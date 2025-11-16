Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Educação pública de MS é reconhecida em honraria pelo Governo Federal

O secretário de Educação de MS, Hélio Daher, recebeu a Comenda da Ordem Nacional do Mérito Educativo, o prêmio mais alto concedido na área da educação no País

Karina Varjão

Karina Varjão

16/11/2025 - 13h45
Continue lendo...

O esforço do governo de Mato Grosso do Sul para fortalecer a educação pública estadual foi oficialmente reconhecido em Brasília.

Na última sexta-feira (14), o Secretário de Educação do Estado, Hélio Daher, recebeu a Comenda da Ordem Nacional do Mérito Educativo, a mais alta honraria concedida pelo Brasil na área da educação. 

A cerimônia, que contou com a presença do presidente Lula, destacou as contribuições excepcionais de diferentes personalidades para o ensino no país. 

O reconhecimento reflete uma série de ações promovidas por Mato Grosso do Sul para melhorar a qualidade do ensino.

Entre essas iniciativas estão programas como MS Alfabetiza e MS Matemática, valorização salarial dos professores (com um dos maiores salários nacionais), expansão de infraestrutura tecnológica (laboratórios de ciências, robótica, lousas digitais) e investimentos em conectividade por meio de “infovias digitais”. 

Também foram realizados grandes investimentos em reformas escolares, que já atingem 80% da rede estadual, num total de cerca de R$ 1 bilhão. 

Segundo dados apresentados, 62% da rede estadual já oferece ensino em tempo integral. No ranking nacional de alfabetização, Mato Grosso do Sul ocupa a segunda posição em crescimento e 45% dos alunos do ensino médio estão matriculados em cursos profissionais. 

Além disso, 298 escolas da rede estadual têm sistema de videomonitoramento e botão de emergência, e a alimentação escolar soma 50 milhões de refeições por ano. 

Os investimentos também têm impactado positivamente os indicadores de desempenho: entre 2023 e 2024, a taxa de aprovação subiu de 90,22% para 92,75%, enquanto a reprovação caiu de 8,46% para 6,57%. Já a evasão escolar reduziu de 0,22% para 0,11%. 

Sobre a comenda

A Ordem Nacional do Mérito Educativo foi criada em 1955 e regulamentada em 2003 para homenagear pessoas nacionais e estrangeiras que têm prestado serviços relevantes à educação. A honraria tem cinco graus: Grã-Cruz, Grande Oficial, Comendador, Oficial e Cavaleiro. 

Além de Hélio Daher, outras figuras de destaque nacional foram agraciadas nessa cerimônia, como Carmem Lúcia, Alexandre de Moraes, Marcelo Rubens Paiva e Simone Tebet. 

 A escolha dos homenageados é feita pelo Ministro da Educação e oficializada por decreto presidencial, após avaliação de um conselho da Ordem. 

A solenidade também faz parte das comemorações dos 95 anos do Ministério da Educação, que incluem atividades como uma corrida, caminhada e exposições históricas sobre a pasta. 


Para Hélio Daher, a comenda simboliza “o compromisso assumido por Mato Grosso do Sul com a aprendizagem, a equidade e a melhoria contínua da educação pública”. 

"Esta comenda simboliza o compromisso que Mato Grosso do Sul assumiu com a aprendizagem, a equidade e a melhoria contínua da Educação Pública. É um reconhecimento que compartilho com cada professor, gestor e servidor da nossa rede, que trabalha todos os dias para transformar realidades", destacou Daher.
 

CAMPO GRANDE

Ônibus não passa e jovem chega atrasado no 2° dia do Enem 2025

Sendo um dos 57.941 de MS confirmados para o Exame Nacional, o jovem chegou até mesmo à recorrer ao já tradicional aplicativo de transporte, porém o sacrifício não foi suficiente para chegar há tempo

16/11/2025 12h40

Luis Felipe narrou sua saga rumo aos portões, alegando que fez o que estava a seu alcance para chegar a tempo, mas que tudo deu errado.  

Luis Felipe narrou sua saga rumo aos portões, alegando que fez o que estava a seu alcance para chegar a tempo, mas que tudo deu errado.   Marcelo Victor/Correio do Estado

Continue Lendo...

