Cidades

Operação Contra-Ataque III

Bens de luxo apreendidos de traficante "ostentação" somam R$ 10 milhões

Veículos, dinheiro e cavalos foram apreendidos durante a Operação Contra-Ataque III, que teve como alvo quadrilha dedicada a comercialização de armas e drogas

Glaucea Vaccari

Glaucea Vaccari

15/08/2025 - 17h53
Os bens apreendidos pela Polícia Federal e Receita Federal na Operação Contra-Ataque III foram avaliados em cerca de R$ 10 milhões. A operação foi deflagrada nessa quinta-feira (14) e o balanço divulgado nesta sexta-feira (15).

A operação resultou na prisão de quatro pessoas, além das apreensões feitas em mais 13 endereços, sendo doze em Campo Grande e um em Jaraguari.

Dentre os alvos está William Alves Ribeiro, apontado como chefe de uma quadrilha de narcotraficantes que atuava em Mato Grosso do Sul e em Minas Gerais.

Conforme a Receita Federal, no total foram apreendidos:

  • 24 veículos, entre caminhões, reboques, jet-ski e outros;
  • R$ 9.150,00 em espécie;
  • 6 celulares;
  • 4 computadores;
  • 1 colar;
  • 6 relógios de pulso;
  • 10 armas de fogo e munições;
  • 4 cavalos;
  • 3 imóveis sequestrados.

Operação Contra-Ataque III

A operação teve como objetivo combater os crimes de tráfico de drogas, associação criminosa e lavagem de dinheiro. A ação decorreu da análise de materiais apreendidos em investigação realizada pela Força Integrada de Combate ao Crime Organizado (FICCO/MG), relacionada a uma organização criminosa dedicada a comercialização de armas e drogas na região do Triângulo Mineiro. 

Em Mato Grosso do Sul, além de William Alves Ribeiro, também foram alvos: Nadja Tybusch Ribeiro (esposa), Welder Alves Ribeiro (irmão) e Rosany Larissa Aranda da Silva (cunhada). 

Um dos mandados de busca ocorreu no condomínio Dahma II, onde morava William. No local, os policiais encontraram o celular e documentos pessoais dele no telhado da casa, localizados através de um drone da PF.

No endereço foram apreendidos também dois carros de passeio (um modelo da Volvo e um Up) e um mini-bug.

No Jardim Tijuca, na casa de outro dos envolvidos, houve a apreensão de cinco veículos de luxo, sete armas de cano curto e uma de cano longo.

O proprietário alegou ser colecionador, atirador desportivo e caçador (CAC), mas a investigação apontou que, além de drogas, a quadrilha também traficava armas e, por isso, todo o material foi apreendido.

Entre as empresas que foram alvo estão a Aliança Transporte de Veículos (W.A.R Transportes), Play Motors, WR Martelinho, Conect Peças, Subprodutos Bovinos, Ateliê da Nana, Duas Nações Materiais para Construção, Stilo Diva, Embaplast e Lolya Moda Feminina.

Boa parte destas empresas estavam em nome de familiares de William ou de supostos laranjas.

Um mandado de busca e apreensão foi cumprido no Rancho JC Treinamento, onde foram confiscados os cavalos de raça de William, avaliados em R$ 250 mil cada, e um reboque usado para o transporte dos equinos.

Conforme reportagem do Correio do Estado, em nota, a Receita Federal esclareceu que análises bancárias e fiscais dos envolvidos constatou "um grande esquema utilizado na logística para entrega dos entorpecentes e no recebimento dos valores decorrentes dessa comercialização".

"Na entrega das drogas, foram empregadas empresas ligadas a familiares ou aos próprios envolvidos para emissão de documentos de transporte e notas fiscais de mercadorias agrícolas utilizadas para ocultar as drogas”, explica a nota.

As transações bancárias para o recebimento desses valores eram realizadas através de contas de empresas autorizadas pelos sócios e de contas vinculadas a parentes, sendo que estes últimos não tinham lastro fiscal para a realização de grandes movimentações financeiras. 

“Ressalte-se que, para blindar a origem dos recursos ilícitos, foram realizados investimentos em outras atividades econômicas como comercialização de veículos em garagens de terceiros, bem como atividades de manutenção e reparo de veículos”, complementa a nota.

Participaram da operação de ontem 5 auditores fiscais, 9 analistas tributários da Receita Federal e 60 policiais federais.

Cidades

Com drones, prefeitura identifica uso de agrotóxicos irregulares em fazenda urbana

Proprietário alega que apenas produtos biológicos permitidos foram aplicados na lavoura

15/08/2025 17h00

Divulgação

Um inquérito foi instaurado pela 11ª Promotoria de Justiça de Dourados para apurar o uso de agrotóxicos em uma lavoura localizada no perímetro urbano do município, nas proximidades do Conjunto Residencial Monte Carlo.

A investigação teve início a partir de uma denúncia recebida pela Ouvidoria do Ministério Público de Mato Grosso do Sul (MPMS), que apontou riscos à saúde pública e ao meio ambiente.

Segundo a queixa, o cultivo de milho em uma fazenda local estaria ocorrendo em desacordo com o artigo 151 da Lei Complementar Municipal nº 440/2022, que proíbe a aplicação mecanizada de agrotóxicos a menos de 200 metros de núcleos habitacionais, nascentes e cursos d’água.

O arrendatário do imóvel apresentou contrato de arrendamento firmado que assumiu a responsabilidade pela lavoura.

