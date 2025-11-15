Batalhão de Choque mata dois na fronteira de MS

Durante confronto com policiais do Batalhão de Choque, dois homens que não tiveram os nomes divulgados morreram na região de fronteira, em Ponta Porã, município localizado a 330 quilômetros de Campo Grande.
A ocorrência segue em andamento, e a assessoria confirmou apenas que os suspeitos teriam reagido à aproximação policial, que revidou.
Assim que houver mais informações sobre a ação, o texto será atualizado.
ESTATÍSTICA
Dados divulgados pela Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública (Sejusp) apontam que 64 pessoas morreram em confronto com agentes do Estado entre 1º de janeiro e 15 de novembro de 2025, em Mato Grosso do Sul.
Desse total, 10 óbitos ocorreram em janeiro, 8 em fevereiro, 2 em março, 10 em abril, 4 em maio, 9 em junho, 4 em julho, 7 em agosto, 4 em setembro e 5 em outubro.
Com mais esses dois casos, sobe para 66 o número de pessoas que morreram ao entrar em confronto com a polícia.
Mortes registradas em confronto policial são classificadas como homicídios decorrentes de oposição à intervenção policial.
Confrontos entre forças de segurança governamentais e grupos armados ocorrem em situações de abordagem policial, roubos, flagrantes de tráfico de drogas, policiamento ostensivo em bairros, entre outras ocorrências.