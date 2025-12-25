Bebeu muito no Natal? Veja dicas de nutricionista para amenizar a ressaca

Participe do grupo do Correio do Estado no WhatsApp e receba as notícias do dia direto no seu celular.

Para algumas pessoas, o álcool é um bom acompanhante no Natal e Ano Novo. Alguns optam por cerveja, já outros champanhe, vodka, whisky, gin, vinho, conhaque, tequila ou licor.

Muitas pessoas aproveitam a noite de Natal e Reveillon como se não houvesse amanhã e exageram na dose. E, como consequência, a ressaca é a primeira a 'dar as caras' no outro dia.

Ressaca é um conjunto de sintomas físicos e mentais, que causam dor de cabeça, sensibilidade à luz e som, fadiga, sede, tontura, náusea, vômito, boca seca, cansaço, sudorese e falta de apetite.

O álcool, em excesso, afeta a alteração da absorção de nutrientes, causa sobrepeso e aumento da barriga, altera a flora intestinal, interfere na imunidade, prejudica a pressão arterial e causa cirrose.

Em entrevista exclusiva ao Correio do Estado, a nutricionista e pós-graduada em nutrição esportiva, Lauana Emanuela Oliveira, afirmou que o fígado é o órgão do corpo que mais sofre com esse processo.

"O fígado é responsável por transformar substância tóxicas em não tóxicas no nosso organismo e o álcool é uma substância tóxica. Quando o álcool chega no fígado, é transformado em ácido acético, que é uma substância que não nos faz mal. Mas, antes desse processo acontecer, ele é transformado em acetaldeído, que é algo mais tóxico ainda. Então, o nosso organismo não fica apenas exposto apenas a uma substância tóxica, mas sim duas", explicou.

"A sensação de mal estar é causada pelo acetaldeído. O fígado ficou trabalhando para processar o álcool e deixou de executar funções importantes, como liberar glicose nos momentos de jejum. O cansaço do dia seguinte, são resultados de um corpo intoxicado e ficou lutando contra os baixos níveis de açúcar no sangue", finalizou.

As dicas que a especialista dá, para amenizar a ressaca, são:

Comer melancia, melão, abacaxi e laranja (frutas com alto teor de líquido)

Tomar bastante água

Ficar em repouso

Se alimentar bem

Tomar café preto

Coma alcoólico

Coma alcoólico é quando se ultrapassa o limite de metabolização do álcool pelo fígado. Com isso, o órgão não consegue mais realizar seu papel e o nível de álcool continua alto pelo sangue, causando intoxicação nos órgãos internos e no cérebro.

O excesso ocorre quando há mais de um grama de álcool por litro de sangue e depende não apenas da dosagem que é consumida, mas também do peso, altura, alimentação e constituição física da pessoa.

A partir dos três gramas por litro, já é possível aparecer problemas cardiorrespiratórios, perda de consciência, desmaios, convulsão e hiportermia.