Biotério que manipula gambás para pesquisa de covid-19 é reinaugurado pela UFMS

De acordo com a polícia, o caminhoneiro era de Santa Catarina e o caso será investigado. Este é o segundo caso em menos de um mês em Mato Grosso do Sul.

O motorista Robson Ramos, de 33 anos, foi encontrado morto nesta quinta-feira (18) dentro de um caminhão estacionado no pátio de um posto de combustíveis na BR-267, próximo ao município de Nova Andradina, a 298 quilômetros de Campo Grande. Segundo informações da polícia, este é o segundo caso em menos de um mês em Mato Grosso do Sul.

Conforme informações de testemunhas, o veículo pertence a uma empresa do ramo de alimentos. O proprietário da carreta achou estranho ter perdido contato com o motorista e acionou o rastreador para localizá-lo.

Ao encontrar o veículo pelo rastreador, o dono do veículo entrou em contato com o gerente do posto de combustível e pediu para confirmar se o veículo estava no local.

Após confirmar a presença da carreta no posto e perceber que estava trancada, o gerente entrou em contato com o Corpo de Bombeiros, e um funcionário chamou um chaveiro.

Ao abrir a porta da carreta, policiais e equipes do Corpo de Bombeiros encontraram o corpo do caminhoneiro sem sinais vitais. Segundo a polícia, não havia sinais de violência e o motorista era de Santa Catarina.

O caso foi registrado como morte a esclarecer pela Polícia Civil de Nova Andradina.

Outro caso parecido

No dia 20 de junho, outro homem de 48 anos foi encontrado morto após o proprietário da transportadora em qual a vítima trabalhava estranhar o seu sumiço, na BR-163, em Campo Grande.

Conforme informações de testemunhas, o proprietário da carreta que é do Rio Grande do Sul, ficou incomodado com a falta de notícias do motorista e acionou o rastreador da carreta.

No sistema de rastreamento, o proprietário da carreta percebeu que o veículo estava parado em um posto de combustível na BR-163, havia mais de um dia e pediu ajuda com o gerente do posto para confirmar se o veículo estava no local.

Após confirmação, equipes da Polícia Militar foram acionados e com ajuda de um chaveiro, abriram a porta do caminhão e encontraram o motorista em óbito na cabine.

