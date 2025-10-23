Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Cidades

Ônibus

Atraso em subsídio público compromete transporte e pode gerar novas paralisações

Cerca de mil motoristas pararam na manhã de ontem depois do atraso no pagamento do vale por parte da concessionária

Felipe Machado

23/10/2025 - 09h00
O transporte coletivo é pauta novamente em Campo Grande, desta vez com paralisação dos motoristas que exigem o pagamento do vale atrasado, que, segundo o Consórcio Guaicurus, é motivado por atraso milionário em repasses que deveriam ter sido feitos pelo poder público, comprometendo recursos financeiros da empresa.

Às 4h30 da manhã de ontem, cerca de mil motoristas não colocaram os ônibus em circulação, após o Consórcio Guaicurus, concessionária responsável pela administração do transporte coletivo em Campo Grande desde 2012, não efetuar o pagamento do vale de R$ 1,3 mil, que geralmente é depositado dia 20 de todo o mês. Depois de 1h30 de paralisação, os motoristas voltaram a trabalhar.

Como justificativa, Themis de Oliveira, diretor-presidente da concessionária, colocou a responsabilidade sob a Prefeitura de Campo Grande, visto que o executivo está em débito com a empresa, que já soma mais de R$ 9 milhões, informação detalhada pela concessionária por meio de nota enviada ao Correio do Estado.

“O Consórcio lamenta profundamente o transtorno causado e esclarece que enfrenta severas restrições financeiras, com insuficiência de recursos para cumprir integralmente obrigações salariais, fiscais e contratuais. A dificuldade não se limita ao repasse de R$ 9,08 milhões em negociação com o poder concedente, mas reflete um desequilíbrio estrutural que vem se agravando diante da defasagem tarifária e do esgotamento das linhas de crédito”, informa.

Em coletiva de imprensa após o ocorrido, o presidente da Câmara de Vereadores, Epaminondas Vicente Silva Neto, o Papy (PSDB), diz ter recebido um ofício há 10 dias fazendo um alerta de que havia o risco de paralisação das atividades caso os repasses não fossem feitos de imediato. Este foi o segundo de três alertas, já que outros foram enviados nos dias 20 de setembro e 20 de outubro. 

De acordo com o vereador, os repasses relativos aos custos do transporte de estudantes das redes públicas não ocorrem há quase quatro meses e a dívida do governo do Estado soma pouco mais de R$ 6 milhões e a da prefeitura já supera a casa dos R$ 3 milhões.

Em nota, o executivo municipal contrariou a versão do presidente da Câmara e diz que não está em dívida com o Consórcio Guaicurus, ‘empurrando’ a responsabilidade pelo atraso nos repasses para o Estado.
“A Prefeitura de Campo Grande informa que está rigorosamente em dia com todas as suas obrigações de pagamento junto ao Consórcio Guaicurus. É importante destacar que o financiamento do transporte coletivo urbano envolve também outros entes públicos e a própria sociedade, por meio da tarifa paga pelos usuários”, destaca.

“No que compete ao Município, todos os compromissos estão sendo cumpridos. A administração mantém diálogo constante com o Consórcio para buscar as melhores soluções e assegurar a continuidade e a qualidade do serviço, evitando prejuízos à população”, complementa.
 No entanto, conforme Papy, o Estado não fez os repasses porque a prefeitura, que é intermediária, está com o “nome sujo” e não consegue emitir a certidão exigida pelo governo estadual para que o repasse seja feito. 

Na próxima segunda-feira (27), haverá uma assembleia geral em decorrência do atraso no pagamento do adiantamento salarial da categoria, convocada pelo Sindicato dos Motoristas.

POSICIONAMENTOS

O Correio do Estado entrou em contato com os principais órgãos públicos que cercam os problemas do transporte público de Campo Grande.

O Ministério Público de Mato Grosso do Sul (MPMS), que foi um dos órgãos que recebeu o relatório final da Comissão Parlamentar de Inquéirito (CPI) do ônibus, afirma que os indiciamentos sugeridos no documento ainda estão sob análise das promotorias responsáveis.

