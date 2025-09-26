Bandidos são presos após roubarem R$ 50 mil e enterrarem dinheiro

Uma quadrilha foi presa em Coxim, a 252 km de Campo Grande, por ter feito um assalto à mão armada em um rancho do município na noite da última quarta-feira (24).
Segundo o boletim de ocorrência, quatro integrantes encapuzados, sendo dois armados com armas de fogo e dois com facas, invadiram o rancho onde estavam outras quatro pessoas.
O grupo anunciou o assalto, exigindo cerca de R$ 50 mil em espécie, dinheiro este que estaria em posse de uma das vítimas. Além disso, também roubaram aparelhos celulares e uma motocicleta Yamaha/Fazer.
Durante as investigações, uma equipe policial da 1ª Delegacia de Coxim identificou inconsistências no relato de uma das pessoas que estavam no rancho e que se apresentou inicialmente como vítima. As apurações revelaram que ela, na verdade, teria participado do planejamento do crime, fornecendo informações privilegiadas aos executores. De acordo com os depoimentos colhidos, ela teria informado sobre a quantia em dinheiro e orientado a execução do crime, simulando ser refém para despistar a investigação. A suposta vítima recebeu voz de prisão ainda na Delegacia de Polícia.
Com base no cruzamento de dados e nos depoimentos coletados, a Polícia Civil chegou ao nome do principal articulador do assalto, que foi encontrado foragido na cidade de Rio Verde e preso em operação com a Polícia Militar e a Polícia Rodoviária Federal.
Os outros três criminosos também foram identificados e presos. Todos os envolvidos no crime foram presos em flagrante por roubo com causa de aumento pelo concurso de pessoas e pelo emprego de arma de fogo.
Com os bandidos foram apreendidos celulares utilizados na ação criminosa, além da recuperação de parte do dinheiro roubado (mais de R$ 30 mil), que havia sido enterrado na residência de um dos envolvidos.
Segundo o delegado titular da 1ª Delegacia de Coxim, José Wilson Ferreira da Silva, “o trabalho integrado das forças de segurança resultou na rápida identificação e captura da quadrilha, desarticulando o grupo criminoso e devolvendo parte do valor subtraído às vítimas”.