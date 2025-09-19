Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

ATÉ DOMINGO

Black Friday Fronteira tem empurra-empurra e disputa por produtos no Shopping China

Megapromoção começou nesta sexta-feira e vai até o domingo no Paraguai e em Ponta Porã; Longas filas se formaram desde o início do dia

Glaucea Vaccari

Glaucea Vaccari

19/09/2025 - 16h44
A Black Fronteira começou nesta sexta-feira (19) e atraiu milhares de consumidores, tanto paraguaios quanto brasileiros. Com os megadescontos oferecidos, houve empurra-empurra e muitos produtos se esgotaram em segundos, com os clientes disputando no braço os itens.

No Shopping China, localizado em Pedro Juan Caballero, na fronteira com Mato Grosso do Sul, os descontos chegaram a mais de 50% e, nas primeiras horas do dia, uma multidão já aguardava em fila. Houve correria assim que as portas abriram.

Em vídeo postado pelo próprio Shopping China, é possível ver uma confusão de clientes assim que é liberado um lote televisão 32 polegadas, ao preço de 49 dólares. Na cotação para o real, o valor seria de R$ 260,68.

Os clientes se aglomeram na tentativa de pegar o produto, que some da prateleira em menos de um minuto.

O mesmo acontece com a air fryer, onde os clientes disputam o produto, que estava sendo comercializado a 19,90 dólares, ou cerca de R$ 105.

No caso da air fryer, até crianças são vistas no aglomerado de pessoas que tentam pegar o item, com clientes carregando mais de um.

O speaker Echo Dot com Alexa entrou em promoção por 9,90 dólares e, assim como todos os demais itens, foi levado por quem foi mais rápido no meio do tumulto.

Ao longo dos próximos dois dias, outros produtos devem entrar em oferta e a expectativa é que também sejam todos vendidos em tempo recorde.

 

 

Black Friday Fronteira

Considerada a maior maratona de ofertas da região, a Black Fronteira começou nesta sexta-feira (19), com megadescontos em milhares de produtos em Ponta Porã, no Mato Grosso do Sul, e em Pedro Juan Cabellero, no Paraguai.

O evento termina no próximo domingo (21) e, durante os três dias, as lojas participantes estarão com ofertas que podem ultrapassar 50% de desconto em diversos segmentos, como eletrônicos, perfumes, vestuário, brinquedos, bebidas, entre outros.

A ação, que é uma espécie de Black Friday antecipada, tem como objetivo impulsionar a economia regional, fortalecer o comércio fronteiriço e proporcionar uma experiência de compras a preços acessíveis.

A expectativa é de que milhares de pessoas dos dois países aproveitem a data para antecipar compras de fim de ano.

O evento é uma das promoções mais tradicionais da região e, por serem cidades fronteiriças, atrai muitos compradores brasileiros, que buscam aproveitar o desconto extra no país vizinho, já conhecido por vender produtos a preços mais baixos do que no Brasil durante todo o ano e, por este motivo, ser um famoso destino de compras dos brasileiros.

Além das promoções em produtos, há outros atrativos, como gastronomia com comidas típicas, música e artesanato.

A data movimenta também toda uma cadeia produtiva, do comércio em geral, serviços, turismo, hotelaria, bares e restaurantes.

A Black Fronteira 2025 é uma realização da Associação Comercial em parceria com a Câmara de Indústria e Comércio de Pedro Juan Caballero, reunindo esforços entre Brasil e Paraguai para promover um dos eventos mais esperados do calendário varejista da fronteira.

Vantagens de comprar no Paraguai em relação ao Brasil

O principal motivo que faz das cidades de fronteira um paraíso de compras para os brasileiros é a menor carga tributária, que permite que o Paraguai pratique preços mais competitivos, especialmente em relação a produtos importados.

