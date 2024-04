Avanço de execuções na Capital faz polícia mudar distribuição de investigações

Onça Pintada

Uma onça-pintada foi avistada neste dia 2 de abril por pesquisadores do programa Cabeceiras do Pantanal, do IHP, perto do rio Miranda, no Pantanal. A espécie é considerada bioindicador, pois auxilia especialistas a avaliar a presença de outros animais e buscar entender se existe algum equilíbrio ecológico no território. O local onde a onça-pintada foi avistada foi atingido por incêndios florestais nos últimos três anos.

Essa área fica perto do Parque Estadual Pantanal do Rio Negro e é onde o rio Aquidauana encontra com o rio Miranda. Por conta dos diferentes serviços ambientais exercidos pela própria natureza que ocorrem nessa área, existe prioridade para monitoramento. A Polícia Militar Ambiental, por exemplo, tem uma base nesse local.

Conforme o pesquisador do IHP, Sérgio Barreto, a identificação que uma onça-pintada está andando no território sinaliza resiliência da natureza para a restauração do local após o fogo queimar a vegetação e atingir também nutrientes no solo. "Têm algumas árvores que parecem um paliteiro na margem posterior e ter um registro desse é muito importante. A gente avistar essa espécie representa um indicador que os animais estão voltando para essa área. Esse local já registrou fogo há pelo menos três anos seguidos", explicou o biólogo.

O IHP informou que desenvolve monitoramento ambiental no rio Miranda de forma regular e mensalmente. A atividade ocorre em parceria com a Polícia Militar Ambiental e o foco é identificar espécies que existem no território, identificar a situação do rio e dar apoio para pesquisas relacionadas à qualidade da água e desenvolvida em parceria com a UFGD.

Em dezembro de 2023, o Ministério Público Estadual divulgou que havia identificado a origem de um dos grandes incêndios que atingiram o Pantanal em novembro. O fogo surgiu na área rural da fazenda Santa Edwirges. Naquela época, foram queimados 65,6 mil hectares de flora nativa e cerca de 69 imóveis na região de Nhecolândia, que fica na cidade sul-mato-grossense de Corumbá. A área atingida pelas queimadas é onde está localizado o Parque Estadual do Pantanal do Rio Negro também.

Você sabe o que é espécie guarda-chuva?

Espécie guar-chuva consiste em animais que com sua proteção favorecem indiretamente, outras espécies em um mesmo habitat.

Isso acontece ao fato de espécies guarda-chuva necessitarem de grandes áreas de habitat, com necessidades comuns, como, por exemplo, fontes de alimento.

O conceito espécie, guarda-chuva foi usada por Frankel & Soule em 1981.

