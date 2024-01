O Bioparque Pantanal, maior aquário de água doce do mundo, já começou o ano de 2024 com boas notícias. Logo no primeiro dia do ano, a famosa arraia Jussara, que encanta os visitantes no tanque Neotrópico, deu à luz a 14 filhotinhos.

Da espécie Potamotrygon falkneri, a mãe, Jussara, ganhou fama por sua aparência simpática. Sempre com um sorriso no rosto, a arraia do Aquário, virou sensação nas redes sociais e é uma das espécies mais procuradas pelos visitantes do Bioparque.

A arraia Jussara já é, oficialmente, a queridinha do local e já foi apontada como a musa inspiradora do mascote da Copa do Mundo do Catar.

Quanto aos seus 'bebês', os 14 filhotinhos foram encaminhados para a quarentena, no local eles receberão todos os cuidados necessários da equipe de manejo. “Ficarão em um tanque em quarentena até se adaptarem ao alimento produzido pelo setor de nutrição”, explicou o biólogo curador do empreendimento, Heriberto Gimenez Junior.

A diretora-geral do Bioparque Pantanal, Maria Fernanda Balestieri, destaca que a reprodução de Jussara é fruto do trabalho de conservação e da dedicação de todos pela sustentabilidade do maior áquario de água doce do mundo.

“No Bioparque Pantanal os animais são protagonistas de um trabalho técnico científico de excelência, que contribui para que as presentes e futuras gerações possam desfrutar das riquezas da nossa biodiversidade. O pulsar de novas vidas acontece diariamente em nossos tanques e aos olhos dos milhares de visitantes que passam por aqui”.

Ainda segundo a Diretora algo muito positivo sobre a reprodução é que ela não acontece por acaso, a reprodução ocorre quando presentes três critérios muito bem alinhados, condições do ambiente, nutrição adequada e bem-estar animal.

Cabe destacar que atualmente o Bioparque conta com 380 espécies de água doce e mais de 250 reproduções, de 49 espécies distintas, com 12 registros inéditos no mundo e 12 registros inéditos no Brasil.

Bioparque recebeu 375 mil ao todo em 2023

Pelo menos 17 mil pessoas passaram pelo Bioparque Pantanal após o Natal e - fechado desde o dia 31 de dezembro - o maior aquário de água doce do mundo na Capital encerra 2023 com 375 mil visitantes, que vieram de 120 países diferentes, além da presença de mais de 3,8 mil municípios de todos os Estados brasileiros.

Com base nos números repassados pela administração ao Correio do Estado, até o dia 25 de dezembro 358.606 turistas estiveram no Bioparque, que encerrou suas visitações no dia 30 com cerca de 17 mil pessoas conhecendo o complexo após o Natal.

Caba apontar que desde a virada do ano o Bioparque está de portas fechadas, passando por manutenção tanto em seus tanques quanto em reparos do próprio prédio. As visitas retornam na terça-feira (9).

Feitos e marcos

No último ano o Bioparque registrou 111 novas espécies, contemplando agora 380 de água doce no total. Ao todo, foram mais de 150 reproduções, incluindo registros mundiais e nacionais inéditos.

Também em 2023 foi inaugurado o Centro de Conservação de Peixes Neotropicais (CCPN), para estudos de conservação com foco em espécies ameaçadas de extinção, um tipo de banco de dados.

Conforme a administração, essa ferramenta "proporciona a condução de estudos para a conservação das espécies, em nível molecular, taxonômico, parte de identificação de ovos e larvas e desenvolvimento de filhotes", expõe em nota.

