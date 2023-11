Dados divulgados nesta sexta-feira (17) pelo Ministério de Desenvolvimento Social mostram que 1.500 novas famílias foram incluídas em um mês no programa Bolsa Família, passando de 213,7 mil para 215,2 mil em Mato Grosso do Sul de outubro para novembro. Porém, o valor repassado ao Estado será R$ 1,62 milhão menor que em outubro, já que o valor médio passou de R$ 703,74 para R$ 691,06.

Juntas, estas famílias vão dividir R$ 148,58 milhões a partir desta sexta-feira e o cronograma de pagamento nos 79 municípios sul-mato-grossenses segue até o dia 30, com base no final do Número de Identificação Social (NIS).

Campo Grande é a cidade com maior número de beneficiados, com 60,8 mil, o que garantirá injeção de mais de R$ 41,51 milhões na cidade. O repasse médio de R$ 683,15. No mê passado, na Capital haviam sido contempladas 58.943. Ou seja, são quase duas mil famílias a mais em Campo Grande que no mês passado.

Em seguida, aparecem Dourados (14,2 mil beneficiários), Corumbá (10,2 mil), Ponta Porã (9,4 mil) e Três Lagoas (8 mil). O município com maior valor médio de repasse em Mato Grosso do Sul, no mês de novembro, é Paranhos, com R$ 820,88. Japorã (R$ 734,35) e Ladário (R$ 729,41) completam a lista dos três maiores repasses médios, mantendo esse ranking inalterado na comparação com outubro.

O Benefício Primeira Infância, que prevê um adicional de R$ 150 a crianças de zero a seis anos, chega a 128,9 mil famílias no Estado, garantindo investimento de R$ 17,72 milhões.

Já o Benefício Variável Familiar (BVF) Criança, um adicional de R$ 50, atende 157,6 mil crianças e adolescentes de 7 a 16 anos incompletos, com repasse de R$ 6,98 milhões neste mês. Outros R$ 1,34 milhão serão repassados ao BVF Adolescente, no mesmo valor de R$ 50, para 31,1 mil jovens sul-mato-grossenses entre 16 e 18 anos incompletos.

Gestantes e nutrizes também integram a rede de proteção do Bolsa Família. Um total de R$ 338,12 mil estão reservados ao BVF Gestante, que atende quase 7,3 mil pessoas em Mato Grosso do Sul, com repasse de R$ 50 a mais. Já o BVF Nutriz, também no valor adicional de R$ 50, é concedido às famílias com crianças de 0 a 6 meses. São 4,5 mil famílias, com investimento direto de R$ 217,15 mil. O apoio tem como objetivo reforçar a alimentação da família da mãe em fase de amamentação.

CRIANÇAS E ADOLESCENTES

Desde que foi relançado, uma das marcas do novo Bolsa Família é ampliar a proteção a crianças e adolescentes e ser capaz de dar atenção proporcional às diferentes composições familiares. Em novembro, o BPI, no valor de R$ 150, chega a 9,58 milhões de crianças de 0 a 6 anos, que integram o núcleo familiar das beneficiárias. O investimento federal é de R$ 1,34 bilhão.

Outros R$ 578 milhões serão transferidos ao pagamento do Benefício Variável Familiar (BVF) Criança, um adicional de R$ 50 que neste mês atende 12,71 milhões de crianças e adolescentes de 7 anos a 16 anos incompletos. Além disso, R$ 132 milhões serão repassados ao BVF Adolescente, no mesmo valor de R$ 50, para assistir 2,97 milhões de jovens entre 16 e 18 anos incompletos.

Mais R$ 30 milhões estão reservados ao pagamento do BVF Gestante, que atende 637,3 mil pessoas em todo o país. Desde outubro, o programa repassa o BVF Nutriz, adicional de R$ 50 concedido às famílias com crianças de até 6 meses em sua composição. O objetivo é reforçar a alimentação de mães em fase de amamentação. Ao todo, o benefício chegará às famílias de 349 mil nutrizes, com investimento direto de R$ 16,8 milhões.

Tudo posto e somado, o Bolsa Família transfere em novembro R$ 2,1 bilhões para proteção de bebês, crianças, adolescentes, nutrizes e gestantes em todos os estados brasileiros e no Distrito Federal.



(com informações do Governo Federal)