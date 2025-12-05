Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Autoridades e servidores são homenageados com medalha do Patrono Ramez Tebet

Governador Eduardo Riedel e a primeira-dama, Mônica Riedel, estavam presentes no evento realizado pela Agepen

Alicia Miyashiro

Alicia Miyashiro

05/12/2025 - 12h16
A Agência Estadual de Administração do Sistema Penitenciário (Agepen) realizou, na manhã desta sexta-feira (5), a Solenidade de Outorga da Medalha Patrono Penitenciário “Senador Ramez Tebet”, em evento no auditório da Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul (Uems), em Campo Grande. A honraria reconhece autoridades, servidores e personalidades que contribuíram de forma relevante para o fortalecimento e a modernização do sistema prisional de Mato Grosso do Sul.

Ao todo, 65 pessoas foram agraciadas, entre elas, a primeira-dama do Estado, Mônica Riedel, o secretário de Governo, Rodrigo Perez; além do governador Eduardo Riedel (PP). Também receberam a medalha 23 autoridades e 39 policiais penais que se destacaram nas funções.

Durante o discurso, o diretor-presidente da Agepen, Rodrigo Rossi Maiorchini, enfatizou que os avanços registrados no sistema prisional são resultado direto do trabalho conjunto e da dedicação dos servidores. Ele ressaltou que a gestão tem priorizado planejamento e eficiência, refletidos em ações como a ampliação das escoltas e a qualificação de equipes.

Atualmente, Mato Grosso do Sul conta com mais de 1,7 mil policiais penais capacitados, sendo 45% mulheres. O Estado também acompanha 5,5 mil pessoas monitoradas por tornozeleiras eletrônicas. No total, são 23 mil apenados, cerca de 5 mil sob monitoramento eletrônico e quase 18 mil encarcerados. A taxa coloca MS entre as maiores populações prisionais proporcionais do país.

Reconhecimento à carreira

Presente na solenidade, o governador Eduardo Riedel reafirmou o compromisso de aprimorar continuamente a segurança pública e destacou o papel estratégico da Polícia Penal.

“Não abro mão de construir um sistema que seja exemplo. Isso passa por investimento permanente em estrutura, equipamentos e tecnologia, mas, acima de tudo, na valorização das pessoas. A carreira policial penal deve ser cada vez mais reconhecida. É uma força de trabalho silenciosa, porém vital para o desenvolvimento do nosso Estado”, afirmou.

Riedel destacou ainda que a criação da Polícia Penal representou “uma das mudanças mais expressivas” na estrutura da segurança pública estadual. Ele parabenizou os homenageados e destacou a relevância da medalha. “Vocês passaram por um crivo de muitos nomes. A maior honraria do nosso sistema hoje está no peito de vocês.”

A policial penal Thais Manssano, que discursou em nome dos homenageados, emocionou o público ao destacar a dedicação e o compromisso da categoria, que atua majoritariamente longe da visibilidade pública.

“Ser policial penal não é apenas uma profissão, é uma missão que transforma. Trabalhamos onde cada segundo exige coragem, equilíbrio e preparo. Seguimos quando é difícil, quando ninguém vê, porque sabemos que a nossa presença faz diferença”, afirmou.

Ela dedicou a homenagem a todos os colegas de farda: “Recebo por cada servidor que se doa, que enfrenta turbulências e entrega excelência, mesmo nos dias mais pesados. Somos nós que sustentamos um sistema que protege a sociedade, muitas vezes em silêncio.”

A solenidade reforçou o papel essencial dos policiais penais e das autoridades que atuam para aprimorar o sistema prisional em Mato Grosso do Sul. 

terceirização

Saúde exclui 4 das 8 ONGs interessadas no hospital de Ponta Porã

Instituto que firmou contrato emergencial de R$ 7,88 milhões mensais é um dos que seguem na disputa para assumir o hospital por cinco anos

05/12/2025 10h01

Licitação para contratar instituição para administrar o hospital de Ponta Porã precisa ser concluída até o começo de fevereiro de 2026

No mesmo dia em que realizou o leilão que teve como ganhadora a megaconstrutora paulista Construcap para administrar o Hospital Regional de Campo Grande por 30 anos, nesta quinta-feira (4), a Secretaria de Estado de Saúde desclassificou quatro das oito organizações sociais que haviam mostrado interesse em administrar o Hospital Regional Dr. José de Simone Netto, de Ponta Porã. 

Conforme publicação do diário oficial desta sexta-feira, elas foram inabilitadas porque não entregaram a documentação completa, não tem o índice de solvência exigido no edital ou porque não têm registro nos conselhos de medicina ou de administração em Mato Grosso do Sul. 

Entre as quatro classificadas está o Instituto Social Mais Saúde, que desde o dia 8 de agosto foi contratado sem licitação para administrar o hospital durante seis meses. E, sendo assim, até 8 de fevereiro o chamamento público (espécie de licitação) que classificou as quatro ONGs terá de estar concluído. 