“Em relação ao relatório da CPI do Transporte Coletivo, foi protocolado no MPMS no dia 3 de outubro e distribuído para a 25ª Promotoria de Justiça, responsável pela área do consumidor. Também foram entregues outros dois relatórios diferentes, por vereadores, à 30ª Promotoria do Patrimônio Público. As informações seguem em análise para a adoção das medidas que forem consideradas cabíveis”, reforça.

Vale lembrar que a CPI recomendou o indiciamento de Odilon de Oliveira Júnior e Vinicius Leite Campos, ambos ex-diretores da Agência Municipal de Regulação dos Serviços Públicos (Agereg), de Janine de Lima Bruno e Luís Carlos Alencar Filho, ex-diretores da Agência Municipal de Transporte e Trânsito (Agetran), e de diretores do Consórcio Guaicurus.

Já a Câmara Municipal, após reunião entre os vereadores que integram a Comissão Permanente de Transporte e Trânsito da Casa de Leis, vai agilizar um projeto de lei para criação do Fundo Municipal de Mobilidade e Trânsito, que visa assegurar previsibilidade dos repasses e um novo modelo de financiamento do transporte público na Capital, evitando atrasos como o que gerou a paralisação desta quarta-feira.

A reportagem também entrou em contato com o Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso do Sul (TCE-MS), para saber como está o andamento do Termo de Ajustamento de Gestão (TAG) relacionado ao transporte público de Campo Grande, firmado em 2020 e retomado pelo órgão recentemente. Porém, até o fechamento desta edição, não houve retorno.

PARALISAÇÕES

Esta foi a quarta paralisação do transporte na Capital de seis anos para agora. Em junho de 2019, a cidade amanheceu sem ônibus nas ruas e terminais, ação motivada pelos cortes do governo na educação e a reforma da Previdência.

Exatos três anos depois, em junho de 2022, os campo-grandenses acordaram sem transporte coletivo, após greve dos motoristas pelo descumprimento do depósito do vale quinzenal dentro do prazo, ou seja, até o dia 20, mesmo motivo apresentado ontem pelos trabalhadores.

Em janeiro de 2023, houve outra paralisação, desta vez por causa de reajustes salariais e aumento nos benefícios, o que foi resolvido um dia depois, após reunião entre o Consórcio Guaicurus, o executivo municipal e o Sindicato dos Trabalhadores em Transporte Coletivo e Urbano de Campo Grande (STTUCU-CG).

TRANSPORTE PÚBLICO

Em nota, Prefeitura diz que está com pagamento em dia com o Consórcio Guaicurus

O órgão público afirma que financiamento depende também de outros entes públicos e das tarifas pagas pelos usuários

22/10/2025 19h05

Terminais amanheceram vazios nesta quarta-feira

Terminais amanheceram vazios nesta quarta-feira Foto: Marcelo Victor / Correio do Estado

A Prefeitura de Campo Grande se manifestou, por meio de nota, sobre a paralisação dos ônibus do Consórcio Guaicurus, na manhã desta quarta-feira (22). O Executivo afirma que está com os pagamentos em dia com a empresa, e que o financiamento também envolve outras entidades.

Confira a nota:

A Prefeitura de Campo Grande informa que está rigorosamente em dia com todas as suas obrigações de pagamento junto ao Consórcio Guaicurus. É importante destacar que o financiamento do transporte coletivo urbano envolve também outros entes públicos e a própria sociedade, por meio da tarifa paga pelos usuários.

No que compete ao Município, todos os compromissos estão sendo cumpridos. A administração mantém diálogo constante com o Consórcio para buscar as melhores soluções e assegurar a continuidade e a qualidade do serviço, evitando prejuízos à população.

Cobranças

Por não receberam os R$ 1,3 mil relativos ao vale, que normalmente é depositado no dia 20 de cada mês, os cerca de mil motoristas começaram a trabalhar somente a partir das 6 horas desta quarta-feira (22), uma hora e meia depois do horário normal. 

Themis de Oliveira, presidente do cosórcio Guaicurus, está cobrando o repasse de cerca de R$ 9,5 milhões relativos ao pagamento do transporte dos estudantes das redes públicas.

Conforme o presidente da Câmara de Vereadores, Epaminondas Papy, o poder público está há quase quatro meses sem fazer os repasses previstos para subsidiar o transporte de estudantes. A administraçao estadual estaria devendo pouco mais de R$ 6 milhões e a prefeitura, em torno de R$ 3 milhões. 

