Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Cidades

MATO GROSSO DO SUL

Avião com histórico de má conservação mata arquiteto renomado no Pantanal

Kongjian Yu era reconhecido no mundo por seu conceito de cidades esponjas e estava acompanhado por documentaristas

Daiany Albuquerque

Daiany Albuquerque

25/09/2025 - 09h00
Nos siga no
O Correio do Estado no Google News
Ícone WhatsApp Participe do grupo do Correio do Estado no WhatsApp e receba as notícias do dia direto no seu celular. Clique e participe do nosso grupo no WhatsApp
Continue lendo...

O arquiteto e urbanista chinês Kongjian Yu, de 62 anos, conhecido no mundo todo por seu trabalho ligado às mudanças climáticas, morreu no começo da noite de terça-feira, após a aeronave em que ele estava, ao lado de mais dois documentaristas, cair no Pantanal de Mato Grosso do Sul. O dono do avião era o piloto e também morreu no acidente. A aeronave, Cessna 175, prefixo PT-BAN, fabricado em 1958, tinha histórico de irregularidades.

O acidente aconteceu no início da noite de terça-feira, segundo informações da Polícia Civil, que investiga o caso, a areonave tentou pousar na fazenda Barra Mansa, localizada a cerca de 100 quilômetros da área urbana de Aquidauana, porém não conseguiu e o avião arremeteu. Pouco tempo depois os funcionários da fazenda perceberam o fogo e foram até o local, momento que encontraram o avião em chamas e as vítimas já mortas.

Além de Kongjian Yu também morreram o documentarista Luiz Fernando Feres da Cunha Ferraz, o diretor de fotografia Rubens Crispim Júnior e o piloto Marcelo Pereira de Barros. As causas do acidente estão sob investigação do Departamento de Repressão à Corrupção e ao Crime Organizado (Dracco), por meio da delegada Ana Cláudia Medina, e do Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (Cenipa). 

Aeronave em que grupo estava explodiu após a queda em Aquidauana e matou os 4 ocupantes - FOTO: Divulgação

Ainda não se sabe o motivo da queda, porém, a delegada informou que a aeronave não estava permitida para operar em táxi aéreo e já tinha sido alvo da polícia em 2019, durante a Operação Ícaro, quando foi apreendida.

Na época, como conta a delegada, o avião apresentava irregularidades de manutenção e também operava em táxi aéreo sem a devida permissão. “O avião foi apreendido e o proprietário, o senhor Marcelo [Pereira de Barros] sofreu indiciamento na época. Ele só conseguiu reaver a aeronave em 2022, restituído via judicial, mas só poderia voar após regularizar uma série de problemas encontrados”, relatou Medina, ao Correio do Estado.

Ainda conforme a delegada, essa regularização só foi feita em dezembro do ano passado, quando entregou toda a documetação aos órgãos competentes. O primeiro voo teria acontecido só em janeiro deste ano.
“Nós vamos investigar em que contexto se deu essa contratação deste táxi aéreo, já que ele estava impedido de fazer esses voos”, completou Medina.

O piloto, Marcelo Pereira de Barros já teria tido outras quedas com esse avião, antes da operação ocorrer, porém, conforme a delegada, elas não haviam sido informadas. Marcelo, conhecido como Marcelo Pantaneiro, operava na região há vários anos e conhecia o Pantanal.
Além das irregularidades da aeronave, Medida também aponta que a pista estava operando além de sua capacidade, já que não possuía iluminação para receber aeronaves à noite e o acidente ocorreu por volta de 18h.

“Eles chegaram sábado no Pantanal e estavam visitando várias fazendas para saber como era o dia a dia das pessoas lá, naquele dia foram em três propriedades e aquela seria a última do dia, o último pouso e aconteceu esse sinistro. Parece que também há irregularidades na pista, ela é uma pista visual, sem iluminação, então deve funcionar até o por do sol, que ontem [terça-feira] foi às 17h39min, então já tinha passado do horário”, afirmou Medina.

