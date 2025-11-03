Bazar do Ismac com itens da Receita Federal terá preços abaixo do mercado

O Instituto Sul-Mato-Grossense para Cegos “Florivaldo Vargas” (ISMAC) realiza o 1º Bazar Solidário com itens da Receita Federal, que vão desde aparelhos de celular, eletrônicos, relógios e vestuário com preços acessíveis.
Todos os produtos serão comercializados a preços simbólicos e muito abaixo do valor de mercado, permitindo que a população participe ativamente dessa corrente de solidariedade e contribua com o fortalecimento das obras sociais do Instituto.
Os produtos são aparelhos apreendidos que foram doados por meio do Ato de Destinação de Mercadorias nº 0188/2025, oferecendo uma ampla variedade de itens para toda a população.
“O propósito do Bazar é duplo: arrecadar recursos para nossas ações e aproximar a comunidade do trabalho que o ISMAC realiza há quase 70 anos, oferecendo educação, reabilitação e oportunidades a pessoas com deficiência visual em todo o Mato Grosso do Sul”, destaca José Aparecido de Souza, presidente do ISMAC.
O evento solidário será nos dias 13 e 14 de novembro, no estacionamento do Comper Itanhangá, na Rua Joaquim Murtinho, em Campo Grande.
Itens disponíveis:
- Celulares
- Eletrônicos
- Relógios
- Perfumes importados
- Brinquedos
- Roupas
- Calçados
- Malas
- Patinetes elétricos
- Armações de óculos
- Outros artigos de uso pessoal e doméstico
Serviço
- 1º Bazar Solidário com itens da Receita Federal
- Data: 13 e 14 de novembro
- Hora: das 8h às 17h
- Local: Estacionamento do Comper Itanhangá
- Endereço: Rua Joaquim Murtinho, nº 1679, Campo Grande
- Realização: ISMAC – Instituto Sul-Mato-Grossense para Cegos “Florivaldo Vargas”
- Apoio: Receita Federal do Brasil, Grupo Pereira e Hospital São Julião