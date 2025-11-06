Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Bazar esposas de militares terá itens a partir de R$ 3

Com opções de lembrancinhas para festas de empresa e presentes de Natal, a 4ª edição será nesta sexta-feira (7), em Campo Grande

Laura Brasil

06/11/2025 - 13h30
A 4ª edição do Bazar Esposas de Militares, que desde a primeira edição ocorre uma vez por mês, chega com uma variedade de produtos, opções de presentes e lembrancinhas, com itens a partir de R$ 3.

O bazar ocorre nesta sexta-feira (7), das 16h às 21h, na área de lazer dos subtenentes e sargentos, próximo ao Condomínio Melo e Cáceres, em Campo Grande.

A união das esposas empreendedoras nasceu em outubro de 2020, por meio de um grupo de WhatsApp criado por Rose Trece. A iniciativa surgiu com a proposta de troca de ideias e, hoje, reúne mais de 500 participantes.

“Nesse grupo a gente troca dicas, tira dúvidas e compartilha o nosso ganha-pão. Algumas têm suas profissões, outras são donas de casa, e todas precisamos ajudar no orçamento familiar. Por conta disso, tivemos a iniciativa de realizar o bazar”, explicou Rose.

Nesta edição, estão previstas 25 expositoras, com opções e valores que cabem no bolso, seja para lembrancinhas de amigo oculto ou presentes de Natal.

Entre as empreendedoras, quem visitar o bazar irá encontrar profissionais que trabalham com decoração de festas, produtos tecnológicos voltados ao bem-estar e itens de perfumaria e beleza.

Também haverá itens de vestuário, artesanato em madeira, bolsas, peças de crochê e laços. Para quem for prestigiar, o destaque fica por conta da alimentação, digna de uma ceia natalina, com pratos como:

  • Caldo de frango;
  • Caldo verde;
  • Mocotó com bacon, calabresa e feijão-branco;
  • Arroz carreteiro, entre outros.

Serão vendidos doces em compotas ou potes (figo, laranja e doce de leite), pamonha, manteiga da roça, queijos, goiabada cascão e muito mais.

Imagem Divulgação

Na época de enfeitar a casa, as vendedoras trazem uma variedade de enfeites natalinos para todos os gostos.

O pagamento pode ser feito por meio de Pix, cartão de crédito ou débito.

Serviço

  • 4ª Edição do Bazar Esposas de Militares
  • Local: Área de lazer dos subtenentes e sargentos da guarnição de Campo Grande
  • Data: 7 de novembro
  • Hora: 16h às 21h
  • Endereço: Rua Fernando de Noronha, s/n – próximo ao Condomínio Melo e Cáceres
  • Bairro: Vila Sobrinho

voltou atrás

Adriane republica resolução e reduz feriadão para 9 dias

Edição extra no Diogrande trouxe uma correção do decreto alegando que os servidores deverão se revezar no período

06/11/2025 14h03

Servidores deverão se revezar no feriadão de final de ano

Servidores deverão se revezar no feriadão de final de ano FOTO: Gerson Oliveira/Correio do Estado

Após a primeira publicação no Diário Oficial de Campo Grande (Diogrande) na tarde de ontem (5) a respeito do feriadão de final de ano, a Prefeitura da Capital recuou e republicou a medida, reduzindo o recesso dos servidores de 16 dias para 9 dias. 

O curioso é que, normalmente, a edição extra do Diogrande costuma ser publicada no final da tarde, mas a edição nº 8.117 foi divulgada no final do período matutino desta quinta-feira (6). 

Como publicado primeiramente, os servidores teriam folga nos períodos “de 22 a 26 de dezembro de 2025 e de 29 de dezembro de 2025 a 2 de janeiro de 2026”, como consta no texto. 

Porém, este recesso é precedido por um sábado e domingo (20 e 21) e também acaba com um fim de semana (3 e 4). Além disso, há um final de semana no meio deste período (27 e 28). 

Sendo assim, serão 16 dias consecutivos, algo que normalmente só ocorre em órgãos públicos como Tribunal de Justiça e Ministério Público, que costumam decretar "férias" de três semanas neste período.

Em nota, a Prefeitura chegou a dizer ao Correio do Estado que “ não haverá um recesso contínuo de 16 dias. Os servidores deverão se revezar em escala entre os dois períodos”, mas essa normativa não havia sido explicada oficialmente em publicação, até agora. 