Ontem o dia foi de correr com a liberação dos corpos, segundo a delegada, por isso a prioridade foi acionar os familiares e informar sobre o fato, além de ouvir as testemunhas, porém, nos próximos dias a Polícia Civil e o Cenipa, que até o início da noite de ontem ainda não havia chegado em Aquidauana, devem se debruçar sobre as causas do acidente.

Ainda de acordo com a titular da Dracco, além dos três ocupantes da aeronave, outras duas pessoas também faziam parte do grupo, mas não estavam no avião. Eles foram ouvidos e, como estavam muito abalados pelo fato, foram liberados para retornarem às suas casas.

DOCUMENTÁRIO

O grupo estava na região, segundo a apuração da Polícia Civil, para realizar um sonho do arquiteto, que era conhecer o Pantanal e também registrar imagens de Kongjian Yu para um documentário produzido pelo grupo sobre o arquiteto e o conceito de “Cidades-esponjas”, defendido pelo chinês.

O grupo teria feito várias imagens em outras propriedades pantaneiras e acompanhava Kongjian no Brasil. 
Ele veio ao País para participar, no dia 19 deste mês, da abertura da 14ª Bienal Internacional de Arquitetura de São Paulo, realizada no Parque Ibirapuera. Mas estava no Brasil desde o dia 4 deste mês, quando participou da Conferencia Internacional do Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil (CAU-BR).

O arquiteto era um dos nomes mais respeitados da arquitetura paisagística mundial. Professor na Universidade de Pequim e fundador da premiada Turenscape, seu trabalho revolucionou o urbanismo sustentável com projetos como o conceito de “Cidades-Esponja”, voltado à integração ecológica nas metrópoles.

No dia 31 de agosto, Kongjian Yu participou de uma reportagem no programa Fantástico, na qual apresentou seu conceito como a solução para as enchentes. O arquiteto transformou o trauma de quase ter se afogado na infância em um conceito que hoje inspira mais de 250 cidades.
Na reportagem, Yu defendeu que água não é inimiga e propôs projetos que devolviam espaço aos rios para combater desastres climáticos.

Segundo o arquiteto Carlos Lucas Mali, conselheiro federal do CAU-BR representando o Mato Grosso do Sul, ele chegou a conversar com Kongjian Yu na última sexta-feira, quando ele contou que viria ao Pantanal para fazer um estudo sobre o Bioma, que tinha muita vontade de conhecer.

Conforme Mali, a morte do arquiteto lhe causou grande tristeza, principalmente pelo fato dele ter morrido em Mato Grosso do Sul. “Era um dos maiores nomes da arquitetura e o que mais entendi sobre as mudanças climáticas. O que nos causa tristeza, além da morte, é o fato dele ter vindo morrer no Pantanal, foi uma grande perda”, lamentou.

MATO GROSSO DO SUL

Concurso da Polícia Civil publica 84% dos candidatos como 'reprovados e ausentes'

Prazo de recursos para essa etapa fica aberto até 23h59 min de amanhã (26), com o resultado da prova objetiva marcado para 1° de outubro

25/09/2025 09h47

Compartilhar
Dos mais de 27 mil inscritos e 21.422 que realizaram as provas, Concurso Público da Polícia Civil de Mato Grosso do Sul agora conta com apenas 3.408 candidatos na disputa pelas 400 vagas

Dos mais de 27 mil inscritos e 21.422 que realizaram as provas, Concurso Público da Polícia Civil de Mato Grosso do Sul agora conta com apenas 3.408 candidatos na disputa pelas 400 vagas Gerson Oliveira/Correio do Estado

Continue Lendo...

Nesta quinta-feira (25), por meio do Diário Oficial de Mato Grosso do Sul, a Secretaria de Estado de Administração (SAD) publicou o resultado do Concurso Público da Polícia Civil, que somou 84% dos participantes entre "reprovados e ausentes" e somente 3,4 mil aprovados entre os mais de 21 candidatos na disputa. 

