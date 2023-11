O mercado financeiro tem exigido cada vez mais a adequação das empresas a um cenário de implementação de boas práticas sustentáveis e sociais, apresentando-se como um diferencial competitivo para atração de investimentos.

Com esse objetivo surgiu a sigla ESG (Environmental, social and governance). Em português: “ambiental, social e governança”. A implementação do ESG, também foi uma forma de concretizar os 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da Organização das Nações Unidas, que guia o mercado financeiro para o seu crescimento sob as boas práticas de governança, crescimento e compliance.

Para esclarecer as práticas de ESG, o Correio do Estado entrevistou o doutor em administração, Leandro Tortosa, que destaca as importâncias da adoção de ações voltadas à preocupação ambiental, social e de governança.

“As organizações que seguem este modelo passam a se alinhar com as melhores práticas, não somente na área ambiental, mas também em áreas estratégicas da gestão, como a produção e comercialização de mercadorias, prestação de serviços, contratação de pessoal e condução dos trabalhos das equipes”.

Levantamento realizado em 2020 pela consultoria Grant Thornton, que incluiu 255 companhias brasileiras, mostra que 54% das entrevistadas brasileiras pretendiam investir, em 2021, em projetos relacionados a ESG já existentes nas suas empresas e que 39% estavam desenvolvendo um plano estratégico com abordagem ambiental, social e de governança. Confira detalhes na entrevista:



Qual a importância da adoção das práticas de ESG para a economia e as organizações atuais?



A atuação responsável das organizações contribui para o desenvolvimento econômico sustentável – o que significa que as pessoas passam a contar com produtos cuja origem não agride o meio ambiente, são produzidos sem exploração irregular do trabalho, e respeitam normas e regramentos disponíveis.

Como as práticas de sustentabilidade e a implementação do ESG podem influenciar a análise de risco financeiro das empresas e, consequentemente, a rentabilidade e o crescimento do negócio a curto e longo prazo?



A incorporação de práticas de sustentabilidade e princípios ESG influencia a análise de risco financeiro das empresas, repercutindo na rentabilidade e no crescimento. Empresas mais alinhadas às melhores práticas de sustentabilidade tendem a performar melhor. Isso ocorre ao reduzir riscos financeiros, melhorar a eficiência operacional e facilitar o acesso ao capital.

Além disso, práticas sustentáveis impulsionam a inovação, atraem talentos, melhoram a reputação e preparam as empresas para regulamentações futuras. Assim, a sustentabilidade e o ESG são elementos fundamentais na estratégia de negócios, contribuindo para o sucesso a curto e longo prazo.

De que maneira a implementação das práticas de ESG têm impacto na economia brasileira e, mais especificamente, na economia de MS, especialmente quando se trata de pequenas e médias empresas?



A implementação destas práticas influencia a dinâmica econômica do MS de diversas maneiras. A crescente conscientização sobre o ESG atrai investimentos nacionais e internacionais, beneficiando o mercado de capitais e potencialmente impulsionando o desenvolvimento local – e isso fica muito claro quando analisamos a vinda de grandes agroindústrias de celulose ao Estado. Já as PMEs podem se beneficiar do acesso a modalidades de financiamento sustentável, melhorando sua competitividade e reduzindo riscos operacionais e custos.

Além disso, a adoção do ESG ajuda na atração de talentos e na construção de relacionamentos com comunidades locais, melhorando a reputação e a estabilidade das operações. Existe a tendência de que as regulamentações ESG se tornem mais rigorosas. Assim, as empresas que adotam essas práticas estarão em melhor posição para se adaptar e cumprir as exigências regulatórias.

O senhor acredita que a reforma tributária é necessária para o equilíbrio da economia do País?



Sem dúvida nenhuma. O Brasil tem uma das maiores cargas tributárias do mundo, equivalendo-se a de nações mais desenvolvidas – como os países nórdicos. Mas com a diferença de que recebemos uma prestação de serviços públicos de países subdesenvolvidos. Os estudos do Instituto Brasileiro de Planejamento e Tributação (IBPT) têm mostrado isso há muitos anos.

Quais são os impactos da Reforma Tributária para os estados?



Se formos tomar como base o texto recentemente aprovado pela Câmara dos Deputados, e o texto com as mudanças apresentadas pelo senador Eduardo Braga (MDB-AM) haverá benefícios para maior parte dos Estados e dos Municípios.

Corrobora com isso um estudo realizado pelo Instituto de Pesquisa Econômica e Aplicada (IPEA) divulgado no último dia 28/08, que mostra que ao menos 82% dos municípios e 60% dos estados serão beneficiados – principalmente os de menor Produto Interno Bruto (PIB) per capita. De um modo geral, as simulações do IPEA mostram que a reforma pode propiciar ganhos para a maioria dos entes federados, ao mesmo tempo em que reduz as perdas da menor parte.

