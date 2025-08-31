Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Cidades

Padroeiro da Internet

Beato Carlo Acutis será canonizado pelo Papa Leão XVI

A cerimônia será no sábado (7), conduzida pelo Papa no Vaticano, reafirmando um compromisso deixado por Francisco, seu antecessor

Laura Brasil

31/08/2025 - 09h23
Nos siga no
O Correio do Estado no Google News
Ícone WhatsApp Participe do grupo do Correio do Estado no WhatsApp e receba as notícias do dia direto no seu celular. Clique e participe do nosso grupo no WhatsApp
Continue lendo...

Cinco meses após a morte de Papa Francisco, que adiou a canonização do beato Carlo Acutis, conhecido como “padroeiro da internet”, o Papa Leão XIV dará andamento à cerimônia prevista para ocorrer no domingo (7), no Vaticano.

Nesta segunda-feira (1º), às 19h, a Paróquia São Sebastião (Igreja Matriz) abre oficialmente a semana de celebrações pela canonização de Carlo Acutis.

O momento será marcado pela chegada do pulôver azul do jovem beato, presenteado pela mãe, Antonia Salzano, ao Padre Marcelo Tenório. 

A peça chegará em cortejo solene conduzido pelo Corpo de Bombeiros, antecedendo a missa de abertura.

“Campo Grande tem papel histórico nesta canonização: foi aqui que o Vaticano reconheceu o primeiro milagre atribuído à intercessão de Carlo, em 2013”, divulgou a paróquia por meio de nota.

Canonização e relíquia


A capela guarda a relíquia que o jovem campo-grandense tocou ao receber a cura: trata-se de um pedaço do coração do beato Carlo Acutis.

Como bem acompanhou o Correio do Estado, em 23 de maio de 2024, com autorização do "Dicastério das Causas dos Santos", o Papa Francisco reconheceu o milagre de Carlo Acutis, que concedeu duas graças em Campo Grande, e elevou o status do conhecido "padroeiro da internet" a santo.

 

Milagres locais

Cerca de sete anos após a morte de Carlo, um milagre por intercessão do padroeiro foi registrado na Cidade Morena, quando uma criança com condição rara no pâncreas foi levada até a uma missa na capela Nossa Senhora Aparecida, em Campo Grande. 

Ainda aos três anos Matheus Lins Vianna já convivia com o diagnóstico de anomalia congênita rara no pâncreas anular, sendo que o contato com uma relíquia de Carlo, momento em que a criança pediu de forma espontânea 'para parar de vomitar', indicou o padre Marcelo Tenório, da paróquia São Sebastião da qual a capela faz parte. 

"E assim aconteceu, não vomitou mais", expõe o padre em relato divulgado pelo Santuário Nossa Senhora do Perpétuo Socorro em celebração ao jovem Carlo Acutis. 

Já em 2020, no dia 10 de outubro, Carlo foi beatificado em função dessa graça concedida, quando em 2017 surgiu o segundo suposto milagre atribuído ao padroeiro da internet, quando um campo-grandense de 25 anos entrou em estado vegetativo após uma parada cardíaca. 

Gabriel Terron Nunzio estava em um ponto de ônibus, próximo da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, quando foi vítima da parada cardiorrespiratória, em 2016

O milagre veio após exposição do jovem através da unção dos enfermos, com parte do pijama e pedaço de cabelo de Acutis. 

Conheça o santo

Natural de Londres, Carlo nasceu em 03 de maio de 1991, descobrindo uma leucemia violenta que ceifou sua vida após 15 anos, em 12 de outubro de 2006 na comuna italiana de Monza, região da Lombardia.

Habilidoso com informática, em uma época em que a internet engatinhava no mundo, o jovem aproveitou o espaço eletrônico para divulgar materiais cristãos e expôr uma série de milagres eucarísticos. 

Fulminante, a leucemia demonstrou seus primeiros sintomas em setembro de 2006, com o jovem dedicando uma vida católica de devoção a Deus até 12 de outubro de 2006. 

Diante do evento de Carlo, o próprio Papa Francisco reforçou que Acutis "não se acomodou numa imobilidade confortável. 

"Mas colheu as necessidades do seu tempo, porque viu o rosto de Cristo nos mais frágeis. O seu testemunho mostra aos jovens de hoje que a verdadeira felicidade se encontra pondo Deus em primeiro lugar e servindo-o nos irmãos, especialmente nos últimos. Um aplauso ao novo jovem beato da geração atual", completou o Papa. 

Com seus restos mortais repousando na cidade italiana de Assis, a comunidade local também entrou em festa, como destacou o bispo da cidade, dom Domenico Sorrentino, celebrando que Carlo será proclamado santo. 

"Passando assim do culto local, por sua condição de beato, ao culto universal que caracteriza os santos canonizados. A Igreja de Assis está em festa. Ele poderá ser chamado de "Santo" e venerado com o culto litúrgico devido aos Santos somente após a canonização - explica o prelado. Liturgicamente, portanto, tudo permanece como antes", expõe o bispo em nota pública.

