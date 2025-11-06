Bazar esposas de militares terá itens a partir de R$ 3

A 4ª edição do Bazar Esposas de Militares, que desde a primeira edição ocorre uma vez por mês, chega com uma variedade de produtos, opções de presentes e lembrancinhas, com itens a partir de R$ 3.
O bazar ocorre nesta sexta-feira (7), das 16h às 21h, na área de lazer dos subtenentes e sargentos, próximo ao Condomínio Melo e Cáceres, em Campo Grande.
A união das esposas empreendedoras nasceu em outubro de 2020, por meio de um grupo de WhatsApp criado por Rose Trece. A iniciativa surgiu com a proposta de troca de ideias e, hoje, reúne mais de 500 participantes.
“Nesse grupo a gente troca dicas, tira dúvidas e compartilha o nosso ganha-pão. Algumas têm suas profissões, outras são donas de casa, e todas precisamos ajudar no orçamento familiar. Por conta disso, tivemos a iniciativa de realizar o bazar”, explicou Rose.
Nesta edição, estão previstas 25 expositoras, com opções e valores que cabem no bolso, seja para lembrancinhas de amigo oculto ou presentes de Natal.
Entre as empreendedoras, quem visitar o bazar irá encontrar profissionais que trabalham com decoração de festas, produtos tecnológicos voltados ao bem-estar e itens de perfumaria e beleza.
Também haverá itens de vestuário, artesanato em madeira, bolsas, peças de crochê e laços. Para quem for prestigiar, o destaque fica por conta da alimentação, digna de uma ceia natalina, com pratos como:
- Caldo de frango;
- Caldo verde;
- Mocotó com bacon, calabresa e feijão-branco;
- Arroz carreteiro, entre outros.
Serão vendidos doces em compotas ou potes (figo, laranja e doce de leite), pamonha, manteiga da roça, queijos, goiabada cascão e muito mais.
Na época de enfeitar a casa, as vendedoras trazem uma variedade de enfeites natalinos para todos os gostos.
O pagamento pode ser feito por meio de Pix, cartão de crédito ou débito.
Serviço
- 4ª Edição do Bazar Esposas de Militares
- Local: Área de lazer dos subtenentes e sargentos da guarnição de Campo Grande
- Data: 7 de novembro
- Hora: 16h às 21h
- Endereço: Rua Fernando de Noronha, s/n – próximo ao Condomínio Melo e Cáceres
- Bairro: Vila Sobrinho