Esse concurso público, para provimento dos cargos de Escrivão e Investigador de Polícia Judiciária - como bem acompanhou o Correio do Estado - somou 27 mil inscritos, antes de serem aplicadas as provas no domingo de 14 de setembro. 

Após essa etapa, já foi possível observar uma leve queda na concorrência entre as 400 vagas, tendo em vista que apenas 21.422 candidatos acabaram realizando as provas para terem a chance de alcançar um salário inicial de R$ 6.569,53.

Agora, conforme documento assinado pelo titular da SAD, Frederico Felini; pelo secretário de Estado de Justiça e Segurança Pública (Antônio Carlos Videira) e pelo delegado-geral da Polícia Civil de Mato Grosso do Sul, Lupérsio Degerone Lucio, a relação de reprovados e ausentes soma mais de 18 mil candidatos, sendo: 

  • 12.916 - reprovados
  • 5.098 - ausentes

Há uma série de pontos e datas as quais os candidatos precisam estar atentos, como os 60 dias a partir da publicação do edital para consulta individual das "folhas de respostas" e dos boletins de desempenho nas provas objetivas, que ficam disponíveis no Portal do Instituto Avalia pelos próximos dois meses. 

Além disso, há a possibilidade de interpor recurso quanto ao resultado preliminar da Prova Escrita Objetiva, "por desconformidade da marcação do gabarito com o resultado preliminar apresentado", como cita o edital, o que precisa ser protocolado em formulário próprio disponível no mesmo portal. 

Para essa etapa de recursos há um prazo específico, que dura apenas dois dias, portanto vai desta quinta-feira (25/09) até 23h59min de sexta-feira (26).

"Após as 23 horas e 59 minutos do dia 26/09/2025, o sistema de interposição de recursos será fechado, ficando o candidato, a partir desse horário, impossibilitado de apresentar eventuais recursos contra o resultado preliminar da Prova Escrita Objetiva. " frisa o edital de resultado publicado hoje. 

Ou seja, dos mais de 27 mil inscritos e 21.422 que realizaram as provas, sem esses mais de 18 mil reprovados e ausentes o Concurso Público da Polícia Civil de Mato Grosso do Sul agora conta com apenas 3.408 candidatos na disputa pelas 300 vagas para investigador e outras 100 para escrivão. 

Próximas etapas

  • 25 e 26 de setembro: envio dos recursos contra o resultado preliminar.
  • 1º de outubro: resultado da prova objetiva.

Aprovados na prova objetiva

  • 15 de outubro| convocação para envio de documentos. 
  • 15 a 22 de outubro| prazo para envio de documentos.
  • 15 de outubro| convocação para avaliação psicológica.
  • 26 de outubro| avaliação psicológica.
  • 12 a 14 de novembro| exames médico-odontológicos.

Após serem aprovados nas etapas de exames médicos, os candidatos seguem para o Teste de Aptidão Física (TAF), com aplicação prevista para acontecer entre os dias 22 e 23 de novembro, com o resultado preliminar saindo cerca de quatro dias depois, em 27 deste penúltimo mês em questão. 

Com isso, a classificação preliminar deve sair apenas no último mês de 2025, marcada para 11 de dezembro, conforme previsto em edital, com prazo para recursos que deve se estender a partir de então até o dia 12. 

 

A versão final está marcada para o dia 17, classificação essa que define quem será convocado para o Curso de Formação, que abrirá o prazo para matrículas online de 17 a 22 de dezembro.

Com no mínimo 600 horas/aula, esse curso acontece de 20 de janeiro a 15 de maio de 2026, na Academia de Polícia Civil (Acadepol), em Campo Grande.