Ainda de acordo com Papy, o Estado só não fez os repasses porque a prefeitura, que é intermediária, está com o 'nome sujo' e não consegue emitir a certidão exigida pelo governo estadual para que o repasse seja feito. 

Paralisação

As ruas de Campo Grande amanheceram sem os ônibus do transporte coletivo nesta quarta-feira (22). Os motoristas retardaram em uma hora e meio o início das atividades em protesto ao atraso no pagamento do adiantamento salarial que normalmente é feito no dia 20 de cada mês. 

Normalmente os ônibus começam a circular às 04:30 horas, mas por conta do protesto, entraram em circulação somente a partir das 06:00, o que atrapalhou o início do dia de milhares de pessoas no começo da manhã e tende a gerar atrasos nas linhas ao longo das primeiras horas da manhã, já que somente as tabelas iniciais começaram a partir das 06 horas.

De acordo com Demétrio de Freitas, presidente do Sindicato dos Trabalhadores em Transporte Coletivo e Urbano de Campo Grande, a categoria agendou para a próxima segunda-feira uma assembleia e caso não ocorra o pagamento e se não houver garantia de que o pagamento dos salários no começo de novembro será feito no dia previsto, existe a possibilidade de greve por tempo indeterminado. 

SOLTURA

Motorista que dirigia carro com adolescente no porta-malas é solto em Dourados

O jovem usará tornozeleira eletrônica e será monitorado durante seis meses

22/10/2025 18h40

Carro utilizado para a realização da manobra

Carro utilizado para a realização da manobra Foto: Divulgação

O juíz Alexandre Corrêa Leite concedeu nesta quarta-feira (22) liberdade ao jovem Felipe Matheus Araújo Neris, responsável pela manobra de derrapagem que vitimou Henrique Cardoso Salmazo, de 17 anos, em Dourados no último sábado (17).

A decisão publicada no Diário da Justiça sustenta que o jovem não apresenta risco à ordem pública, e portanto, deve aguardar os pareceres da Justiça em liberdade, monitorado por tornozeleira eletrônica. Diante disso, o jovem pode deixar a Penitenciária Estadual de Dourados ainda nesta quarta-feira. Além disso, Felipe não poderá sair de casa aos finais de semana, feriado e folgas, bem como deverá circular publicamente somente até às 22h e após às 5h. 

Homicídio culposo

O Ministério Público de Mato Grosso do Sul reconheceu que Felipe Matheus Araújo Neris agiu com intenção de matar o adolecente, motivo pelo qual o caso pode ser enquadrado como homicídio culposo e elevar a pena do motorista, caso este seja condenado.

O parecer assinado pelo promotor de Justiça João Linhares nesta segunda-feira (20), difere da decisão policial. Se para a polícia não houve intenção de matar, para o Ministério Público, Felipe Neris "assumiu o risco" contra a vida do garoto, que estava no porta-malas do carro no momento do acidente. 

O promotor destacou sete motivos pelos quais o motorista deveria ser enquadrado por homicídio doloso: 

  • dirigiu embriagado; 
  • realizou derrapagens irregulares; 
  • dirigiu em alta velocidade;
  • vítima estava no porta-malas;
  • automóvel estava lotado de passageiros;
  • local de grande fluxo de pessoas;
  • vítima transportada sem cinto de segurança em local inadequado e perigoso

O fato

Na madrugada de sábado (18), Felipe Matheus perdeu o controle da direção enquanto realizava uma manobra, conhecida como "drift", e bateu contra o muro de um condomínio em Dourados, na Avenida Dom Redovino Rizzardo

Com o impacto, o corpo do adolescente foi arremessado contra o asfalto. Ele chegou a ser socorrido pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e deu entrada no Hospital da Vida, mas não resistiu. 

No interior do veículo, a polícia encontrou cerca de 19 latas de cerveja, um energético e uma garrafa de uísque. Após a batida, o condutor, Felipe Matheus, chegou a receber atendimento médico e, ao receber alta, foi preso em flagrante e encaminhado à delegacia. Outros três ocupantes, com idades de 17, 19 e 20 anos, tiveram apenas ferimentos leves.

