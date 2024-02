Blocos levaram 60 mil às ruas de Campo Grande no Carnaval

Mais de 60 mil foliões passaram pela Esplanada Ferroviária – local histórico que concentra o carnaval de rua de Campo Grande – durante os cinco dias de folia. A festa foi comandada pelos blocos Farofolia, Cordão Valu, Capivara Blasé, Ipa Lelê, Só Amor e Bloco Reggae.

Na noite de sexta-feira, cerca de 5 mil foliões curtiram o Farofolia na Rua Dr. Temistócles. No sábado, 13 mil pessoas aproveitaram o primeiro dia de Cordão Valu. O domingo e a segunda-feira foram de Capivara Blasé, que contou com mais de 15 mil foliões por dia.

Quem encerrou a festa na Esplanada nesta terça-feira de Carnaval foi o Cordão Valu, que atraiu mais de 10 mil pessoas.

CORDÃO VALU

Ontem, o Cordão Valu encerrou a programação dos dias de Carnaval em Campo Grande. O bloco, conforme previsões enviadas até o fechamento da edição, levou aproximadamente 10 mil pessoas à Esplanada Ferroviária.

Quem comanda a folia é o Cordão Valu, que também levou atrações ao local no sábado. Para Silvana Torres Valu, criadora do bloco, o Carnaval 2024 foi um sucesso.

“A gente conseguiu fazer uma organização bem melhor, em comparação com os outros anos, o Carnaval está mais tranquilo, mais pacífico. As pessoas estão vindo na paz, no amor”, avaliou.

Segundo Valu, as principais melhorias notadas foram técnicas. “Eu acho que a gente se preocupou mais com o som, então, nós temos um som de melhor qualidade, nós procuramos bandas à altura do nosso evento. Também temos mais segurança, é uma série de fatores vem melhorando”, afirmou.

A expectativa é de que o Carnaval de 2025 seja ainda melhor. “Para o ano que vem, a gente vai buscar ver o que podemos melhorar mais, para trazer mais gente, aumentar o número de blocos na cidade e fazer um Carnaval ainda maior e mais alegre”, concluiu a organizadora.

A corretora Carol Ferreira costumava pular Carnaval quando jovem, mas perdeu o hábito e há dois anos voltou aos blocos de rua para aproveitar a folia. À reportagem, ela frisou a melhoria na estrutura.

“Quando eu era jovem, eu pulava Carnaval sempre, mas depois você vai ficando mais velho e vai diminuindo um pouquinho”, brincou. “Mas a Valu puxa a gente de volta. O Carnaval neste ano está mais estruturado do que nos outros anos em que eu vim”, comentou.

Patrícia Almeida, 64 anos, professora de balé clássico, acompanha o bloco há 20 anos e comparece à folia sempre que surge a oportunidade. “Eu venho para curtir essa alegria do Carnaval, acho muito autêntico, tradicional e me sinto muito bem. Todo ano para mim é festa”.

Policiamento

A Polícia Militar de Mato Grosso do Sul (PMMS) ficou responsável pelo policiamento na Esplanada Ferroviária, com cerca de 650 policiais militares empenhados na função, divididos em dois turnos, das 13h até o fim do evento, que é programado para acabar sempre às 23h.

Segundo o coronel Emerson de Almeida, nos primeiros quatro dias de folia, nenhuma ocorrência grave foi registrada. “Até agora, o Carnaval está dentro da expectativa do planejamento inicial, sem ocorrências graves e com o folião tendo a sensação de segurança o tempo todo, em razão do número de militares empregados e espalhados na área do evento”, disse em entrevista ao Correio do Estado.

No período, um adolescente foi apreendido, um homem foi preso e seis pessoas foram detidas. O adolescente apreendido e outros dois detidos portavam drogas para consumo pessoal; uma mulher foi detida por alcoolemia ao volante; um homem foi detido por resistência e desobediência; outro foi detido por tráfico de drogas, portando 17 papelotes de cocaína e um de maconha; e um homem foi detido por atentado ao pudor e desobediência, após urinar em um muro, deixando o genital à mostra, e não atendendo às ordens da PM de procurar um banheiro.

O homem preso durante o Carnaval era um segurança privado, que testemunhou a detenção de uma pessoa com entorpecentes. Durante a apuração, a polícia identificou que ele tinha um mandado de prisão em aberto, por não pagar pensão alimentícia.