Belezas naturais de Mato Grosso do Sul chamam a atenção do público na feira do agro no Paraguai

Entre os dias 23 e 27 de maio foi realizada, no Paraguai, a Exposição Pioneiros do Chaco, maior feira do agronegócio do Alto Paraguai.

Pensando em dar espaço ao novo mercado que deve surgir a partir da implantação da Rota Bioceânica, que vai integrar Brasil, Paraguai, Argentina e Chile, a partir de Mato Grosso do Sul, a organização da feira convidou os municípios de Porto Murtinho, Bodoquena, Bonito e Jardim, que fazem parte da Rota Pantanal Bonito, para compartilhar um estande representando o Estado.

O objetivo dos quatro municípios era divulgar os atrativos turísticos da região, e foi alcançado com sucesso. A decoração do espaço, mostrando alguns pontos de ecoturismo dos quatro destinos através de vídeos, folhetagem e painéis, chamou a atenção do público que visitou a feira.

Para reforçar a ação, o Departamento de Transito de Mato Grosso do Sul (Detran-MS) e a Polícia Rodoviária Federal fizeram uma apresentação para representantes das colônias menonitas focada na segurança dos estrangeiros nas rodovias do Brasil, desde documentação exigida, legislação e fiscalização.

O estande de Mato Grosso do Sul foi um dos mais visitados da exposição, e recebeu grandes empresários e lideranças políticas do Paraguai, como os vice-ministros da Economia, Pedro Mancuello, e Juan Villalba, da Agricultura e Pecuária, e o governador do Departamento de Boqueron, Dario Medina.

Todos deixaram sua assinatura no painel de quatro metros, colocado no espaço pela prefeitura murtinhense, com uma imagem de maquete digitalizada da ponte em construção no Rio Paraguai.

O prefeito de Bonito, Josmail Rodrigues, ressaltou o sucesso do estande, e acredita que os resutados virão, e o Estado terá um aumento no fluxo de turistas paraguaios.

“Temos que trabalhar forte essa região par atrair o turista, que terá facilidade de acesso com a Bioceânica. Quero agradecer ao prefeito Nelson Cintra pelo convite para participar. Plantamos uma semente que dará, com certeza, muitos frutos”, disse.

O prefeito de Porto Murtinho, Nelson Cintra Ribeiro, anunciou que a prefeitura está finalizando um acordo com a Polícia Federal, onde o município será autorizado, em caráter excepcional, a emitir o “permisso” para entrada no Brasil aos paraguaios e outros estrangeiros que cruzarem pela fronteira com o vizinho país.

“Vamos criar um posto para atendimento para garantir um tratamento de forma diferenciada, enquanto não seja construída a nossa aduana”, explicou.

Rota Bioceânica

A Rota Bioceânica vai encurtar em 8 mil km a distância percorrida pelos produtos brasileiros rumo ao mercado asiático, integrando Brasil, Paraguai, Argentina e Chile. A ordem de serviço da ponte, que será implantada no km 1000 da Hidrovia do Paraguai e distante 7 km pelo rio ao norte de Porto Murtinho, foi dada no dia 13 de dezembro de 2021 pelo presidente paraguaio Mario Abdo Benitez, em ato na fronteira com a presença do governador Reinaldo Azambuja.

Na ocasião, o então governador Reinaldo Azambuja reforçou a importância da obra para a economia, cultura e turismo.

“A ponte tem um simbolismo muito forte ao garantir esse corredor ao Pacífico, que dará maior competitividade a Mato Grosso do Sul e a toda região Centro-Oeste, integrando definitivamente o bloco de quatro países não só economicamente, mas também na cultura e no turismo”, destaca o governador. “O Centro-Oeste exporta 68% de sua produção aos países asiáticos e a rota vai encurtar distâncias e reduzir o custo do frete em até 35%".

