, por meio de seu sindicato, informavam que a justificativa recebida para o atraso no pagamento do vale foi justamente a inadimplência no repasse do subsídio, um problema maior foi exposto.

Nem prefeitura nem governo haviam pago a parcela de R$ 3,3 milhões referente ao subsídio dos últimos dois meses.

No caso do governo, o Correio do Estado apurou que houve tentativa de quitar o subsídio previamente acertado, mas, como o recurso é transferido primeiramente à prefeitura e depois ao governo, a operação não se concretizou por causa de um bloqueio no Sistema de Informações Contábeis e Fiscais do Setor Público Brasileiro (Siconfi), em razão da não prestação de contas de um convênio envolvendo a União e a Casa da Mulher Brasileira.

A restrição impediu que o governo de Mato Grosso do Sul repassasse neste mês o valor para custear os passes dos estudantes. Do lado do Município, desde que os trabalhadores do Consórcio Guaicurus foram às ruas, houve uma operação de emergência para colocar em dia a parte dos subsídios que cabe à prefeitura e tornar possível a continuidade da operação do concessionário do transporte coletivo.

Entre quarta e sexta-feira, a Prefeitura de Campo Grande transferiu R$ 2,3 milhões ao Consórcio Guaicurus. Até o fechamento desta edição, ainda restava R$ 1 milhão a ser repassado ao concessionário do transporte coletivo, valor que a secretária municipal de Fazenda, Márcia Helena Okama, disse que remanejaria do Fundo Municipal de Saúde (FMS).

O fundo é responsável pelo custeio do sistema público de saúde, e é para ele que são transferidos os recursos do Sistema Único de Saúde (SUS), que mantêm operações de alta complexidade, como repasses a hospitais, e de média e baixa complexidade, como o atendimento nas Unidades de Pronto Atendimento (UPAs).

A justificativa para a transferência é que, entre os beneficiários da gratuidade no transporte coletivo, que servem como argumento para o subsídio, estão pessoas que se submetem a tratamento e enfrentam condições de vulnerabilidade, como renais crônicos e pessoas com câncer, entre outras doenças.

Greve que não foi

A transferência dos primeiros R$ 2,3 milhões ao Consórcio Guaicurus gerou um alívio momentâneo em um sistema que está próximo do colapso.

Ainda nesta sexta-feira, o concessionário informou a seus funcionários que o adiantamento salarial, que deveria ter sido pago no dia 20, será pago nesta segunda-feira. Dessa forma, a assembleia geral extraordinária do sindicato que representa a categoria, que trataria de uma possível greve, foi cancelada.

Os problemas de financiamento do transporte, contudo, continuam. O Correio do Estado apurou que a primeira parcela do subsídio, paga ainda na quarta-feira ao Consórcio Guaicurus, foi destinada exclusivamente ao pagamento de dívidas protestadas.

A segunda parcela, que entrou na conta entre quinta e sexta-feira, seria usada para comprar combustível e pagar o adiantamento salarial dos funcionários.

Tarifa técnica

Em meio a tudo isso, existe a possibilidade de o subsídio ao transporte coletivo de Campo Grande aumentar. Nesta semana, o juiz da 4ª Vara da Fazenda Pública e de Registros Públicos, Marcelo Andrade Campos Silva, deu prazo de 30 dias para a Prefeitura de Campo Grande se manifestar em ação de execução contra o Município.

A tarifa técnica, que atualmente é de R$ 6,17, teria de obrigatoriamente subir para R$ 7,19. Todo o processo já foi discutido na Justiça e a ação está transitada em julgado, depois que o Superior Tribunal de Justiça (STJ) rejeitou o último recurso do Município.

A alegação do Consórcio Guaicurus é de que o município não atendeu a itens do contrato de concessão, deixando de conceder os reajustes e as revisões previstos.

Na prefeitura, a alegação é de que não há como cumprir a decisão e que o Município continuará recorrendo, ao menos da execução.

Embora a tarifa cobrada nas catracas seja de R$ 4,90, a tarifa técnica foi criada em 2021, após a pandemia de Covid-19, para ajudar a operação do transporte coletivo. É ela que justifica o subsídio custeado por prefeitura e governo e que, até este fim de semana, ainda estava com pagamentos em atraso.

Assine o Correio do Estado