A Guarda Municipal Ambiental (GMA) realizou vistorias com drones, constatando marcas de pulverizadores na lavoura. A partir dessa constatação, foram emitidas notificações para que o arrendatário informasse os defensivos utilizado.

Em resposta, o proprietário apresentou notas fiscais e receituários agronômicos de produtos biológicos aplicados entre janeiro e março de 2025.

A GMA também estabeleceu canal direto com moradores para monitoramento de novas ocorrências.

O Promotor de Justiça Amílcar Araújo Carneiro Júnior requisitou à Unidade Regional de Perícia e Identificação (URPI) a elaboração de laudo técnico sobre amostras de solo e plantas, com prazo até 15 de setembro de 2025. O objetivo é verificar se houve aplicação de agrotóxicos ou apenas produtos biológicos não classificados como tal, conforme alegação da defesa.

Agosto Lilás

Saiba identificar sinais de violência psicológica contra a mulher

Especialista aponta como funciona o ciclo silencioso, que não deixa marcas físicas, mas afeta a saúde mental de muitas vítimas

15/08/2025 16h44

Crédito: Freepik

Além da violência física do homem contra a mulher,  que atinge diversas classes sociais, alguns casos não deixam hematomas visíveis, mas causam marcas profundas por agressões psicológicas, financeiras e sexuais.

No Agosto Lilás, mês dedicado a quebrar o silêncio, a psicóloga Simone Cougo, professora universitária, explica que, entre os sinais mais comuns, está o ciúme excessivo.

O ciúme que nasce disfarçado de “cuidado” ocorre em situações em que o companheiro passa a controlar a roupa da mulher. Inicialmente, pode passar despercebido, mas, a partir desse gesto, outras formas de controle vão sendo praticadas na vida dela.

Existe o ciclo de críticas constantes, que lentamente vão minando a autoestima da mulher. Também é um método de exercer controle; em seguida, ocorrem chantagens, e o indivíduo exige monitorar redes sociais e seguir a rotina da vítima.

Com esse comportamento, o agressor consegue afastar a vítima de familiares e amigos, mas tudo vai sendo retirado aos poucos, conforme frisou a especialista.

“Em geral, a agressão começa de forma sutil e se intensifica gradualmente. O agressor alterna momentos de violência com gestos de carinho, criando confusão emocional e gerando o ciclo da violência. Estereótipos românticos, como considerar que ‘ciúmes é amor’, dificultam que a vítima perceba o controle como algo nocivo”, explica.

O chamado “ciclo de violência” se repete em três fases:

  • Tensão: quando surgem sinais de irritação;
  • Críticas e agressões verbais;
  • Explosão: marcada por atos de violência.

O momento da explosão pode envolver violência psicológica, física ou até patrimonial. Na sequência, a psicóloga disse que é muito comum a reconciliação ser marcada por um ritual de “lua de mel”, com pedidos de desculpas, promessas de mudar e retorno de demonstrações de afeto que causam confusão na cabeça da mulher, que está suscetível.

“A vítima acaba permanecendo na relação por dependência emocional, por esperar que o agressor mude ou por dependência financeira. Muitas vezes, há também pressão social ou familiar para manter o relacionamento”, afirma.

A mulher afastada da família e dos amigos, que encontra nessa figura papéis confusos, termina com consequências emocionais e físicas que vão desde:

  • transtornos de ansiedade e depressão;
  • baixa autoestima;
  • estresse pós-traumático;
  • sentimento de culpa e vergonha.

“No longo prazo, isso pode gerar dificuldade para estabelecer relações de confiança, problemas no ambiente de trabalho, baixa produtividade, absenteísmo e até doenças físicas relacionadas ao estresse crônico, como dores persistentes e problemas cardiovasculares”, detalha.

Violência patrimonial

O controle da renda do casal é outro ponto em que a mulher vulnerável se encontra em um caminho silencioso. Pode ocorrer do agressor usar o dinheiro sem consentimento.

Em situações mais graves, Simone diz que bens pessoais são escondidos ou destruídos. Em casos mais drásticos, os filhos são usados como forma de chantagem.

“O controle não é só sobre o dinheiro ou a rotina, é sobre a vida da vítima como um todo. Ela passa a depender dele para tudo”, ressalta Simone.

Rede de apoio

“Família, amigos, colegas de trabalho e instituições podem oferecer suporte emocional, orientação jurídica, acesso a abrigos e serviços sociais, além de ajudar na elaboração de um plano seguro de saída do relacionamento abusivo”, aponta.

Nesse sentido, o Agosto Lilás reforça o papel de canais de denúncia e proteção, como a Central de Atendimento à Mulher - Ligue 180, que funciona 24 horas por dia, gratuitamente, oferecendo informações sobre leis e direitos, localizando serviços especializados e encaminhando denúncias.

O canal também pode ser acionado pelo WhatsApp, no número (61) 9610-0180. Em casos de risco iminente, o contato deve ser feito pelo 190.

Para Simone Cougo, a conscientização precisa ser contínua.

“Campanhas como o Agosto Lilás ajudam a divulgar a Lei Maria da Penha, a incentivar a denúncia e a divulgar ONGs e coletivos de apoio. Mas é preciso ir além: educação sobre igualdade de gênero desde cedo, treinamentos para profissionais da saúde, educação e segurança pública, ampliação de canais de denúncia anônima e campanhas permanentes. Não basta falar sobre violência só em agosto”, conclui.