As vantagens de comprar no país vizinho incluem também:

  • Preços mais baixos: Muitos produtos, especialmente eletrônicos, costumam ter preços significativamente menores devido a impostos mais baixos e a uma maior concorrência entre as lojas.
  • Variedade de produtos: O Paraguai possui uma grande variedade de marcas e modelos, principalmente eletrônicos e moda, o que pode ser uma vantagem para quem busca novidades.
  • Menor carga tributária: A estrutura tributária do Paraguai permite preços mais competitivos, principalmente em produtos importados.
  • Promoções e liquidações: Eventos como o Black Friday atraem muitas ofertas e descontos, tornando as compras ainda mais atrativas.
  • Compras em moeda local: Muitas lojas aceitam tanto a moeda paraguaia quanto o real, facilitando as transações.

O que compensa comprar na Black Friday do Paraguai

Na fronteira com o Paraguai, alguns produtos costumam ter preços mais atraentes e valem a pena ser comprados. Algumas categorias que geralmente compensam e que podem ter queda significativa no preço são:

  1. Eletrônicos: Smartphones, notebooks e acessórios, tv e equipamentos de áudio, câmeras fotográficas, drones
  2. Roupas e acessórios: Roupas de marcas famosas, calçados esportivos, acessórios como relógios e bolsas.
  3. Produtos de beleza e cosméticos: Maquiagens de marcas renomadas, perfumes importados.
  4. Bolsas e mochilas: Marcas internacionais com preços mais acessíveis.
  5. Bicicletas e equipamentos esportivos: Bicicletas e acessórios para esportes.
  6. Chocolates e doces: produtos importados.

Edição Brasil

No Brasil, excetuando-se a edição de fronteira, a Black Friday é realizada no mês de novembro. O dia “D” da “Black Friday” é a última sexta-feira do mês,mas alguns fornecedores oferecem ofertas antecipadas ao longo do mês, incluindo em seus sites.

Na data, lojas oferecem descontos em produtos e serviços dos mais variados tipos e já é um dos períodos de maior movimento no comércio.

As ofertas atraem diversos consumidores, dispostos a comprarem itens que estão planejando há tempos ou a aproveitar os preços baixos em outros produtos.

No ano passado, a Black Friday movimentou cerca de R$ 400 milhões na economia do Estado, segundo levantamento do Instituto de Pesquisa e Desenvolvimento da Fecomércio (IPF-MS).

Campo Grande

Prefeitura terá que arcar com R$ 535 mil em fraldas para crianças especiais

Em julho deste ano, a Câmara Municipal promulgou lei que garante recursos às mães atípicas

19/09/2025 17h00

Sesau poderá depositar até R$ 12,5 mil diretamente para as mães atípicas

Sesau poderá depositar até R$ 12,5 mil diretamente para as mães atípicas Gerson Oliveira

Nesta semana, a Câmara Municipal de Campo Grande aprovou a destinação de R$ 535 mil em emendas impositivas para a compra de fraldas e outros insumos voltados ao atendimento de crianças e pessoas com deficiência e transtornos, atendendo a demanda apresentada pelas mães. O recurso será repassado por meio da Secretaria Municipal de Saúde (Sesau).

As emendas impositivas são recursos previstos em lei que precisam, obrigatoriamente, ser pagos pela Prefeitura. Com apoio do vereador André Salineiro (PL), a Casa de Leis aprovou os projetos que garantem o atendimento dessa necessidade urgente, uma reivindicação constante das famílias que lidam com as dificuldades no cuidado diário de seus filhos.

“Sei da dificuldade que as mães enfrentam com seus filhos com deficiências e transtornos. Por isso, é fundamental que a Câmara seja um espaço que não apenas elabora leis, mas também age para levar soluções reais e socorrer quem mais precisa”, afirmou Salineiro.

Em julho deste ano, a Câmara Municipal promulgou a Lei nº 11.796/25, que garante fornecimento de medicamentos, fraldas descartáveis e outros itens para crianças atípicas da Capital. Ficou decidido que a Sesau poderá depositar até R$ 12,5 mil diretamente para os familiares necessitados

A promulgação foi após a prefeita Adriane Lopes (PP) vetar o  projeto, com a justificativa de que no texto aprovado são criadas obrigações administrativas específicas (prazos, fluxos, designação de unidades responsáveis, eventuais penalidades e provisão orçamentária) que impactam diretamente a organização interna da Secretaria Municipal de Saúde, gerando despesas ao erário, pois impõem aquisição de produtos e insumos não necessariamente previstos no orçamento anual. 