O corpo de Carlo que está no Santuário da Espoliação, ainda em 2022, foi aberto para peregrinação e exposto de modo permanente por dom Domenico Sorrentino após a missa de 1º de junho daquele ano. 

Seu túmulo foi reaberto dias após inaugurada a chamada "porta de São Francisco", que segundo o portal do Vaticano foi "trazida a luz após 800 anos" para que os fiéis revivam o gesto quando o "Pobrezinho" abriu mão de todos os bens terrenos. 

** Colaborou Leo Ribeiro

Assiune o Correio do Estado

Cidades

Briga por saco de lixo termina com homem morto a golpes de facão no Taquarussu

O homem perdeu a vida a golpes de facão, na mesma vila de casas onde a pequena Emanuelly residia com a família

31/08/2025 07h33

Compartilhar
Corredor de acesso à casa da menina Emanuelly

Corredor de acesso à casa da menina Emanuelly Crédito: Gerson Olivieira / Correio do Estado

Continue Lendo...

Mais uma tragédia assolou a vila de casas onde residia a menina Emanuelly Victória de Souza, de 6 anos. Desta vez, um homem de 45 anos, que residia no local, foi morto a golpes de facão na Vila Taquarussu, em Campo Grande.

Segundo o boletim de ocorrência, a polícia foi acionada no início da noite de sábado (30). Tudo teria começado quando uma moradora fez uma reclamação sobre um saco de lixo que estava no corredor de acesso às kitnets do local.

A vítima teria questionado uma mulher a respeito, mas ela desconversou, disse não saber do que se tratava e chegou a mencionar que “a gente aqui está de luto”.

O comentário fazia referência à morte da menina Emanuelly Victória de Souza, de 6 anos, que foi levada e posteriormente estuprada e morta por Marcos Willian Teixeira Timóteo, de 20 anos, conhecido da família. Ele chegou a fugir e terminou morto em troca de tiros com a polícia, na última quarta-feira (30).

Mais tarde, houve outra reclamação. Segundo populares que presenciaram o ocorrido, o homem estava bebendo, saiu segurando um facão e estava acompanhado de um rapaz. A discussão se estendeu e ele teria ameaçado a mulher.

No meio da confusão, vizinhos relataram que dois parentes da vítima, partiram para cima dele. Um deles o acertou na cabeça com um pedaço de pau; com o homem caído no chão, o outro jovem pegou o facão e desferiu os golpes.

Quando a polícia chegou, os suspeitos não estavam mais no local.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado, mas, ao chegar, apenas constatou a morte.

Tragédia da menina Emanuelly

A menina Emanuelly Victória de Souza, de apenas 6 anos, foi estuprada e morta por um conhecido da família, Marcos Willian Teixeira Timóteo, de 20 anos, apelidado de Gordinho, que foi morto pela Polícia Civil um dia depois de sumir com a criança.

Com ela, ele passou cerca de três horas, quando teria abusado da criança por mais de uma vez, antes de matá-la. Após a morte, ele ainda foi trabalhar com a pai da vítima.

Imagens de câmera de segurança mostram que Marcos Willian passa com Emanuelly às 8h34min de quarta-feira em direção a sua casa. Os dois sumiram após o rapaz estar na casa da família da criança.

ESTAVA ESCRITO

Marcos Willian tinha apenas 20 anos de idade, mas já acumulava diversas passagens por crimes variados, incluindo outros estupros de vulneráveis. Em 2018, quando tinha apenas 13 anos, “Gordinho” estreou no mundo do crime com um furto qualificado.

No ano seguinte, com 14 anos, o criminoso estuprou um bebê de 1 ano e 5 meses e jogou o corpo no matagal. Nesta ocasião, a criança sobreviveu.

Em 2020, ele voltou a praticar outro estupro, desta vez com a enteada, de apenas 11 anos. A mãe da menina descobriu quando desconfiou do comportamento estranho da criança, após ela voltar da escola. Ao ser questionada, ela contou para a mãe sobre o ocorrido.

Como observado, Marcos era menor de idade quando praticou esses três crimes. Como previsto no Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), ele foi considerado inimputável penalmente, ou seja, não responsabilizado criminalmente como adulto. Por isso, foram aplicadas duas medidas socioeducativas aplicadas para ele, na Unidade Educacional de Internação (Unei).

No ano passado, depois de quatro anos “longe” do crime, Marcos praticou injúria cometida no contexto de violência doméstica, que é quando o agressor utiliza palavras para ofender a dignidade ou o decoro da vítima, afetando sua honra subjetiva.

** Colaborou Felipe Machado

Assine o Correio do Estado

SAÚDE

Médica explica que teste do olhinho precisa ser repetido até 9 vezes

Teste do olhinho funciona como uma espécie de rastreio para doenças como catarata congênita, glaucoma congênito e retinoblastoma, mas não detecta erros de refração como miopia, etc

30/08/2025 22h00

Compartilhar
Médica alertou que a maioria dos problemas oftalmológicos na infância não apresenta sinais e sintomas

Médica alertou que a maioria dos problemas oftalmológicos na infância não apresenta sinais e sintomas Foto: Reprodução

Continue Lendo...

