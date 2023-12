Atenção!

Os 53,4 milímetros de chuva que caiu em Coxim na tarde de ontem, causou transtornos e alagamentos em diversos bairros do município.

Tempestades com fortes ventos e chuvas torrenciais são comuns na primavera Gerson Oliveira/Correio do Estado

O Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia) renovou o alerta para risco de perigo potencial de chuva intensa na região norte, noroeste e leste de Mato Grosso do Sul.

O novo aviso de alerta são para os municípios de Água Clara, Alcinópolis, Aparecida do Taboado, Aquidauana, Camapuã, Cassilândia, Chapadão do Sul, Corumbá, Costa Rica, Coxim, Figueirão, Inocência, Ladário, Miranda, Paraíso das Águas, Paranaíba, Pedro Gomes, Rio Negro, Rio Verde de Mato Grosso, São Gabriel do Oeste, Sonora e Três Lagoas.

Ainda de acordo com Inmet, há riscos de alagamentos e rajadas de ventos que podem chegar aos 60 km por hora.

O tempo continua instável em Mato Grosso do Sul durante a semana. O clima é bem típico de verão, com temperaturas altas e pancadas de chuvas no final do dia.

