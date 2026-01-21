Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Cidades

CAMPO GRANDE

Bando aplicou golpe milionário em bancos com empresas laranja

Quadrilha abria empresas de fachada para antecipar de bancos e maquininhas de cartão dinheiro de vendas feitas com cartões clonados; prejuízo é de R$ 4 milhões

Felipe Machado

21/01/2026 - 08h40
Suspeitos de aplicar golpe milionário em bancos e nas operadoras de cartão, integrantes de uma quadrilha especializada de Mato Grosso do Sul criavam empresas fictícias para conseguir ter acesso a uma plataforma de vendas ou até máquina de cartão, que seriam usados posteriormente como os principais acessórios para ter sucesso nas fraudes.

Ontem, a Delegacia Especializada de Repressão a Roubos a Banco, Assaltos e Sequestros (Garras) deflagrou a Operação Chargeback, que desmantelou uma associação criminosa que atuava desde 2023 com fraudes eletrônicas contra instituições financeiras, com foco nos bancos digitais.

Para que o plano desse certo, os indivíduos envolvidos criavam empresas de fachada para que pudessem adquirir uma plataforma de venda ou maquininhas.

“Esses indivíduos criavam pessoas jurídicas, supostas empresas voltadas exclusivamente para fraudes. Com essas empresas, eles adquiriam junto a uma instituição financeira uma plataforma de vendas, máquina de cartão ou vendas no próprio site”, disse o delegado Pedro Henrique Pillar Cunha, do Garras.

Com essa possibilidade, a quadrilha conseguia praticar vendas simuladas de diversos produtos, que iam desde carnes até veículos.

Porém, em vez de enganar os interessados em comprar as tais mercadorias, os golpistas utilizavam cartões de créditos de terceiros para efetuar o pagamento e, posteriormente, solicitar uma ferramenta chamada “antecipação de venda”, que é típica de bancos digitais.

“Eles solicitavam junto à instituição financeira uma modalidade conhecida como antecipação de venda, da qual, antes da liquidação desse valor do cartão de crédito do comprador, eles antecipam parte do valor pagando uma taxa para a instituição financeira. Posteriormente, o proprietário do cartão de crédito utilizado nessa questão, ele alega o desconhecimento dessa compra e solicita a contestação desse valor que estava acreditado no cartão dele”, explica.

Diante da contestação da compra, a bandeira do cartão de crédito cobrava a instituição financeira, que por sua vez cobrava o vendedor. Contudo, o vendedor, que é integrante do grupo criminoso, não apresentava a comprovação da entrega do bem ou qualquer prestação de serviço, desaparecendo com o dinheiro.

“Ele [o integrante da quadrilha] pulveriza em diversas outras contas de terceiros e a instituição financeira fica no prejuízo”, reforça o delegado. Ao todo, estima-se que o grupo rendeu um prejuízo de R$ 4 milhões aos bancos digitais durante esses quase três anos em atividade.

O Garras ainda não descobriu como a organização criminosa tinha acesso aos cartões e seus respectivos dados.

Porém, o delegado não descartou a hipótese de serem oriundos de furtos, roubos ou outros tipos de delito, ou até mesmo com terceiros oferecendo os próprios dados de seus cartões para receber uma porcentagem do golpe no futuro.

“Já verificamos que alguns dos cartões eram registrados por laranjas ou por até eles próprios para a prática do ilícito, mas verificamos também a existência de diversas compras realizadas por cartões terceiros que ainda está sendo apurada a forma que eles adquiriram esses dados de cartões”, disse.

O delegado não quis informar a quantidade e nome das instituições financeiras que foram vítimas dos golpes, mas confirmou que foram mais de uma.

OPERAÇÃO

A Operação Chargeback cumpriu 15 mandados de busca e apreensão e realizou cinco prisões nos bairros Aero Rancho, Nova Campo Grande, Jardim Paradiso, Jardim Aeroporto, todos em Campo Grande.