Boa parte das mães sente alívio quando o bebê, ainda na maternidade, recebe resultado normal após passar pelo teste do olhinho, entretanto, nem todo mundo sabe é que o exame, rápido e indolor, ainda precisa ser repetido pelo menos mais três vezes todos os anos até que a criança complete 3 anos.

“Não acabou ali na maternidade. Pelo contrário, só começou ali. Ao longo do primeiro ano, são pelo menos três novos testes, além desse da maternidade. Isso até a criança completar 3 anos”, reforçou a presidente do 69º Congresso Brasileiro de Oftalmologia, Luisa Hopker.

Em entrevista à Agência Brasil, a médica explicou que o teste do olhinho funciona como uma espécie de rastreio para doenças como catarata congênita, glaucoma congênito e retinoblastoma, mas não detecta erros de refração como miopia, hipermetropia e astigmatismo.

“Ele só vai identificar se aquela criança precisa ou não ir com urgência para o oftalmologista.”

Exame completo

Luisa lembrou que uma diretriz da Sociedade Brasileira de Oftalmologia Pediátrica recomenda, além do teste do olhinho feito pelo pediatra, um exame oftalmológico completo, feito por um especialista, entre 6 e 12 meses de idade e, novamente, aos 3 anos. 

“Esse é o principal exame oftalmológico que deve ser realizado durante a infância porque ele consegue detectar vários problemas que ainda estão a tempo de serem tratados.”

“Nesse exame completo, aos 3 anos de idade, você consegue medir a visão por meio do exame de acuidade visual. Você consegue ver se essa criança tem estrabismo ou não, consegue fazer avaliação do grau com a pupila dilatada e consegue fazer o exame do fundo do olho pra ver se está tudo bem com a retina”, completou.

A médica alertou que a maioria dos problemas oftalmológicos na infância não apresenta sinais e sintomas. Por esse motivo, manter a rotina de consultas da criança é a melhor estratégia para pais e cuidadores. 

“Olho preguiçoso não dá nenhum sintoma. Grau alto de hipermetropia, na maioria das vezes, não dá nenhum sintoma. Grau alto de miopia, muitas vezes, não dá nenhum sintoma. É algo que faz com que a gente fique preocupado porque, se não dá sintoma,  não tem como você detectar a não ser examinando.”

“Muita gente ainda tem aquele conceito: ‘Meu filho não está batendo na porta na hora que anda, não está tropeçando’. Mas esses são sinais que, quando aparecem, por causa de uma doença oftalmológica, já está tudo muito grave. A gente não espera esse tipo de sintoma pra ir ao oftalmologista”, concluiu. 
**(A repórter viajou a convite do Conselho Brasileiro de Oftalmologia (CBO)).

 

Assine o Correio do Estado

NEWSLETTER

Fique sempre bem informado com as notícias mais importantes do MS, do Brasil e do mundo.

Fique Ligado

Para evitar que a nossa resposta seja recebida como SPAM, adicione endereço de

e-mail [email protected] na lista de remetentes confiáveis do seu e-mail (whitelist).

MAIS LIDAS

1

Sertanejo ligado ao tráfico de armas e drogas é executado em Campo Grande
CAPITAL

/ 1 dia

Sertanejo ligado ao tráfico de armas e drogas é executado em Campo Grande

2

Resultado da Loteria Federal 5996-0 de hoje, sábado (30/08)
loteria

/ 18 horas

Resultado da Loteria Federal 5996-0 de hoje, sábado (30/08)

3

Herdeiros conseguem R$ 30 mil dois anos após morte de vítima a facadas em MS
INTERIOR

/ 19 horas

Herdeiros conseguem R$ 30 mil dois anos após morte de vítima a facadas em MS

4

Após 100 dias internados, mãe e filho recebem alta no mesmo dia
"Foi um milagre"

/ 1 dia

Após 100 dias internados, mãe e filho recebem alta no mesmo dia

5

Envolvido em escândalo no TJMS é dono de 396 veículos e 4 aviões
ultima ratio

/ 23 horas

Envolvido em escândalo no TJMS é dono de 396 veículos e 4 aviões

EXCLUSIVO PARA ASSINANTES

ASSINANTES
Juliane Penteado: Como fica a aposentadoria especial do médico servidor público?
Exclusivo para assinantes

/ 2 dias

Juliane Penteado: Como fica a aposentadoria especial do médico servidor público?
Sem concurso e sem garantias: a realidade dos professores temporários em MS
Exclusivo para Assinantes

/ 3 dias

Sem concurso e sem garantias: a realidade dos professores temporários em MS
A Tempestade Perfeita: Banco do Brasil é o sinal fraco
Exclusivo para assinantes

/ 5 dias

A Tempestade Perfeita: Banco do Brasil é o sinal fraco
Juliane Penteado: Veja como somar tempo do RGPS e RPPS na aposentadoria do servidor
DIREITO PREVIDENCIÁRIO

/ 22/08/2025

Juliane Penteado: Veja como somar tempo do RGPS e RPPS na aposentadoria do servidor