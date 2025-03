Bolsa Família de março já começou a ser distribuído em MS; veja cronograma

Clique e participe do nosso grupo no WhatsApp

Começou o repasse do Bolsa Família de março aos beneficiários sul-mato-grossenses, e 201,9 famílias serão contempladas com o valor médio de R$ 676,48, montante menor do que o repassado em fevereiro, e sob investimento total de R$ 136,25 milhões do Governo Federal.

Desta vez, 119 mil crianças de zero a seis anos serão contempladas com o Benefício Primeira Infância, do qual cada criança nesta faixa etária recebe um adicional de R$ 150. Outros benefícios complementares do programa social contemplam 180 mil crianças e adolescentes de sete a 18 anos, 7,4 mil gestantes e 3,9 mil nutrizes (mãe que amamenta) com R$ 50 adicionais.

Também, grupos prioritários de Mato Grosso do Sul receberão o auxilio, como 1,2 mil famílias em situação de rua, 21,5 mil famílias indígenas, 456 famílias quilombolas, 93 famílias com crianças em situação de trabalho infantil, 575 famílias com pessoas resgatadas de trabalho análogo ao escravo e 1,7 mil famílias de catadores de material reciclável.

Campo Grande segue sendo a cidade com maior número de famílias contempladas no estado, com 52,3 mil, seguido por Dourados (13.646), Corumbá (10.105), Ponta Porã (9.667) e Três Lagoas (7.896).

Acerca das cidades de MS com maior média de valor repassado, Paranhos - com 1,9 mil beneficiários e 12,9 mil habitantes - continua na liderança com R$ 802,04, seguido por Ladário (R$ 722,11), Corumbá (R$ 713,22), Porto Murtinho (R$ 708,61) e Japorã (R$ 707,56).

Segundo o comunicado federal, os pagamentos iniciaram-se nesta terça-feira (18), com o benefício sendo pago para os beneficiários com o NIS terminado em 1. Hoje, quarta-feira (19), serão pagos para aqueles com final 2 e assim por diante. Confira o cronograma completo de pagamentos neste mês de outubro, divulgado pelo Governo:

Em abril, a distribuição vai começar no dia 15 e segue até o dia 30. Quem tiver dúvidas sobre o Bolsa Família deve ligar no Disque Social, no número 121. Também é possível acionar o canal de atendimento da Caixa Econômica Federal, por meio do número 111. O beneficiário pode ainda consultar os aplicativos do Bolsa Família e da Caixa, disponíveis para download gratuito nas lojas virtuais.

Fevereiro: efeito de comparação

No mês passado, o repasse médio foi de R$ R$ 679,26 às 200.054 famílias sul-mato-grossenses oriundos do programa social Bolsa Família. Investimento governamental no estado com o programa social ultrapassou R$ 135,88 milhões.

Ainda em fevereiro, 118 mil crianças de zero a seis anos foram contempladas com o Benefício Primeira Infância. Outros benefícios complementares do programa social contemplaram 176,6 mil crianças e adolescentes de sete a 18 anos, 10 mil gestantes e 3,9 mil nutrizes com R$ 50 adicionais.

Âmbito Nacional

No Brasil, 20,5 milhões de famílias foram beneficiadas em março com o Bolsa Família, com investimento total de R$ 13,7 bilhões do Governo Federal. O valor médio nacional repassado é de R$ 668,65 e 53,8 milhões de pessoas envolvidas diretamente com o benefício.

Dentre os estados com mais de 1 milhão de contemplados com o benefício em setembro estão: São Paulo (2,46 milhões), Bahia (2,46 milhões), Pernambuco (1,58 milhão), Rio de Janeiro (1,57 milhão), Minas Gerais (1,57 milhão), Ceará (1,45 milhão), Pará (1,34 milhão) e Maranhão (1,23 milhão).

