Autoridades e servidores são homenageados com medalha do Patrono Ramez Tebet

Participe do grupo do Correio do Estado no WhatsApp e receba as notícias do dia direto no seu celular.

A Agência Estadual de Administração do Sistema Penitenciário (Agepen) realizou, na manhã desta sexta-feira (5), a Solenidade de Outorga da Medalha Patrono Penitenciário “Senador Ramez Tebet”, em evento no auditório da Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul (Uems), em Campo Grande. A honraria reconhece autoridades, servidores e personalidades que contribuíram de forma relevante para o fortalecimento e a modernização do sistema prisional de Mato Grosso do Sul.

Ao todo, 65 pessoas foram agraciadas, entre elas, a primeira-dama do Estado, Mônica Riedel, o secretário de Governo, Rodrigo Perez; além do governador Eduardo Riedel (PP). Também receberam a medalha 23 autoridades e 39 policiais penais que se destacaram nas funções.

Durante o discurso, o diretor-presidente da Agepen, Rodrigo Rossi Maiorchini, enfatizou que os avanços registrados no sistema prisional são resultado direto do trabalho conjunto e da dedicação dos servidores. Ele ressaltou que a gestão tem priorizado planejamento e eficiência, refletidos em ações como a ampliação das escoltas e a qualificação de equipes.

Atualmente, Mato Grosso do Sul conta com mais de 1,7 mil policiais penais capacitados, sendo 45% mulheres. O Estado também acompanha 5,5 mil pessoas monitoradas por tornozeleiras eletrônicas. No total, são 23 mil apenados, cerca de 5 mil sob monitoramento eletrônico e quase 18 mil encarcerados. A taxa coloca MS entre as maiores populações prisionais proporcionais do país.

Reconhecimento à carreira

Presente na solenidade, o governador Eduardo Riedel reafirmou o compromisso de aprimorar continuamente a segurança pública e destacou o papel estratégico da Polícia Penal.

“Não abro mão de construir um sistema que seja exemplo. Isso passa por investimento permanente em estrutura, equipamentos e tecnologia, mas, acima de tudo, na valorização das pessoas. A carreira policial penal deve ser cada vez mais reconhecida. É uma força de trabalho silenciosa, porém vital para o desenvolvimento do nosso Estado”, afirmou.

Riedel destacou ainda que a criação da Polícia Penal representou “uma das mudanças mais expressivas” na estrutura da segurança pública estadual. Ele parabenizou os homenageados e destacou a relevância da medalha. “Vocês passaram por um crivo de muitos nomes. A maior honraria do nosso sistema hoje está no peito de vocês.”

A policial penal Thais Manssano, que discursou em nome dos homenageados, emocionou o público ao destacar a dedicação e o compromisso da categoria, que atua majoritariamente longe da visibilidade pública.

“Ser policial penal não é apenas uma profissão, é uma missão que transforma. Trabalhamos onde cada segundo exige coragem, equilíbrio e preparo. Seguimos quando é difícil, quando ninguém vê, porque sabemos que a nossa presença faz diferença”, afirmou.

Ela dedicou a homenagem a todos os colegas de farda: “Recebo por cada servidor que se doa, que enfrenta turbulências e entrega excelência, mesmo nos dias mais pesados. Somos nós que sustentamos um sistema que protege a sociedade, muitas vezes em silêncio.”

A solenidade reforçou o papel essencial dos policiais penais e das autoridades que atuam para aprimorar o sistema prisional em Mato Grosso do Sul.

Assine o Correio do Estado