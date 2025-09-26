Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Cidades

Crime organizado

Bando que desviou R$ 1 milhão de Gabigol é preso após golpe em MS

Quadrilha patrocinava funks para ostentar os luxos do crime e atrair novos integrantes

Mariana Piell

Mariana Piell

26/09/2025 - 13h00
Em operação conjunta da Polícia Civil de Mato Grosso do Sul e da Polícia Civil de Mato Grosso, a Delegacia Especializada de Repressão a Roubos a Banco, Assaltos e Sequestros (Garras), prendeu na manhã de hoje (26) onze integrantes de uma quadrilha responsável por aplicar um golpe que culminou em prejuízo de R$ 250 mil em uma cooperativa de Campo Grande (MS).

A Operação "Euterpe" resultou no cumprimento de 8 mandados de prisão temporária e 15 mandados de busca domiciliar nos municípios de Cuiabá, Várzea Grande e São José do Rio Claro, todos em Mato Grosso.

O grupo que se autodenominava “Tropa de Cuiabá” atuavam a partir de Mato Grosso, mas cometiam crimes cibernéticos interestaduais, fazendo vítimas em diversos estados.

Além das fraudes eletrônicas, a organização, que possui indícios de ligação com o Primeiro Comando da Capital (PCC) também praticava estelionato e lavagem de dinheiro.

Golpe a jogadores

Alguns integrantes da facção já haviam sido alvo de mandados de prisão há cerca de três meses por desviarem salários de jogadores de futebol por meio de golpes financeiros.

Segundo a Polícia Civil, cerca de R$ 1 milhão foram desviados das contas bancárias de jogadores da Série A do campeonato brasileira. Entre os atletas prejudicados estão Gabigol, do Cruzeiro, e Kannemann, do Grêmio. 

Na época, cerca de R$ 700 mil em espécie foram encontrados em uma caixa de papelão, em Cuiabá.

Metodologia do crime

Conforme apurado pela polícia, a quadrilha abria contas bancárias no nome dos jogadores utilizando documentos falsos. Com a conta aberta, pediam portabilidade dos salários, que passavam a cair diretamente nas mãos dos golpistas. 

Para dificultar o rastreamento da quantia, os criminosos faziam diversas transações, saques e compras assim que o dinheiro caia na conta.

Patrocínio

A Polícia Civil identificou, durante a apuração, que os criminosos patrocinavam músicas de funk para ostentar os lucros dos golpes, narrar detalhes dos crimes e atrair novos integrantes. Por isso o nome "Euterpe", que faz menção à deusa da música na mitologia grega.

Conforme divulgado pela Polícia Civil, uma das músicas patrocinadas pela quadrilha seria "171 Estelionatário, Golpe do Gabigol", do DJ Helinho com o Mc Juninho da 8. 

Na música, são feitas meções diretas à "Tropa de Cuiabá" e ao golpe aplicado no jogador Gabigol.

"Em Cuiabá é 'nóis' que tá. Um milhão do Gabigol 'conseguimo' até sacar. O malote tá no bolso e o ouro tá no pescoço... A Tropa de Cuiabá tem até carro clonado, 171 estelionatário. A Tropa de Cuiabá tá arrastando pra caralho, 171 estelionatário", menciona um trecho do funk disponível em plataformas digitais como o Spotify.

O DJ Helinho é um dos maiores nomes do funk no Centro-Oeste, sendo um dos responsáveis por popularizar o funk cuiabano no Brasil. Ele é produtor musical de músicas famosas no gênero como o viral "Ei, Moto Táxi".

Outras músicas que fazem menção direta aos crimes cometidos pelo grupo são: "Toma de Estelionatário", do DJ Juninho Original com MC Juninho da 8 e MC K2K; "Queridin Por Elas", do MC Theus CBA e DJ Oreia CBA; entre outras.

Prisões e apreensões

Durante a operação, foram apreendidos aparelhos telefônicos, dispositivos eletrônicos e chips, que passarão por análise pericial.

Os indivíduos presos foram interrogados e permanecem custodiados na unidade policial em Várzea Grande/MT. Eles podem responder por fraude eletrônica, uso de identidade falsa, falsificação documental, lavagem de dinheiro e organização criminosa, crimes que somados podem ultrapassar os 30 anos de prisão.

As investigações seguem em andamento para identificar outros envolvidos e desarticular totalmente a organização criminosa.

Processo seletivo

Governo de MS divulga resultado e classificação final para bombeiro temporário

Resultado de recursos de aptos e inaptos foi publicado no Diário Oficial

26/09/2025 12h10

Formatura de 168 novos soldados do CBMMS em novembro de 2024

Formatura de 168 novos soldados do CBMMS em novembro de 2024 Foto: Governo de MS

Governo de Mato Grosso do Sul divulgou resultado e classificação final do Teste de Aptidão Física do Quadro de Praças Temporários do Bombeiro Militar (QPTBM).

