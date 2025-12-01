Aumento no salário dos profissionais da saúde da Prefeitura será votado amanhã

Na terça-feira (2), os vereadores da Câmara Municipal de Campo Grande votarão pela aprovação ou não do Projeto de Lei Complementar 1005/25, de autoria do Poder Executivo, que trata da carreira dos profissionais de saúde da prefeitura.
A proposta prevê o aumento do salário-base da terceira classe dos profissionais, com os seguintes valores:
- R$ 150 em novembro deste ano
- R$ 200 em novembro de 2026
- R$ 200 em novembro de 2027
- R$ 200 em abril de 2028.
A categoria trata-se dos profissionais que possuem apenas a graduação na área da formação. Os cargos efetivos do chamado "Profissionais em Serviços de Saúde" são:
I - Assistente Social;
II - Farmacêutico;
III - Farmacêutico-Bioquímico;
IV - Fisioterapeuta;
V - Fonoaudiólogo;
VI - Nutricionista;
VII - Profissional de Educação Física;
VIII - Psicólogo;
IX - Terapeuta Ocupacional.
O projeto altera altera a Lei Complementar 381, de 2020, aprovado no mandato de Marquinhos Trad, que dispõe sobre a instituição e organização da carreira de profissionais em serviços de saúde, integrante do Plano de Carreiras e Remuneração da área de Saúde Pública da Prefeitura Municipal de Campo Grande.
Na proposta, a Prefeitura justifica que a proposta resultou de reuniões com o Sisem (Sindicato dos Funcionários e Servidores Municipais de Campo Grande) e foi aprovada pela categoria. Também esclarece que o projeto atende aos requisitos da Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF).