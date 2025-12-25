Bitrem carregado com eucalipto pega fogo na BR-262

Cidades

Certificação pode ser solicitada no IFMS com base nas notas do Encceja ou do Enem; veja quem tem direito e como fazer o pedido

Estudantes com 18 anos ou mais que não concluíram o ensino médio podem procurar o Instituto Federal de Mato Grosso do Sul (IFMS) para solicitar o Certificado de Conclusão do Ensino Médio ou a Declaração Parcial de Proficiência.

O resultado é baseado nas notas do Exame Nacional para Certificação de Competências de Jovens e Adultos (Encceja) 2025.

A emissão do certificado do ensino médio é feita desde 2018, tendo como base as notas do Encceja. Para documentos referentes a anos anteriores, são consideradas as notas do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem).

Como retirar o certificado?

Para solicitar o certificado do ensino médio pelo Encceja, o interessado deve ter indicado, no ato da inscrição do exame, um dos campi do IFMS como unidade certificadora.

Além disso, é necessário atender aos seguintes requisitos:

ter mais de 18 anos até a data da primeira prova;

não ter concluído o ensino médio; e ter alcançado, no mínimo, 100 pontos em cada área de conhecimento e 5 pontos na redação.

Quem pode solicitar?

A Declaração Parcial de Proficiência pelo Encceja pode ser solicitada por quem atingiu pelo menos 100 pontos em uma ou mais áreas de conhecimento.

No caso da área de Linguagens, Códigos e suas Tecnologias, também é exigida pontuação mínima de 5 pontos na redação.

Para quem for solicitar a certificação com base nas notas do Enem, é preciso ter indicado um dos campi do IFMS como certificador, ter mais de 18 anos, não ter concluído o ensino médio e ter alcançado a pontuação mínima exigida conforme a edição do exame.

Nas edições de 2010 e 2011, são necessários 400 pontos em cada área e 500 pontos na redação. A partir da edição de 2012, a exigência é de 450 pontos em cada área e 500 pontos na redação.

Onde fazer a solicitação on-line

No caso do Encceja, o primeiro passo é escolher o tipo de documento a ser solicitado: “Certificado Encceja”, “Certificado Encceja com Junção de Proficiência” ou “Declaração de Proficiência”. Em seguida, é preciso informar os dados pessoais solicitados e anexar a cópia digitalizada do documento de identificação.

Para solicitar a certificação pelo Enem, é necessário informar o tipo de certificado desejado, além de dados pessoais como nome, CPF, e-mail e telefone, e anexar a cópia digitalizada de documento oficial de identificação com foto.

Solicitação presencial

A solicitação também pode ser feita em um dos campi do IFMS localizados em Aquidauana, Campo Grande, Corumbá, Coxim, Dourados, Jardim, Naviraí, Nova Andradina, Ponta Porã e Três Lagoas.

O interessado deve entregar o requerimento para solicitação do Certificado de Conclusão do Ensino Médio ou da Declaração Parcial de Proficiência, além da cópia e do original do documento oficial de identificação com foto.

Certificação

Em Mato Grosso do Sul, além do IFMS, a Secretaria de Estado de Educação (SED) também é instituição certificadora do Encceja.

Em caso de dúvidas, o contato deve ser feito com a Diretoria de Gestão Acadêmica do IFMS, pelo e-mail [email protected].

