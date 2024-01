mercado da bola

Guilherme Madruga foi contratado pelo time do estado vizinho e disputará a Série A

Nascido em Campo Grande e criado em São Gabriel do Oeste, no interior do Estado, o volante Guilherme Madruga prepara sua mudança para Mato Grosso. O jogador, que jogou a última temporada no Botafogo-SP, foi contratado pelo Cuiabá e jogará a Série A do Campeonato Brasileiro neste ano.

A informação foi confirmada ao Correio do Estado por familiares de Madruga. Segundo o jornalista Venê Casagrande, o contrato com o time mato-grossense será de quatro anos.

O clube vai pagar R$ 4 milhões ao Botafogo-SP por 60% dos direitos do jogador, e o restante permanece com o time do interior de São Paulo. Madruga entrou na vaga que era de Raniele, que foi contratado pelo Corinthians para esta temporada.

O jogador sul-mato-grossense ganhou notoriedade durante a temporada passada, que disputou pelo Botafogo-SP, na Série B do Campeonato Brasileiro. No clube paulista, marcou dois golaçoas, um do meio do campo e outro de bicicleta, o qual deu a ele uma vaga entre os jogadores que disputam o Prêmio Puskás, da Fifa, de gol mais bonito do ano.

Em 2023, Madruga jogou 46 partidas e, além dos gols, deu 3 assistências na temporada.

PUSKÁS

O anúncio dos finalistas foi feito no dia 15 de dezembro do ano passado pela Fifa. O sul-mato-grossense concorreu com o paraguaio Julio Enciso, do Brighton (Inglaterra), e o português Nuno Santos, do Sporting (Portugal).

O volante de 23 anos marcou o gol indicado ao Puskás no dia 27 de junho de 2023, em partida válida pela 14ª rodada do Brasileiro Série B.

Na ocasião, o Botafogo-SP enfrentou o Novorizontino, no Estádio Jorge Ismael, em Novo Horizonte. O gol do sul-mato-grossense deu a vitória para o Botafogo-SP, por 1 a 0.

Aos 37 minutos do primeiro tempo, uma cobrança de lateral foi feita para a área e a zaga do Novorizontino se afastou para a entrada da área. Guilherme Madruga disputou o lance, deixou a bola quicar no gramado e emendou uma bicicleta que encobriu o goleiro, marcando um golaço digno do prêmio.

Ao Correio do Estado, em dezembro, o jogador agradeceu toda a repercussão do seu gol na internet.

“Após o jogo que eu fui saber da hashtag MadrugaPuskás, então, foi uma boa surpresa. Eu acho que merece o Prêmio Puskás, confesso que achei um lindo gol e, para melhorar, tive uma enorme dificuldade, a marcação em cima e a distância do gol”, declarou Guilherme Madruga.

O gol, que foi o primeiro do jogador com a camisa do clube paulista, havia sido um “presságio” de seu irmão, que sonhou que Madruga marcaria na partida.

“Esse primeiro gol precisava sair e foi até melhor que o esperado. Meu irmão tinha sonhado com o gol na noite anterior e me mandou mensagem, mas nem no sonho acho que foi tão bonito assim”, brincou.

“A sensação é inexplicável, durante o jogo, a felicidade é pelo gol e por ajudar o time com a vitória”, explicou, na época.

SAIBA

Desde o início de sua carreira, Madruga rodou por alguns clubes paulistas e até chegou a jogar o campeonato mineiro sub-15, pelo Usipa, de Ipatinga (MG). Chegou ao Desportivo Brasil em 2017 e, no fim de 2022, foi para o Botafogo-SP.