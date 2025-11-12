Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Cidades

OPERAÇÃO

Bando que traficava droga em aviões de pequeno porte é alvo da PF

Ao todo, foram cumpridos 16 mandados de busca e apreensão e 8 mandados de prisão preventiva

Alicia Miyashiro

Alicia Miyashiro

12/11/2025 - 09h02
A Polícia Federal deflagrou nesta quarta-feira (12) a Operação 14 BIS, com o objetivo de desarticular uma organização criminosa responsável por introduzir drogas em território nacional por meio de aviões de pequeno porte.

A investigação teve início em novembro de 2023 e resultou na apreensão de 1,3 tonelada de cocaína e 7,7 toneladas de maconha atribuídas ao grupo.

Ao todo, foram cumpridos 16 mandados de busca e apreensão e 8 mandados de prisão preventiva nos estados do Paraná, Santa Catarina, São Paulo, Mato Grosso do Sul, Roraima e Amazonas. A Justiça Federal também determinou o sequestro e a indisponibilidade de bens e valores dos investigados.

O nome da operação faz referência à utilização de aeronaves de pequeno porte para o transporte das drogas. Os alvos responderão por tráfico internacional de drogas, associação para o tráfico e organização criminosa.

CUSTO DE VIDA

IPCA cai em Campo Grande e País tem menor inflação para outubro em décadas

Energia elétrica, alimentos e transportes registram queda e ajudam a frear o índice na capital de MS e em todo o Brasil

12/11/2025 09h00

Redução do patamar da bandeira vermelha ajudou na queda da inflação no mês passado na Capital e em todo o Brasil

Redução do patamar da bandeira vermelha ajudou na queda da inflação no mês passado na Capital e em todo o Brasil Paulo Ribas

A inflação em Campo Grande em outubro foi levemente negativa e registrou queda em relação a setembro. Em todo o Brasil, também houve queda da inflação no mês passado.

O Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), aferido pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) foi de -0,08% em Campo Grande no mês passado. Em setembro, o mesmo índice foi de 0,55%.

Em todo o Brasil, que registrou inflação de 0,48% em setembro, o IPCA registrado no mês passado foi de 0,09%, segundo o IBGE.

O instituto informou que a queda da energia elétrica e no preço dos alimentos ajudaram a puxar a inflação para baixo em Campo Grande.

No grupo alimentação e bebidas, houve variação negativa de 0,17% na capital de Mato Grosso do Sul, puxada pelo preço do arroz (variação de -5,30%), da banana (-3,05%) e do frango (-1,71%). Por outro lado, houve aumento no preço da batata e da mandioca, mas não o suficiente para puxar o índice para cima.

O grupo habitação também apresentou queda (-0,16%), e a responsável foi a energia elétrica, que havia sido a vilã da inflação alta no mês anterior. A mudança no patamar da bandeira tarifária, que passou de vermelha 2 para vermelha 1, contribuiu para o alívio no bolso do morador da Capital. O peso desta mudança foi de -0,83% no cálculo do IPCA local. Também houve queda em outros subitens como detergente e material hidráulico no subgrupo habitação.

O grupo transportes também registrou variação negativa (-0,59%) que levou a um impacto de -0,12 ponto porcentual. Os serviços automotivos e os seguros voluntários de veículos, mais a leve queda no preço da gasolina, contribuíram para uma inflação mais baixa.

O grupo saúde e cuidados pessoais também registrou queda, depois de três meses de alta consecutiva. Houve queda significativa no preço do sabonete, de artigos de maquiagem e produtos para cabelo.

O IBGE ainda identificou aumento, em Campo Grande, nos itens educação e vestuário.

País

Em todo o Brasil, o resultado de 0,09% foi o menor para o mês de outubro, ante um avanço de 0,48% em setembro. O resultado é o menor para outubro desde 1998, quando foi registrado 0,02%.

A taxa acumulada pela inflação no ano ficou em 3,73%. O resultado acumulado em 12 meses foi de 4,68% até outubro, ante taxa de 5,17% até setembro.

A energia elétrica foi a principal influência negativa no índice do mês (-0,10 ponto porcentual), com destaque para a energia elétrica residencial, que registrou queda de 2,39%.

Iguatemi (MS)

Viatura da PM capota e militar morre na MS-295

Viatura e caminhão colidiram e, em seguida, a viatura capotou; cabo faleceu na hora e outro sargento ficou ferido

12/11/2025 08h40

Acidente entre viatura policial e caminhão em Iguatemi

Acidente entre viatura policial e caminhão em Iguatemi Divulgação

Cabo da Polícia Militar de Mato Grosso do Sul, Luiz Gustavo Cavanha Romero, de 41 anos, morreu em acidente de viatura policial x caminhão, durante serviço, na manhã desta quarta-feira (12), na MS-295, entre Iguatemi e Eldorado, a cerca de 414 quilômetros de Campo Grande.

Conforme apurado pela reportagem, viatura e caminhão colidiram e, em seguida, a viatura capotou. Não se sabe a dinâmica do acidente.

O cabo faleceu na hora e outro sargento ficou ferido. Não se sabe o estado de saúde dele. Cavanha estava lotado no 2º pelotão de Iguatemi.

O trecho da rodovia foi interditado temporariamente para trabalho da perícia. A viatura ficou destruída, com toda a parte superior amassada e danificada.

Polícia Militar, Polícia Civil, Polícia Científica e funerária estiveram no local para isolar a área, recolher vestígios do acidente, realizar a perícia e recolher o corpo.

A PMMS lamentou a morte do militar em suas redes sociais.

"A Polícia Militar de Mato Grosso do Sul, por meio do Comando-Geral, manifesta profundo pesar pelo falecimento do Cabo PM Luiz Gustavo Cavanha Romero (1983–2025), que perdeu a vida em decorrência de um acidente durante o cumprimento do dever. O Comando presta homenagem a este bravo policial militar, que honrou a farda com coragem, lealdade e espírito de servir, sempre comprometido com a segurança e o bem-estar da sociedade sul-mato-grossense. Neste momento de dor, a Corporação se une à família, aos amigos e aos irmãos de farda, compartilhando o luto e rogando a Deus que conforte e fortaleça todos os corações".