 

Assine o Correio do Estado

SUCESSIONE

Cúpula que comandaria jogo do bicho volta para a cadeia após decisão da Justiça

Há 3 meses, juíza tinha revogado a prisão dos investigados, mas a decisão foi revogada sob justificativa de gravidade dos alvos

25/09/2025 09h30

Compartilhar
Mesmo com prisões, jogo do bicho ainda é fácil de ser encontrado

Mesmo com prisões, jogo do bicho ainda é fácil de ser encontrado Foto: Gerson Oliveira

Continue Lendo...

Três meses após serem soltos pela Justiça, cinco réus vão voltar para a prisão por envolvimento no jogo do bicho em Campo Grande. Eles foram alvo de investigações durante as três fases da Operação Successione, entre o fim de 2023 e início de 2024.

Na terça-feira, a 1ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça decidiu por restabelecer as prisões dos investigados por unanimidade, depois do Grupo de Atuação Especial de Repressão ao Crime Organizado (Gaeco) apresentar um recurso interposto contra a decisão judicial feita em junho, que havia determinado a liberdade aos cinco em junho.

Conforme o Ministério Público de Mato Grosso do Sul (MPMS), um dos personagens estava foragido desde quando as operações contra a organização criminosa foram realizadas. Como ele está em tratamento de um câncer, foi determinado que a pena seja cumprida em prisão domiciliar.

Jonas Hass Silva Júnior, desembargador-relator, afirmou que decidiu por acatar o recurso do Gaeco pela gravidade concreta dos crimes e a periculosidade dos acusados, visto a suposta participação em ações com armas de fogo e a chance deles voltarem a cometer delitos. Também sob essa ótica, os demais desembargadores da Câmara também seguiram o relator.

Voltarão à prisão Gilberto Luiz dos Santos (major reformado da Polícia Militar e ex-assessor parlamentar do deputado estadual Neno Razuk, do PL), Manoel José Ribeiro (sargento aposentado da PM e também ex-assessor parlamentar do deputado estadual Neno Razuk), José Eduardo Abdulahad (empresário de Ponta Porã), Wilson Souza Goulart e Valnir Queiroz Martinelli.

Como observado, dois dos cinco acusados trabalhavam no gabinete do parlamentar Neno Razuk. Ao Correio do Estado, André Borges, advogado do deputado estadual, prestou esclarecimentos sobre a nova determinação de prisão de Gilberto Luiz dos Santos e Manoel José Ribeiro.

“A liberdade foi garantida no momento adequado pela então juíza do processo. Haverá recurso para restabelecer o direito de responder ao processo em liberdade”, disse.

OPINIÃO CONTRÁRIA

Em conversa com a reportagem, o advogado da defesa de José Eduardo Abdulahad, Rhiad Abdulahad, disse que respeita a decisão, mas a considera excessiva e sem fundamentação concreta, além de afirmar que a nova ordem vai contra uma liberdade que já havia sido imposta pela Justiça há três meses.

“[A decisão] restabelece prisões preventivas com base apenas na gravidade dos fatos, sem indicar risco atual. Ressalta-se que os acusados já haviam obtido liberdade em primeira instância e não houve fato novo que justificasse a reversão, ferindo princípios como a contemporaneidade e a razoável duração do processo”, reforça o advogado.

Rhiad também afirma que a defesa vai recorrer da decisão e que vai ingressar com o habeas corpus no Superior Tribunal de Justiça (STJ) e, caso seja necessário, no Supremo Tribunal Federal (STF), “buscando a liberdade ou a aplicação de medidas cautelares diversas”, segundo ele.

“O pedido liminar em Habeas Corpus pode ser apreciado em poucos dias ou semanas. O mérito será julgado por órgão colegiado do STJ”, explica Rhiad Abdulahad ao Correio do Estado.

FASES

Em outubro de 2023, antes das fases da Succession, a Polícia Civil fez uma apreensão de 700 máquinas da contravenção, semelhantes a máquinas de cartão utilizadas diariamente em qualquer comércio, sendo facilmente confundidas.

