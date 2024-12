Avião da Embraer que caiu pode ter sido atingido por sistema de defesa aérea russo

TEMPO

A expectativa é que as chuvas devem permanecer até segunda-feira, mas já com menor intensidade

A previsão do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) para amanhã (26) e sexta-feira (27) é de tempo nublado, com chuvas fortes, “que podem causar impactos à população” em várias áreas do país, incluindo Mato Grosso do Sul.

Conforme o instituto, a causa é a provável formação de uma nova Zona de Convergência do Atlântico Sul (ZCAS), responsável pelas precipitações nas regiões Centro-Oeste e Sudeste.

A ZCAS é um sistema meteorológico caracterizado por uma faixa persistente de nebulosidade que se estende desde o Norte do Brasil até áreas do Sudeste, promovendo chuvas contínuas e abrangentes.

O novo sistema, previsto para atuar entre 26 e 30 de dezembro, deve trazer acumulados superiores a 100 mm em diversas áreas e até 150 mm em algumas regiões, conforme apontam os mapas meteorológicos.

Mas as chuvas devem se concentrar no sudoeste da Amazônia, “cruzando as regiões Centro-Oeste e o Sudeste, até o Oceano Atlântico”.

Na quinta-feira (26), o primeiro dia de atuação deste sistema, amplas áreas do país estarão em alerta para temporais, abrangendo estados como norte do Mato Grosso do Sul, Amazonas, sudoeste do Pará, norte do Mato Grosso, norte de São Paulo, leste de Goiás, sul de Minas Gerais e centro-sul do Rio de Janeiro.

A expectativa é que as chuvas devem permanecer até segunda-feira (30), principalmente nas regiões do estado de São Paulo, até a divisa com Minas Gerais, “onde o acumulado de precipitação pode superar os 100 mm em 24h”.