O veto foi derrubado de forma unânime pelos vereadores de Campo Grande, durante sessão ordinária realizada em 1° de julho. 


 

Cidades

Empresa de delivery terá que indenizar cliente que acabou com a polícia na porta

Plataforma de serviço de entrega terá de compensar financeiramente consumidor surpreendido pela polícia e pelo dono de um restaurante de sushi na porta de casa, devido à falha de comunicação

19/09/2025 16h13

Crédito: Freepik

Após cancelar o pedido feito por uma plataforma de delivery e, horas depois, receber a polícia na porta acompanhada do dono do restaurante, cobrando pela entrega, um homem vai receber R$ 10 mil de indenização por constrangimento público.

O caso começou em 10 de março de 2023, quando o cliente, por meio de um serviço de entrega de alimentos, fez o pedido de um combo de sushi em um restaurante em Campo Grande.

A entrega ocorreu normalmente; no entanto, ao abrir o pedido, ele percebeu a falta de dez peças de um item, sendo que outras haviam sido entregues em seu lugar, que ele não havia solicitado.

Percebendo o erro, o consumidor fez uma reclamação na plataforma, que analisou o ocorrido, cancelou a compra, fez o estorno do valor pago e ainda concedeu um cupom de R$ 15 pelo transtorno.

Pouco depois, o cliente recebeu um telefonema do restaurante, em que uma pessoa, em tom agressivo, acusou-o de ter comido sem pagar pelo pedido.

Por volta das 23 horas, a polícia bateu na residência acompanhado do proprietário do estabelecimento, que queria receber o pagamento. Além disso, os policiais bateram também nos portões da casa de vizinhos.

Mesmo mostrando que havia entrado em contato com a plataforma de delivery, os agentes, em uma tentativa de conciliação, orientaram que fosse efetuado o pagamento de R$ 80 ao restaurante.

Indenização

O juiz Marcus Vinícius de Oliveira Elias, da 14ª Vara Cível de Campo Grande, entendeu que o cliente sofreu constrangimento. A plataforma tentou argumentar que não tinha responsabilidade sobre o preparo ou entrega dos alimentos.

Ainda se apresentaram apenas como intermediária, que liga o consumidor aos estabelecimentos, portanto, segundo eles, não teria responsabilidade, já que haviam feito o estorno do valor pago no mesmo dia.

Na sentença, o magistrado destacou que cabia à empresa demonstrar fortuito externo, força maior ou culpa exclusiva do consumidor para se eximir da responsabilidade, o que não ocorreu. Segundo ele, embora o estorno tenha sido feito, a plataforma deixou de comunicar adequadamente o restaurante sobre o cancelamento, o que acabou provocando o desentendimento que resultou na ida da polícia à casa do autor.

O magistrado ressaltou que a empresa faz parte da cadeia de fornecimento e lucra com a intermediação, e como não conseguiu avisar corretamente o restaurante sobre o cancelamento do pedido, isso deu início a todo o mal-entendido.

"Não se discute a ausência de ingerência sobre a qualidade da refeição, mas a problemática criada pela requerida, que decidiu efetuar o cancelamento da compra sem comunicar a solução ao fornecedor, gerando danos ao requerente", registrou.

Quanto ao ressarcimento material dos R$ 80 pagos diretamente ao restaurante, ele foi negado, pois seria considerado duplo ressarcimento, já que a plataforma devolveu o dinheiro anteriormente.

Entretanto, o magistrado reconheceu que houve danos morais, devido à polícia ter ido até a casa do cliente, fato que foi divulgado em um jornal de notícias online.

"Aliás, um problema que poderia ser resolvido de forma tão simples ganhou notoriedade, constrangendo ainda mais o requerente, nos termos da notícia do jornal eletrônico da cidade, que afirmou que o 'consumidor comeu e não pagou'", destacou o magistrado, comprovando o abalo psicológico do autor, que, inclusive, mudou de endereço após o ocorrido.