Os presos não tiveram seus nomes divulgados, mas são homens adultos de 21 a 32 anos. Alguns deles não tem passagens pela polícia, mas outros possuem passagens por roubo, tráfico de drogas, porte ilegal de arma de fogo e agiotagem.

Durante as diligências, foram apreendidos: uma arma de fogo (pistola Glock) com adulteração de numeração; um carregador de pistola comum; um carregador de pistola prolongado; aproximadamente 100 munições de arma de fogo calibre 9mm; oito máquinas de cartão de crédito; cerca 40 cartões de créditos em nome de indivíduos diversos; um veículo importado; aparelhos celulares; computadores; e entre outros objetos.

Além disso, R$ 2 milhões foram bloqueados judicialmente das contas bancárias dos integrantes do grupo criminoso.

Os detidos, que neste momento estão à disposição das autoridades, devem responder por fraude eletrônica, associação criminosa e lavagem de capitais. Caso sejam condenados, os presos podem pegar de 8 a 21 anos de reclusão e multa, somando as penas dos crimes.

Sobre outros alvos, o delegado informou que ainda está sendo investigado o envolvimento de mais pessoas no golpe e principalmente a função exercida dentro do grupo criminoso.

A ação foi coordenada pelo Departamento de Polícia Especializada (DPE) e contou com apoio da Delegacia Especializada de Repressão ao Narcotráfico (Denar), Delegacia Especializada de Roubos e Furtos (Derf), Delegacia Especializada de Furtos e Roubos de Veículos (Defurv) e Delegacia de Homicídio e Proteção à Pessoa (DHPP).

*Saiba

Segundo dados da Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública (Sejusp), no ano passado foram registrados 12.061 estelionatos, uma redução de 13,77% em relação aos números de 2024, quando tiveram 13.987 ocorrências – recorde até o momento.

SAÚDE

Após 9 meses paradas, ambulâncias do Samu começam a rodar em Campo Grande

Veículos foram doados pelo Ministério da Saúde em abril de 2025 e, desde então, estavam encostados no pátio da Sesau

20/01/2026 19h45

Novas ambulâncias, doadas pelo Governo Federal em abril de 2025

Novas ambulâncias, doadas pelo Governo Federal em abril de 2025 Divulgação: Prefeitura de Campo Grande

A Prefeitura de Campo Grande colocou em operação novas ambulâncias do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), que estavam paradas no pátio da Secretaria Municipal de Saúde (Sesau) desde abril de 2025. Das seis recebidas pelo Ministério da Saúde, cinco estão sendo incorporadas à frota para renovação de veículos em uso, e uma passou a integrar a Base Centro, contribuindo para a ampliação das equipes.

Em novembro do ano passado, o presidente da Comissão de Saúde da Câmara Municipal, vereador Dr. Victor Rocha, assinou o Termo de Anuência e a Solicitação de Aditamento do Termo de Doação nº 561/2024, referente a doação destas ambulâncias pelo Ministério da Saúde.

A finalidade da Solicitação de Aditamento era substituir as cinco ambulâncias alugadas, que somavam gastos de R$ 70 mil mensais aos cofres públicos, pelas seis novas que foram doadas ao Município.

Inicialmente, os novos veículos doados por meio do Programa de Aceleração do Crescimento (PAC) do Governo Federal, tinham o intuito de ampliar a frota, porém com a Solicitação de Aditamento a proposta muda para renovação dela.

Imbróglio

As ambulâncias estavam paradas no pátio da Sesau desde abril deste ano, pois, de acordo com Vanderlei Bispo, membro do Comitê Gestor da Saúde, o contrato assinado pela secretaria solicitando novas ambulâncias, em 2021, teve um equívoco. 

Elas deveriam vir como renovação de frota, e não como ampliação como foi solicitado. Com isso, o número de veículos excederia os 14, sendo que há equipes para 12 e os outros dois ficam como ampliação. Consequentemente, não seria permitido a veiculação desses automóveis.