Confira a lista completa de recursos aptos, inaptos, ausentes e a classificação geral, neste site, entre as páginas 150 e 186, do Diário Oficial Eletrônico (DOE-MS).

O Governo de MS está contratando bombeiros temporários para compor o Quadro de Praças Temporários do Bombeiro Militar (QPTBM).

O período de inscrições foi de 30 de maio a 1 de julho. O TAF foi realizado entre 14 de julho e 25 julho.

O salário é de R$ 3.815,88. O militar poderá permanecer na corporação por até 7 anos, sendo que o contrato deve ser prorrogado de 1 em 1 ano, sucessivamente.

As fases do processo seletivo foram:

  • Investigação Social
  • Avaliação Curricular
  • Teste de Aptidão Física (TAF)

O Processo Seletivo Simplificado está sob responsabilidade da Secretaria de Estado de Administração (SAD), em conjunto com a Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública (Sejusp-MS) e pelo Comando-Geral do Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Mato Grosso do Sul (CBMMS), conduzido pela Coordenadoria de Processos Seletivos.

REQUISITOS

Os requisitos para participar do concurso são:

  • ter entre 18 e 40 anos
  • ter escolaridade de nível médio completo, ou seja, apresentar diploma ou certificado de conclusão do Ensino Médio
  • ser brasileiro, nato ou naturalizado
  • estar quite com as obrigações eleitorais
  • estar quite com as obrigações militares, para candidatos do sexo masculino
  • não possuir antecedentes de caráter policial ou criminal
  • não estar cumprindo pena privativa de liberdade ou restritiva de direitos pela prática de crime comum ou militar
  • não ter tatuagens no corpo que tenham ligação com gangues, organizações criminosas ou de estímulo à violência e ao uso de drogas

MUNICÍPIOS

Veja os municípios contemplados e a respectiva quantidade de vagas disponíveis em cada um:

Formatura de 168 novos soldados do CBMMS em novembro de 2024

Formatura de 168 novos soldados do CBMMS em novembro de 2024

PERÍCIA

Corpos de três vítimas de queda de avião no Pantanal serão trazidos para Campo Grande

Ao todo, foram quatro mortos, mas o corpo do arquiteto Kongjian Yu só será periciado com a presença da família que virá ao Brasil

26/09/2025 12h00

Kongjian Yu, Rubens Crispim Júnior, Luiz Fernando Feres da Cunha Ferraz e Marcelo Pereira de Barros morreram no acidente aéreo

Kongjian Yu, Rubens Crispim Júnior, Luiz Fernando Feres da Cunha Ferraz e Marcelo Pereira de Barros morreram no acidente aéreo FOTO: Reprodução

Na manhã desta sexta-feira (26), os corpos de três vítimas do acidente aéreo que matou quatro pessoas carbonizadas no Pantanal de Mato Grosso do Sul foram transferidos do Núcleo Regional de Medicina Legal de Aquidauana para o Instituto de Medicina e Odontologia Legal (Imol), em Campo Grande. A quarta vítima foi o arquiteto chinês Kongjian Yu, mas em respeito a tradição chinesa, o corpo dele só será periciado com a presença da família que virá ao Brasil.

Além disso, os destroços da aeronave que caiu na Fazenda Barra Mansa, onde foram filmadas as duas versões da novela Pantanal, já foram retirados do local do acidente, após os trabalhos realizados pelo Departamento de Repressão à Corrupção e ao Crime Organizado (DRACCO), da Polícia Civil de Mato Grosso do Sul, e pelo Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (Cenipa), que investiga o caso.

De acordo com as informações, foi necessária a transferência para a Capital para a realização de exames complementares. A identificação será feita por meio de exame de DNA, que depende da chegada dos familiares para coleta de material genético, tendo em vista que os corpos foram carbonizados.

Na quarta-feira (25), o filho do piloto esteve em Aquidauana para fornecer amostras de DNA, que serão comparadas com o material coletado do corpo da vítima. O exame de necropsia já foi realizado em três dos corpos.

VÍTIMAS

Ainda na noite de terça-feira (23), quando ocorreu o acidente, a delegada Ana Cláudia Medina, do Departamento de Repressão à Corrupção e ao Crime Organizado (Dracco), confirmou as identidades das vítimas, sendo elas:

  • Marcelo Pereira de Barros (piloto e proprietário da aeronave);
  • Kongjian Yu;
  • Luiz Fernando Feres da Cunha Ferraz;
  • Rubens Crispim Jr.

CAIXA PRETA

O avião era um Cessna 175, fabricado em 1958, modelo que não dispõe de caixa preta, o que segundo a delegada Ana Cláudia Medina, do Departamento de Repressão à Corrupção e ao Crime Organizado da Polícia Civil (Dracco), dificulta a investigação sobre as causas do acidente.

Normalmente, "caixa preta" do avião, é um conjunto de dois gravadores que registam dados técnicos do voo (FDR) e a conversa na cabine de comando (CVR),  informações que costumam ser primordiais para entender o que ocorreu nos momentos que antecederam a queda.