Luis Felipe de Oliveira, de 18 anos, ficou marcado no segundo dia do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2025 em Campo Grande, porém não do jeito que queria, já que, confiando no ônibus, o jovem chegou atrasado ao seu endereço de aplicação da prova na Capital. 

Tendo que chegar no máximo até a virada do minuto 11h59, o estudante não conseguiu pegar abertos os portões da rua Ceará, 333, onde fica a Universidade para o Desenvolvimento do Estado e Região do Pantanal (Uniderp)

Sendo um dos 57.941 sul-mato-grossenses confirmados para o Exame Nacional do Ensino Médio de 2025, o jovem chegou até mesmo à recorrer ao já tradicional aplicativo de transporte, porém o sacrifício não foi suficiente para chegar à tempo. 

"Sinistramente frustrante. Melhor até mesmo vir de a pé da próxima, que é mais confiável", disse o jovem em entrevista à imprensa que cobria a chegada dos candidatos. 

Luis Felipe narrou a sua saga rumo aos portões, alegando à imprensa que fez o que estava a seu alcance para que pudesse chegar a tempo, mas, quase como se fosse regido pela "lei de Murphy", que tudo deu errado.  

Ele alega que começou se orientando através dos horários disponíveis pelo aplicativo Google Maps, mas indicou que o próprio app já havia lhe deixado na mão em relação aos horários do transporte coletivo, mas que "não aprendeu a lição". 

"Falei, não! Meu Deus! Uber. Eu pedi de última hora, me perdi no estacionamento, o motorista também se perdeu, eu não enxerguei a placa, aí quando eu encontrei já era 11h57", conta ele. 

Com aqueles estudantes que não experimentaram a mesma falta de sorte de chegar atrasado, mas ainda tiveram problemas ao esquecer algum itens, foi possível notar também o desespero de pais e familiares correndo com os documentos em mãos já próximo do horário de fechamento dos portões. 

Justamente a família tende a ser um apoio em momentos como o do Exame Nacional do Ensino Médio, como bem comenta Silvio Zanin, pai de Heloisa Daponte Zanin, ao deixar a filha para sua primeira edição do Enem.

"Ela está no primeiro ano no ensino médio, então ainda está fazendo para treinar. Ela está tranquila e preparada... a família apoia, pretende fazer medicina, que a irmã já faz. Na semana passada fez 70%, acho que foi bom para a turma dela, só um pouco preocupada com a de exatas, mas vamos ver como é", disse.

Segundo dia de provas

Neste domingo (16), nem mesmo as questões de ciências da natureza e matemática abalaram a confiança dos candidatos campo-grandenses, como bem acompanha o Correio do Estado, uma vez que a prova mostra-se como chance para os mais jovens testarem seus conhecimentos e os mais adultos mudarem de vida.

É o caso de Nerly Balbim, de 56 anos, que há mais de três décadas mora em Campo Grande, vendo no Exame Nacional do Ensino Médio a chance de mudar de vida, e o de Maria Eduarda Moccelin, que estuda no segundo ano do ensino médio e está treinando o Enem pela 2.ª vez, ambas fazendo a prova no mesmo local. 

Divulgados pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), através do Ministério da Educação (MEC), dados do Enem 2025 mostram que 57.941 pessoas vão fazer as provas do Exame Nacional do Ensino Médio em 41 municípios de Mato Grosso do Sul. O número representa 1,2% dos inscritos do Brasil (4,8 milhões).

Para fins comparativos, o esse total representa 1,2% do montante de inscritos de todo o Brasil (4,8 milhões). 
Proporcionalmente, as mulheres (60,15%) representam a maioria dos inscritos, enquanto homens (39,85%) são a minoria.

Em Mato Grosso do Sul houveram 70.126 inscrições, mas 57.941 é que foram confirmadas, das quais 32.626 são gratuitas e 25.315 pagas. 

Dos inscritos, 10.288 possuem 16 anos ou menos, 15.240 têm 17 anos, 10.399 possuem 18 anos, 4.518 têm 19 anos, 2.669 possuem 20 anos, 8.905 têm de 21 a 30 anos e 5.763 possuem de 31 a 59 anos. 