Na edição extra do Diogrande nº 8.117, consta a republicação “por constar incorreção no original publicado no Diogrande nº 8.115, de 5 de novembro de 2025”. Ali, sim, aparece o parágrafo onde se diz: 

“Os servidores que optarem pelo recesso devem se revezar nos dois períodos comemorativos estabelecidos no caput, preservando os serviços essenciais, em especial o atendimento ao público”. 

No entanto, ainda não fica claro quais serviços públicos de atendimento ao público são os ditos “essenciais” e também não há indícios de reposição de horas antes ou após o feriadão. 

Servidores deverão se revezar no feriadão de final de anoFonte: Diogrande

A justificativa para o recesso é que a medida “acarretará economicidade no consumo de energia, água e outros produtos de gasto diário”, já que as festividades de final de ano costumam diminuir o fluxo de pessoal nos órgãos municipais. 

A publicação da medida vem após a redução do horário de funcionamento dos órgãos públicos municipais de oito para seis horas diárias, anunciada na última sexta-feira (31). 

A medida faz parte do pacotão de contenção de gastos em mais uma tentativa da Prefeitura de conquistar um reequilíbrio financeiro, com ações que vêm sendo adotadas desde o mês de janeiro, como uma “reforma administrativa” no município. 
 

FRACASSADO

Leilão de R$ 14 milhões da folha de pagamento fracassa no interior de MS

Executivo justifica que contratação é necessária já que o contrato atual chega ao fim em 02 de dezembro deste ano

06/11/2025 13h03

Para evitar interrupções nos serviços essenciais de pagamento e gestão financeira faz-se necessária a contratação com antecedência

Para evitar interrupções nos serviços essenciais de pagamento e gestão financeira faz-se necessária a contratação com antecedência Reprodução/VisitMSOficial

Com as expectativas frustradas, enquanto o Executivo distante cerca de 427 quilômetros da Capital de Mato Grosso do Sul esperava faturar R$14 milhões com o leilão da folha de pagamento, a realidade se mostrou diferente e o pregão eletrônico no município de Corumbá terminou fracassado. 

Na conhecida "Cidade Branca" , que fica no coração do Pantanal, o Executivo estimava contratar uma instituição financeira pública ou privada para gerenciamento e processamento da folha de pagamento de Corumbá por R$14.084.583,22.

Celebrado sem ônus financeiro direto para o Município, essa empresa seria encarregada dos serviços que devem colocar dinheiro no bolso de todos os servidores públicos, ativos, inativos, celetistas, pensionistas e estagiários da administração direta e indireta corumbaense. 

Entretanto, o atual processo sequer passou da fase de habilitação de alguma das empresas que inicialmente demonstraram interesse no pregão que, sem concorrência e lances, terminou fracassado. 

Pedidos de esclarecimentos chegaram a ser encaminhados pelos bancos Santander e Bradesco, porém, quando aberto o certame houve a convocação apenas da proponente "JM Comércio, Serviço e Incorporação", que indicava um lance de pouco mais de R$15 milhões. 

Entretanto, por não apresentar os devidos documentos para habilitação, sem comprovar sua qualificação técnica e sequer possuir em seu contrato social um objeto compatível com o licitado, a empresa acabou inabilitada. 

Isso porque, conforme consulta junto ao Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores (Sicaf), uma vez que a JM seria voltada para atividades como Gestão e administração da propriedade imobiliária; design; locação de automóveis e comércio varejista de material elétrico, isso impediria sua contratação o que fez esse pregão fracassar. 

Relembre

Nesse leilão, com o critério de julgamento sendo "maior oferta", a busca por instituição financeira pública ou privada trata-se do primeiro passo para uma contratação pelo período de 60 meses. 

Atualmente há 5.494 pagamentos a serem feitos por parte da prefeitura de Corumbá mensalmente, com uma média salarial de R$2.563,63 entre os servidores. 

O Executivo justifica que a contratação é necessária já que o contrato anterior chega ao fim em 02 de dezembro deste ano. 

Ou seja, para evitar interrupções nos serviços essenciais de pagamento e gestão financeira faz-se necessária a contratação com antecedência, para garantir segurança e agilidade no processamento da folha de pagamento, restando agora menos de um mês de tempo hábil para tirar esse processo do papel. 

 

