Bloco negro de Carnaval de Campo Grande sofre agressões de 'ambulantes'

O escritor Marcelo Rubens Paiva foi agredido enquanto participava do bloco Acadêmicos do Baixo Augusta, no centro de São Paulo, neste domingo (23). Ele participava de uma homenagem do bloco ao filme "Ainda Estou Aqui" quando um homem atirou uma lata e uma mochila nele.

O agressor estava fora do cordão de isolamento ao redor do trio elétrico, e Rubens Paiva dentro. O homem atirou primeiro a lata e depois a mochila -que o atingiu no rosto. Em seguida o homem teria mostrado o dedo do meio para o escritor, que avançou com a cadeira de rodas em direção ao agressor para tirar satisfação.

confusão foi controlada. A organização do bloco não descobriu qual foi a motivação do agressor.

Em outros momentos do bloco, ao longo da tarde, também ocorreram outras brigas pontuais. Um folião que estava fora do cordão de isolamento partiu para cima de um funcionário do bloco e foi contido por seguranças.

Em outro momento, o locutor disse ao microfone: "Que chata essa briga. Para."

Às 16h45, enquanto o bloco passava pela esquina da rua da Consolação com a rua Dona Antônia de Queiroz, uma briga generalizada estourou em frente ao primeiro trio elétrico, ao lado do espaço onde se concentram os convidados da organização do bloco.

Alguns homens começaram a trocar socos na calçada, do lado de fora do cordão de isolamento. Alguns caíram no chão e houve correria. Seguranças saíram da área restrita para apartar a confusão. Um minuto depois, um dos envolvidos foi levado para dentro do espaço restrito por um dos convidados e, acompanhado de perto por bombeiros e seguranças, levado para fora do cordão pelo outro lado.

O bloco foi marcado neste ano pela celebração ao filme do diretor brasileiro Walter Salles "Ainda Estou Aqui", que concorre ao prêmio principal do Oscar de 2025. Rubens Paiva, autor do livro que deu origem ao longa, desfilou neste domingo ao lado de Alessandra Negrini, rainha do bloco. As irmãs de Paiva também estiveram presentes no cortejo.

POR: FOLHAPRESS