Como já mencionado nesta reportagem, as prisões foram desencadeadas a partir da deflagração das fases da Operação Succession, que começou no dia 5 de dezembro de 2023. Na ocasião, foram cumpridos 10 mandados de prisão e 13 mandados de busca e apreensão. Foi nesta fase que os ex-assessores parlamentares de Neno Razuk foram pegos.

Duas semanas depois, no dia 20 de dezembro, foi deflagrada a segunda fase da operação, com o cumprimento de 12 mandados de prisão e 4 de busca e apreensão. Ela foi realizada após investigações do Gaeco apontarem que a organização criminosa continuou na prática do jogo do bicho, além de concluírem que policiais militares também atuavam nesta atividade.

No dia 3 de janeiro do ano passado, chegou a vez da terceira fase da operação, com mais dois envolvidos presos pela contravenção na Capital.
A disputa pelo controle do jogo ilegal em Campo Grande se intensificou após a prisão de Jamil Name

Jamilzinho, durante a Operação Omertá, em 2019, que eram apontados pelas autoridades como os donos do jogo do bicho em Mato Grosso do Sul. 

Quatro anos depois, Jamil Name Filho foi condenado a 23 anos de reclusão, após um julgamento de três dias.

Saiba

Nas investigações, o deputado estadual Neno Razuk também foi apontado como um dos chefões do jogo do bicho de Campo Grande. Segundo seu advogado, as audiências acabaram há dois meses e, neste momento, estão aguardando a sentença do parlamentar.

NEWSLETTER

Fique sempre bem informado com as notícias mais importantes do MS, do Brasil e do mundo.

Fique Ligado

Para evitar que a nossa resposta seja recebida como SPAM, adicione endereço de

e-mail [email protected] na lista de remetentes confiáveis do seu e-mail (whitelist).

MAIS LIDAS

1

Resultado da Loteria Federal 06003-8 de hoje, quarta-feira (24/09)
Loterias

/ 16 horas

Resultado da Loteria Federal 06003-8 de hoje, quarta-feira (24/09)

2

Político de MS que usou 'Camaro Amarelo' em campanha terá que indenizar Munhoz e Mariano
Plágio

/ 21 horas

Político de MS que usou 'Camaro Amarelo' em campanha terá que indenizar Munhoz e Mariano

3

Queixadas na pista podem ter provocado acidente aéreo no Pantanal
TRAGÉDIA

/ 23 horas

Queixadas na pista podem ter provocado acidente aéreo no Pantanal

4

Resultado da Super Sete de hoje, concurso 750, quarta-feira (24/09)
Loterias

/ 15 horas

Resultado da Super Sete de hoje, concurso 750, quarta-feira (24/09)

5

Resultado da Lotomania de hoje, concurso 2827, quarta-feira (24/09)
Loterias

/ 15 horas

Resultado da Lotomania de hoje, concurso 2827, quarta-feira (24/09)

EXCLUSIVO PARA ASSINANTES

ASSINANTES
Leandro Provenzano: Nova lei de contrato de seguros pode transformar apólice de em título executivo
Exclusivo para Assinantes

/ 11 horas

Leandro Provenzano: Nova lei de contrato de seguros pode transformar apólice de em título executivo
Mercado Imobiliário de Campo Grande: Crescimento e Rota Bioceânica
Exclusivo para Assinantes

/ 2 dias

Mercado Imobiliário de Campo Grande: Crescimento e Rota Bioceânica
Juliane Penteado: Planejamento previdenciário e consulta previdenciária, entenda os dois
DIREITO PREVIDENCIÁRIO

/ 6 dias

Juliane Penteado: Planejamento previdenciário e consulta previdenciária, entenda os dois
Leandro Provenzano: Nova Lei de Contrato de Seguros
Exclusivo para Assinantes

/ 1 semana

Leandro Provenzano: Nova Lei de Contrato de Seguros