 

ciências da natureza e matemática

Enem 2025: matemática do 2º dia de provas não abala candidatos

Em MS, 57.941 pessoas fazem as provas do Exame Nacional do Ensino Médio em 41 municípios

16/11/2025 11h25

Durante a abertura dos portões houve uma grande concentração de alunos, um 

Durante a abertura dos portões houve uma grande concentração de alunos, um "mar de estudantes" que marchavam rumo às salas Marcelo Victor/Correio do Estado

Continue Lendo...

Neste domingo (16), às 11h marcaram a abertura dos portões para o segundo dia de provas do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), que traz questões de ciências da natureza e matemática, como uma chance tanto para os mais jovens testarem seus conhecimentos como para os mais adultos mudarem de vida. 

Apesar da diferença nas idades, ambas as faixas etárias demonstram "tranquilidade" nessa etapa final, mesmo diante do questionário que põe à prova os conhecimentos exatos dos participantes. 

É o caso de Nerly Balbim, de 56 anos, que há mais de três décadas mora em Campo Grande, vendo no Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) a chance de mudar de vida. 

"Já fiz outras vezes [o Enem], mas eu não fui atrás da minha nota, acabei indo fazer um curso técnico, então agora eu quero fazer faculdade mesmo, o que queria mesmo era engenharia mecânica".

Ainda assim, ela não se deixa preocupar com as questões porvir, alegando que "têm que ver o que a nota dá", mirando ainda alguns cursos como fisioterapia, administração e farmácia entre as opções de futuro. Porém, deixa claro que não será uma prova que irá parar sua determinação. 

"Eu levei o caderno mas nem verifiquei tudo, porque no começo eu li todas, acho que não saí mal não. Agora para essa de exatas eu estou tranquila, espero sair nota para algo, pois se a gente quer alguma coisa tem que ir atrás", diz. 

Com quarenta anos a menos que Nerly, Maria Eduarda Moccelin ainda estuda no segundo ano do ensino médio, mas já está treinando a prova pela segunda vez, mas também, apesar do nervosismo, não se intimida com os questionários.

"Eu sei que, se não conseguir fazer bem a prova esse ano, no próximo eu vou ter que ralar para conseguir aprender. Então um pouco tranquila de não ter que passar, mas um pouco nervosa do que não saber fazer na hora. Ano passado mesmo chutei tudo", brinca ela. 

Estudante do Nova Geração, ela busca prestar vestibular na Faculdade Insted, mas também deseja passar na Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul (UEMS) para tentar cursar pedagogia. 

"Eu tento me acalmar, beber bastante água, mas não muito durante as questões. Tentar focar mais na prova, não tanto se estou acertando ou não. O que fiz antes dessa de exatas é não corrigir a da semana passada, pois já ia perder totalmente a expectativa se já tivesse ido mal".

Durante a abertura dos portões houve uma grande concentração de alunos, um "mar de estudantes" que marchavam rumo às salas e amontoavam-se junto às calçadas da rua Ceará, 333, onde fica a Universidade para o Desenvolvimento do Estado e Região do Pantanal (Uniderp). 

Além disso, a passagem dos estudantes bloqueou o trânsito dos carros por alguns minutos, o que ocasionou um leve congestionamento em ambos os sentidos, uma vez que não foi notada presença de agentes da Guarda ou Agência Municipal de Transporte e Trânsito (Agetran). Logo após um primeiro momento, o trânsito fluiu normalmente

Enem em MS

Divulgados pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), através do Ministério da Educação (MEC), dados do Enem 2025 mostram que 57.941 pessoas vão fazer as provas do Exame Nacional do Ensino Médio em 41 municípios de Mato Grosso do Sul. O número representa 1,2% dos inscritos do Brasil (4,8 milhões).

Para fins comparativos, o esse total representa 1,2% do montante de inscritos de todo o Brasil (4,8 milhões). 
Proporcionalmente, as mulheres (60,15%) representam a maioria dos inscritos, enquanto homens (39,85%) são a minoria.

Em Mato Grosso do Sul houveram 70.126 inscrições, mas 57.941 é que foram confirmadas, das quais 32.626 são gratuitas e 25.315 pagas. 

Dos inscritos, 10.288 possuem 16 anos ou menos, 15.240 têm 17 anos, 10.399 possuem 18 anos, 4.518 têm 19 anos, 2.669 possuem 20 anos, 8.905 têm de 21 a 30 anos e 5.763 possuem de 31 a 59 anos. 

 

