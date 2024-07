Aumento de R$ 0,20 no litro da gasolina é o primeiro desde agosto de 2023

OPORTUNIDADE

Em âmbito nacional, foram 31 mil desistências, o pedido pode ser feito por todos os candidatos inscritos no país.

O Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos (MGI), anunciou que 682 sul-mato-grossenses desistiram de fazer a prova do Concurso Público Nacional Unificado (CNPU), mais conhecido como “Enem dos Concursos”.

O prazo para solicitação de reembolso ou alteração teve início na sexta-feira (5/7) e se encerrou neste domingo (7/7). Em âmbito nacional, foram 31 mil desistências, o pedido pode ser feito por todos os candidatos inscritos no país.

Cerca de 138 moradores do Rio Grande do Sul pediram alteração do local de prova. Essa opção foi aberta para os candidatos com residência no RSl que fariam prova em outros estados ou candidatos com residência em outros estados que fariam prova no RS. Apenas nestes casos, foi permitida a alteração de local de prova.

Novo Cronograma

O Governo Federal divulgou nesta quinta-feira (04), o novo cronograma do Concurso Unificado, mais conhecido como “Enem dos Concursos”. A aplicação da prova será dia 18 de agosto, a novidade é que agora, a convocação para posse e cursos de formação acontecerá a partir de janeiro de 2025.

Confira o cronograma completo abaixo:

4 de julho – Publicação de Decreto e retificação do Edital;

5 a 7 de julho – Disponibilização de sistema para os candidatos do Rio Grande do Sul que fariam prova em outros estados ou candidatos de outros estados que fariam prova no RS solicitarem alteração do polo de provas e para candidatos de todo o Brasil solicitarem devolução da taxa de inscrição;

7 de agosto - Disponibilização dos Cartões de Confirmação;

18 de agosto – Aplicação das provas;

18 de agosto – divulgação dos cadernos de provas (PDFs disponíveis após às 20h);

20 de agosto – divulgação preliminar dos gabaritos das provas objetivas;

20 e 21 de agosto – prazo para interposição de eventuais recursos quanto às questões formuladas e/ou aos gabaritos divulgados;

10 de setembro – disponibilização da imagem do Cartão-Resposta;

8 de outubro – divulgação das notas finais das provas objetivas e da nota preliminar da discursiva;

21 de novembro – divulgação final dos resultados;

Janeiro 2025 – início da convocação para posse e cursos de formação.

Ao todo, foram mais de 2,14 milhões de inscrições no Brasil, deste número 34 449 em Mato Grosso do Sul e 21 538 de Campo Grande. Serão 3 665 locais de aplicação e 75 730 salas em 228 municípios, em todos os estados brasileiros.

De acordo com dados divulgados pelo Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos, Mato Grosso do Sul está na 21° posição no ranking nacional em termos de inscritos, as 4 cidades participantes são Campo Grande, Corumbá - 2611 inscritos, Dourados - 7739 e Três Lagoas com 2561.

Conforme dados divulgados pela Fundação Cesgranrio, organizadora do Concurso Unificado, o grupo mais numeroso de inscrições foram jovens e adultos de 25 a 34 anos, com 821 523 inscrições. Neste grupo, as mulheres são maioria com 56,3% das inscrições, já os homens somam 43,7% do total.

Os municípios foram escolhidos considerando aqueles que têm mais de 100 mil habitantes, conforme dados do Censo Demográfico 2022, do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). Além da densidade populacional, a comissão organizadora considerou como critério de seleção das localidades, a facilidade de acesso às cidades e o raio de influência microrregional do município.

Concurso

De acordo com o Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos, o Concurso Público Nacional Unificado é um modelo inovador de seleção de servidores públicos, criado pelo Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos.

O novo modelo consiste na realização conjunta de concursos públicos para o provimento de cargos públicos efetivos no âmbito dos órgãos e das entidades da Administração Pública Federal direta, autárquica e fundacional, mediante a aplicação simultânea de provas em todos os Estados e no Distrito Federal.

O objetivo é promover igualdade de oportunidades de acesso aos cargos públicos efetivos; padronizar procedimentos na aplicação das provas; aprimorar os métodos de seleção de servidores públicos, de modo a priorizar as qualificações necessárias para o desempenho das atividades inerentes ao setor público; e zelar pelo princípio da impessoalidade na seleção dos candidatos em todas as fases e etapas do certame.