A ONG Mais Saúde vai receber R$ 47,28 milhões para administrar por meio ano, o que equivale a R$ 7,88 milhões por mês. A mesma instituição já administra o Hospital Regional de Cirurgias da Grande Dourados e foi contratada depois que a administração estadual decidiu romper com o Instituto Ácqua, que desde 2019 administrava o hospital de Ponta Porã. 

O contrato original do Acqua acabou em fevereiro, mas desde então vinha sofrendo prorrogações, que acabaram no dia 7 de agosto. A ong "demitida" em Ponta Porã também administra, desde 2022,   o hospital regional de Três Lagoas, em um contrato que lhe garante quase R$ 545 milhões por um período de cinco anos.

E, conforme as explicações dadas pela Secretaria de Estado de Saúde, o contrato relativo ao hospital de Ponta Porã não foi renovado pelo fato de o Instituto Acqua ter tido as contas reprovadas  pelo Tribunal de Contas da Paraíba em seis contratos.  

O contrato inicial feito com o Acqua em Ponta Porã previa que o acordo poderia ser renovado por até três vezes e estendido por 20 anos, caso não houvesse impedimento legal e interesse das duas partes.

Mas, logo na primeira renovação o Estado avisou que estava impedido legalmente de renovar por conta das irregularidades do Instituto apontadas pelo Tribunal de Contas da Paraíba.

E, por conta destas irregularidades, automaticamente o Estado ficará impedido de renovar o contrato com o Instituto Acqua em Três Lagoas, cujo contrato acaba em abril de 2027, a não ser que até lá a ong consiga “limpar seu nome” no Tribunal de Contas da Paraíba. 

Ao longo dos pouco mais de cinco anos que administrou o hospital de Ponta Porã, o Instituto recebeu do Governo do Estado pelo menos R$ 498,4 milhões. O hospital tem cerca de 350 funcionários e 112 leitos.

Além do Instituto Social Mais Saúde, também seguem no páreo da disputa pelo hospital de Ponta Porã o Instituto de Desenvolvimento, Ensino e Assistência à Saúde (Ideas); o Instituto Saúde e Cidadania (Isac); e o Sociedade Brasileira Caminho de Damasco (SBCD).

As instituições inabilitadas ainda podem recorrer, mas precisam fazer isso em três dias. Se isso não ocorrer, será feita a fase de avaliação das propostas de preço das que foram habilitadas.  
 

MINHA CASA MINHA VIDA

Mais de 4 mil inscritos concorrem a 30 apartamentos no Residencial Jardim Antártica

Pré-seleção dos nomes escolhidos para habitar os 30 apartamentos, parte do programa Minha Casa Minha Vida, será divulgada amanhã às 20h

05/12/2025 09h35

Residencial Jardim Antártica terá 30 apartamentos subsidiados para inscritos no programa de seleção para habitar no condomínio

Lista de nomes inscritos no edital da Agência Municipal de Habitação e Assuntos Fundiários (Emha) para 30 apartamentos subsidiados no Condomínio Residencial Jardim Antártica foi divulgada nesta sexta-feira (05), por meio de edição extra do Diário Oficial de Campo Grande (Diogrande). 

Com base no edital divulgado no Diogrande de 16 de outubro de 2025, a lista conta com 4.033 nomes que se inscreveram de 20 de outubro a 03 de novembro deste ano.

Os apartamentos serão destinados a famílias que possuem renda bruta mensal de até R$ 2.850,00, formada por moradores da capital, sem imóvel próprio e nunca beneficiados por programas habitacionais. Além de ser necessário estar atualizado o cadastro do titular, que será beneficiado, no CadÚnico.

Parte do programa “Minha Casa Minha Vida”, da faixa 1, a nova habitação dos selecionados fica na região da Lagoa. A pré-seleção dos nomes escolhidos será divulgada amanhã (06) às 20h, em meio a programação de Natal na Praça Ary Coelho, no Centro.

A seleção será feita a partir de hierarquização de critérios sociais, beneficiando famílias que atenderem a maior quantidade deles, como:

  • famílias chefiadas por mulheres;
  • idosos;
  • pessoas com deficiência;
  • crianças e adolescentes;
  • doenças crônicas;
  • vítimas de violência doméstica;
  • e famílias em áreas de risco, ou aluguel social.

Em caso de empate entre os possíveis beneficiados com o mesmo número de critérios, a Emha utilizará da maior idade do titular do contrato, comprovada por documentação civil que conste data e hora de nascimento.

Entre as características dos Apartamentos do Condomínio Residencial Jardim Antártica estão:

  • 2 quartos;
  • sala;
  • cozinha;
  • banheiro;
  • e área de serviço.

Além de áreas de convivência e espaço comuns.

>> Serviço

Confira o edital com a lista de nomes completas aqui, para se programar para a pré-seleção amanhã