A criação de um imposto unificado realmente seria a opção mais viável?



No cenário atual é uma boa iniciativa, já que simplifica o cálculo tributário – embora eu pense que um outro modelo de reforma pudesse ter sido adotado. Seria possível privilegiar a racionalização tributária reduzindo mais a carga tributária. Mas há muitos grupos que se beneficiam do atual modelo e que dificilmente o Congresso teria condições de confrontar para aprovar uma reforma mais profunda. Assim, no atual cenário, a meu ver, esta reforma é melhor do que nenhuma.

Acha que a reforma será aprovada esse ano ainda?



A votação na Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) do Senado está marcada para o dia 7 de novembro próximo. Se tudo der certo, e for aprovado em plenário, o texto volta para a câmara por volta do dia 10 de novembro. Se não houver mais nenhuma mudança, e se os deputados conseguirem a aprovação em dois turnos, o texto vai para a promulgação.

Assim, existem as condições para que a promulgação ocorra até o final deste ano de 2023. Sei que há uma mobilização das duas casas (Câmara e Senado) para que tudo isso ocorra, então, vamos torcer para que não haja nenhuma intercorrência nesse meio tempo.

Acredita que o corte da taxa Selic deve se repetir nas próximas reuniões ?



Os modelos estatísticos que usamos em nosso curso mostram que sim, deve haver mais cortes na taxa Selic, embora em um ritmo mais lento. Mas os modelos estão considerando fatores micro e macroeconômicos. Temos que avaliar o cenário mais amplo, incluindo as variáveis políticas e econômicas. Vai depender do que ocorrerá como desdobramentos das guerras Ucrânia/Rússia, Israel/Hamas e os impactos em petróleo, derivados e outros mercados – que têm reflexos na inflação por aqui.

Também temos que acompanhar o aumento da inflação e taxas de juros nos EUA – atualmente em alta. Isso pode trazer um freio antes da hora. Por fim, temos que considerar o endividamento público brasileiro, ainda em trajetória de alta. Mas continuo enxergando um cenário positivo no médio e longo prazos, com redução da taxa Selic para um dígito em algum momento entre o segundo semestre de 2024 e primeiro de 2025.

Quais produtos têm maior rentabilidade na hora de investir, considerando os juros atuais?



Renda fixa continua sendo uma modalidade que combina boa rentabilidade e segurança, pois a taxa de juros no Brasil continua elevada. Mas podemos focar, dentro do mercado de renda variável, nos Fundos de Investimentos Imobiliários (FIIs) e Fundos de Investimento no Agronegócio (FIAGROs) por apresentar fundamentos compatíveis com este momento da economia.

Há boa perspectiva para empresas da área de tecnologia e de geração de energia – sobretudo renovável. Por fim, é interessante acompanhar as empresas de celulose e de infraestrutura, que podem se valer de um cenário local favorável.

Acredita que a crise externa (conflitos) vai afetar a economia brasileira?



Sempre afeta de alguma maneira – tanto de modo positivo, quanto negativo. Mas cada setor deve responder de modo diferente, e a depender dos desdobramentos desses conflitos. O conflito entre Rússia/Ucrânica, por exemplo, afetou negativamente o mercado de alimentos – principalmente trigo e cevada – além de ter representado aumento de custos de energia, em um primeiro momento elevando preços internacionais de petróleo. Mas afetou positivamente na demanda mundial por grãos brasileiros. Assim, o mercado tende a se acomodar e se ajustar aos acontecimentos.

Como o senhor vê a briga de Lula com o Banco Central sobre juros?



O presidente Lula está realizando o papel político dele, que é o de representar a população – principalmente a de mais baixa renda, mais afetada pelos juros e pela inflação. Enquanto esta cobrança estiver no mundo da retórica, sem problemas.

O que não pode é haver qualquer intervenção no Bacen, que é uma entidade autônoma e, portanto, técnica. E não podemos esquecer que o Brasil está reduzindo a inflação justamente pela atuação do Bacen, que começou a elevar os juros antes que o restante do mundo e, agora, está reduzindo com cautela. E esta redução de inflação está ocorrendo, mesmo sem que o governo melhore seu perfil de gastos e de eficiência.

PERFIL

É doutor em Administração pela Universidade Federal de Mato Grosso do Sul. Possui Especialização em Educação Salesiana pela Universidade Católica Dom Bosco (2018), Mestrado em Educação pela Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (2010). Atualmente é chefe do Núcleo de Inteligência de Dados da AGRAER e coordenador de cursos de graduação e MBA da área de negócios da UCDB.