Após recesso de fim de ano, o Bioparque Pantanal reabriu as portas nesta terça-feira (9) repleto de novidades.

O local permaneceu fechado entre 31 de dezembro de 2023 e 8 de janeiro de 2024 para manutenção, reparos, pintura e inserção de novas espécies. As novidades são:

Reforma cenográfica do tanque ressurgência, que abriga peixes coloridos e de pequeno porte, como o mato-grosso Hyphessobrycon eques, o lambari-bonito Moenkhausia bonita e cascudo-viola Loricaria coximensis.

Inserção e povoamento de novas espécies: Tucunaré Azul (espécie nativa da bacia do rio Tocantins, afluente do Amazonas. É uma espécie com potencial ornamental e para a pesca esportiva. Foi introduzido na bacia do rio Paraguai por escape de viveiro de piscicultura e se tornou uma espécie invasora no Pantanal) e Piranha-Queixuda (piranha nativa do Pantanal e também com ocorrência na Amazônia. Ela tem a mandíbula prognata, ou seja, é queixuda. Quando adulta, em ambiente natural, se alimenta de escamas de outros peixes, mas, no Bioparque comem ração)

Limpeza dos tanques

Manutenção do complexo

Bioparque Pantanal, maior aquário de água doce do mundo, chegou ao fim de 2023 com visitas de 375 mil turistas de 76 municípios de MS, 3,5 mil municípios do Brasil, 27 estados brasileiros (26 unidades federativas + Distrito Federal) e 120 países.

Além disso, o complexo também recepcionou 68.536 estudantes de 1.242 instituições de ensino espalhadas em mais de 70 municípios do Estado.

O local abriga mais 40 mil animais de 359 espécies. Teve 49 espécies reproduzidas em 2023, sendo o cascudo-viola, espécie ameaçada de extinção, o mais importante, com primeiro registro de reprodução no mundo.

De acordo com a diretora do Bioparque Pantanal, Maria Fernanda Balistieri, o ano de 2023 foi de sucesso e grandes avanços para o Bioparque.

“Além de proporcionar um lugar bonito, a gente está agregando conhecimento a esses visitantes que passam por aqui e estamos contribuindo também com a questão da sensibilização e da conscientização ambiental. Nós temos o resultado concreto do trabalho que foi desenvolvido aqui na questão da pesquisa, da conservação, da sustentabilidade, da bioeconomia”, declarou a diretora.

BIOPARQUE PANTANAL

O Bioparque Pantanal está localizado nos altos da avenida Afonso Pena, em Campo Grande, capital de Mato Grosso do Sul.

O horário de funcionamento é de 8h30-12h e de 13h30-17h30 de terça-feira à sábado e de 8h30-14h30 aos feriados. É preciso agendar a visita neste site .

É, atualmente, o maior aquário de água doce do mundo; maior aquário público do Brasil; maior laboratório de pesquisa da ictiofauna neotropical do mundo e o único aquário do Brasil com controle de acessos e gerenciamento de sistemas automatizado.

O completo tem 19 mil m² de área construída, cinco milhões de litros de água e 239 tanques. As despesas do Bioparque somam R$ 1,2 milhão mensais.

O local começou a ser construído em maior de 2011, na gestão do ex-governador André Puccinelli (MDB) e foi inaugurado em 28 de março de 2022, no mandato do ex-governador Reinaldo Azambuja (PSDB).

Foram 11 anos, 13 licitações e três mandatos de governo até conclusão da obra. O valor total investido foi de R$ 230 milhões, de acordo com Azambuja.