À época, ao Correio do Estado Vanderlei ainda relatou que o Ministério da Saúde deu a opção de usar as seis ambulâncias como ampliação, o que seria impossível, pois cada veículo precisaria de quatro equipes para alternar os turnos, ou a Sesau teria que devolvê-las. 

A última cartada dada pelo Ministério foi que a Sesau entrasse com o termo pedindo anuência aos órgãos fiscalizadores para que estes aceitassem a troca da ampliação pela renovação, o que permitiria que as ambulâncias tenham o aval para transitar. 

ENERGIA

Prazo para aderir fatura com preço fixo na conta de luz encerra na sexta-feira

O projeto piloto busca aliviar, ao longo do ano, os efeitos de meses de consumo mais elevado

20/01/2026 18h50

Segundo a presidente do Concen-MS, a proposta é dar mais controle para o orçamento familiar e evitar sustos na conta de luz

Segundo a presidente do Concen-MS, a proposta é dar mais controle para o orçamento familiar e evitar sustos na conta de luz Divulgação

A adesão à nova modalidade de cobrança do Plano Fixo, lançado pela Energisa MS, encerra nesta sexta-feira, 23 de janeiro. O objetivo do projeto é oferecer previsibilidade ao consumidor, transformando um gasto variável em um valor mensal estável.

As vagas são limitadas e o início do faturamento fixo está previsto para feveiro de 2026. Para se inscrever, deve acessar o link do site https://www.energisa.com.br/plano-fixo e seguir as orientações.

De acordo com a presidente do Conselho de Consumidores da Área de Concessão da Energisa Mato Grosso do Sul (Concen-MS), Rosimeire Costa, não há mudança na tarifa, mas na forma de cobrar.

"O valor da fatura é calculado com base no consumo médio dos últimos 12 meses de cada cliente. A proposta é dar mais controle para o orçamento familiar e evitar sustos na conta de luz", afirmou Rosimeire.

Segundo ela, o modelo busca aliviar, ao longo do ano, os efeitos de meses de consumo mais elevado, como ocorre nesta época do ano.

"Janeiro costuma pesar no bolso das famílias por causa do calor e do uso maior de aparelhos. Com o Plano Fixo, esse consumo a mais é distribuído nos outros meses, trazendo equilíbrio financeiro", disse.

Rosimeire também destacou que o projeto não impõe fidelidade ao consumidor. "Quem aderir pode voltar ao modelo convencional a qualquer momento. E no final do período escolhido, se gastar menos do que o valor pago, recebe crédito; se gastar mais, paga apenas a diferença. É uma experiência controlada e transparente", explicou.

Projeto e participantes

O Plano Fixo integra o Sandbox Tarifário da Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel), que permite testar novas modalidades tarifárias em ambiente regulado.

Em Mato Grosso do Sul, a iniciativa está disponível para consumidores residenciais com pelo menos 12 meses de histórico de faturas junto à Energisa MS, que não sejam beneficiários da Tarifa Social nem possuam geração distribuída.

Podem participar moradores de Campo Grande, Dourados, Ponta Porã, Corumbá, Paranaíba, Nova Andradina, Aquidauana e Coxim. A adesão é feita de forma totalmente digital, pelo aplicativo Energisa ON ou pela agência virtual da distribuidora.

Os interessados podem escolher entre três modalidades de acerto de saldo: trimestral, semestral ou anual. "O consumidor continua pagando tudo o que já existe na conta de luz: tarifa, impostos, taxa de iluminação pública e bandeiras tarifárias. A diferença é que o valor mensal fica estável", reforçou Rosimeire.

Ela avaliou que a iniciativa abre espaço para uma nova forma de relação do consumidor com a conta de energia. "É um conceito novo no Brasil, já utilizado em outros países. Agora vamos entender se o cliente prefere uma conta estável ou se continua confortável com a variação mensal", disse.

