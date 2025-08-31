Beato Carlo Acutis será canonizado pelo Papa Leão XVI

Paróquia terá programação especial para a canonização do Santo conhecido como Padroeiro da Internet - Reprodução/ Vatican News

Cinco meses após a morte de Papa Francisco, que adiou a canonização do beato Carlo Acutis, conhecido como “padroeiro da internet”, o Papa Leão XIV dará andamento à cerimônia prevista para ocorrer no domingo (7), no Vaticano.

Nesta segunda-feira (1º), às 19h, a Paróquia São Sebastião (Igreja Matriz) abre oficialmente a semana de celebrações pela canonização de Carlo Acutis.

O momento será marcado pela chegada do pulôver azul do jovem beato, presenteado pela mãe, Antonia Salzano, ao Padre Marcelo Tenório.

A peça chegará em cortejo solene conduzido pelo Corpo de Bombeiros, antecedendo a missa de abertura.

“Campo Grande tem papel histórico nesta canonização: foi aqui que o Vaticano reconheceu o primeiro milagre atribuído à intercessão de Carlo, em 2013”, divulgou a paróquia por meio de nota.

Canonização e relíquia



A capela guarda a relíquia que o jovem campo-grandense tocou ao receber a cura: trata-se de um pedaço do coração do beato Carlo Acutis.

Como bem acompanhou o Correio do Estado, em 23 de maio de 2024, com autorização do "Dicastério das Causas dos Santos", o Papa Francisco reconheceu o milagre de Carlo Acutis, que concedeu duas graças em Campo Grande, e elevou o status do conhecido "padroeiro da internet" a santo.

Milagres locais

Cerca de sete anos após a morte de Carlo, um milagre por intercessão do padroeiro foi registrado na Cidade Morena, quando uma criança com condição rara no pâncreas foi levada até a uma missa na capela Nossa Senhora Aparecida, em Campo Grande.

Ainda aos três anos Matheus Lins Vianna já convivia com o diagnóstico de anomalia congênita rara no pâncreas anular, sendo que o contato com uma relíquia de Carlo, momento em que a criança pediu de forma espontânea 'para parar de vomitar', indicou o padre Marcelo Tenório, da paróquia São Sebastião da qual a capela faz parte.

"E assim aconteceu, não vomitou mais", expõe o padre em relato divulgado pelo Santuário Nossa Senhora do Perpétuo Socorro em celebração ao jovem Carlo Acutis.

Já em 2020, no dia 10 de outubro, Carlo foi beatificado em função dessa graça concedida, quando em 2017 surgiu o segundo suposto milagre atribuído ao padroeiro da internet, quando um campo-grandense de 25 anos entrou em estado vegetativo após uma parada cardíaca.

Gabriel Terron Nunzio estava em um ponto de ônibus, próximo da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, quando foi vítima da parada cardiorrespiratória, em 2016.

O milagre veio após exposição do jovem através da unção dos enfermos, com parte do pijama e pedaço de cabelo de Acutis.

Conheça o santo

Natural de Londres, Carlo nasceu em 03 de maio de 1991, descobrindo uma leucemia violenta que ceifou sua vida após 15 anos, em 12 de outubro de 2006 na comuna italiana de Monza, região da Lombardia.

Habilidoso com informática, em uma época em que a internet engatinhava no mundo, o jovem aproveitou o espaço eletrônico para divulgar materiais cristãos e expôr uma série de milagres eucarísticos.

Fulminante, a leucemia demonstrou seus primeiros sintomas em setembro de 2006, com o jovem dedicando uma vida católica de devoção a Deus até 12 de outubro de 2006.

Diante do evento de Carlo, o próprio Papa Francisco reforçou que Acutis "não se acomodou numa imobilidade confortável.

"Mas colheu as necessidades do seu tempo, porque viu o rosto de Cristo nos mais frágeis. O seu testemunho mostra aos jovens de hoje que a verdadeira felicidade se encontra pondo Deus em primeiro lugar e servindo-o nos irmãos, especialmente nos últimos. Um aplauso ao novo jovem beato da geração atual", completou o Papa.

Com seus restos mortais repousando na cidade italiana de Assis, a comunidade local também entrou em festa, como destacou o bispo da cidade, dom Domenico Sorrentino, celebrando que Carlo será proclamado santo.

"Passando assim do culto local, por sua condição de beato, ao culto universal que caracteriza os santos canonizados. A Igreja de Assis está em festa. Ele poderá ser chamado de "Santo" e venerado com o culto litúrgico devido aos Santos somente após a canonização - explica o prelado. Liturgicamente, portanto, tudo permanece como antes", expõe o bispo em nota pública.

O corpo de Carlo que está no Santuário da Espoliação, ainda em 2022, foi aberto para peregrinação e exposto de modo permanente por dom Domenico Sorrentino após a missa de 1º de junho daquele ano.

Seu túmulo foi reaberto dias após inaugurada a chamada "porta de São Francisco", que segundo o portal do Vaticano foi "trazida a luz após 800 anos" para que os fiéis revivam o gesto quando o "Pobrezinho" abriu mão de todos os bens terrenos.

** Colaborou Leo Ribeiro

