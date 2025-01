Bodoquena concorre como melhor destino no Green Destinations Stories Awards

Clique e participe do nosso grupo no WhatsApp

Mato Grosso do Sul, conhecido por suas belezas naturais exuberantes, tem como destaque Bodoquena, que está concorrendo ao prêmio no Green Destinations Stories Awards.

Trata-se de um reconhecimento internacional das melhores práticas em turismo sustentável. O nome na lista torna o roteiro ainda mais atrativo para turistas de fora, assim como para aqueles de outros estados que procuram a região.

Nesta edição, disputam como destinos nacionais Fernando de Noronha (PE), Penha (SC) e São Miguel do Gostoso (RN), que concorrem aos votos do júri especializado.

Enquanto isso, o People's Choice Award, que é escolhido pelo público, pode ser votado até o dia 24 de janeiro, clicando aqui.

Além disso, as melhores histórias de turismo sustentável vão competir pelo título de Good Practice Story.

A escolha do Good Practice Story é feita por um júri em seis categorias na competição Green Destinations Top 100 de 2024.

O TOP 100 Stories contempla soluções inovadoras e responsáveis na gestão turística, com foco em educação ambiental e inclusão social, desde 2014.

O anúncio do vencedor será feito durante a ITB Berlim, um dos maiores eventos de turismo do mundo.

Os destinos seguem critérios estabelecidos pelo Conselho Global de Turismo Sustentável (GSTC) de sustentabilidade.

Nesta edição, o Brasil está representado pelos seguintes estados e seus respectivos destinos:

Pernambuco (PE) : Sirinhaém, Tamandaré, Santa Cruz e Fernando de Noronha

: Sirinhaém, Tamandaré, Santa Cruz e Fernando de Noronha Santa Catarina (SC) : Rota do Enxaimel, Bombinhas, Penha, Bom Jardim da Serra, Itá e Treze Tílias

: Rota do Enxaimel, Bombinhas, Penha, Bom Jardim da Serra, Itá e Treze Tílias Mato Grosso do Sul (MS) : Bodoquena

: Bodoquena Minas Gerais (MG) : Barão de Cocais

: Barão de Cocais Rio Grande do Norte (RN): São Miguel do Gostoso e Tibau do Sul

Turismo em Mato Grosso do Sul

Para quem busca contato com a natureza e dias de tranquilidade para recarregar as energias, as cachoeiras de rios cristalinos, entre árvores centenárias e trilhas da Rota Serra da Bodoquena, na borda do Pantanal, são o destino ideal.

Conhecer e desfrutar os caminhos dessas águas calcáreas, com seus meandros, formações rochosas e belos saltos, é uma experiência única que atrai milhares de turistas de todas as idades a Bonito e Bodoquena, em Mato Grosso do Sul.

Ceita Corê

Ambiente rural, distante 38 km de Bonito,o Ceita Corê conta com sete cachoeiras e seis paradas para banho, com trilhas interpretativas por passarelas e pontes suspensas durante as quais se ouve os sons dos pássaros na mata preservada.

A nascente do Rio Chapeninha oferece um espetáculo à parte: uma caverna subaquática, com profundidade superior a 155m.

Os pontos altos do passeio são as cachoeiras do Rio Chapena, com pontos para banhos e mergulhos, ideais para quem gosta de aventuras em total conexão com a natureza.

Estancia Mimosa

A charmosa fazenda, localizada a 25 km de Bonito, é o lugar de contemplar a paisagem, encontrar animais silvestres, caminhar pelas trilhas e, ao final de cada uma delas, se deparar com cachoeiras, dez ao total, e nove paradas para banho, margeando o Rio Mimoso.

No caminho, uma vista privilegiada da morraria da Serra da Bodoquena. Na sede com sua lagoa de jacarés e ponto de observação de aves é serviço almoço preparado em fogão à lenha.

O passeio possui sistema de Gestão de Segurança certificado nas modalidades caminhada e banho de cachoeiras.

Parque das Cachoeiras

São sete cachoeiras formadas por tufas calcárias e pequenas cavernas banhadas pelas águas esverdeadas do Rio Mimoso, as quais sustentam lendas e crenças.

A Cachoeira do Mulungu (nome de planta calmante), acredita-se, é extasiante; a do Amor, envolve o casal em clima romântico; e a do Sinhozinho (nome de antigo curandeiro local), recarrega as energias.

O passeio pela trilha de 1,7 km leva à nascente, área preservada. Outra curtição é a piscina com borda infinita, no receptivo.

Distante 17 km de Bonito, o Parque das Cachoeiras opera com day-use e balneário.

Boca da Onça

Situado em Bodoquena, a 61 km de Bonito, um dos diferenciais do Boca da Onça é a cachoeira que leva seu nome, a mais alta do Estado, com 156m de queda livre.

O passeio no sistema day-use inclui oito cachoeiras e cinco pontos de banho, pelo cênico Rio Salobra.

Todas as nascentes estão situadas dentro da propriedade rural, o que garante a pureza de suas águas.

A Janela para o Céu é uma piscina natural de borda infinita que se une ao verde do cânion da Serra da Bodoquena.

Para quem gosta de adrenalina, o atrativo ainda oferece rapel de 90m de altura no paredão da morraria.

Cachoeiras da Serra da Bodoquena

Fazenda de pecuária e ecoturismo, o atrativo também está localizado em Bodoquena, a 78 km de Bonito.

Com diversas atividades de lazer, contemplação e aventura durante todo o dia, conta com oito cachoeiras e oito paradas para banho, no Rio Betione, e balneário com tirolesa, quiosques e quadra de vôlei.

Também possui confortáveis apartamentos construídos em meio a uma mata, de onde se ouve o canto dos pássaros no amanhecer, e restaurante.

O circuito inclui uma trilha margeando o rio e passeios de bote, boia-cross, caiaque e visita às grutas.

** Colaborou Alanis Netto

