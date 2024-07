Corpo carbonizado é encontrado em residência abandonada

Cidades

Provas respeitarão horário oficial de Brasília, candidatos de MS devem ficar atentos ao relógio

Candidatos sul-mato-grossenses que vão fazer as provas do Concurso Público Nacional Unificado (CPNU) - mais conhecido como 'Enem dos Concursos', devem ficar atentos ao relógio no dia 18 de agosto. As provas respeitarão os horários de Brasília, isto é, 1h a menos do que o horário nacional anunciado.

No período matutino os portões serão abertos às 6h30 e fechados às 7h30, no horário de MS. Já no período vespertino, os inscritos poderão entrar nos locais de provas a partir de 12h e os portões serão fechados às 13h, conforme horário de Mato Grosso do Sul. Os horários completos estão disponíveis na página oficial.

A recomendação da banca organizadora é para que os candidatos inscritos cheguem ao local, com no mínimo, duas horas de antecedência para o início de cada turno das provas. Vale lembrar que não será permitida a entrada de candidatos nem antes do horário da abertura, e nem após o horário de fechamento.

O início da prova no turno da manhã, está marcado para 8h - horário de MS, com duração de 2 horas e 30 minutos. Na parte da tarde, as provas começarão às 13h30, e o tempo de duração será de 3 horas e 30 minutos.

Provas

De manhã, os inscritos para os blocos de nível superior (1 a 7), responderão 20 questões objetivas de múltipla escolha sobre conhecimentos gerais e uma questão dissertativa de conhecimento específico. Para o bloco de nível médio (bloco 8), os candidatos farão 20 questões objetivas de múltipla escolha e uma redação.

Já no período da tarde, os candidatos dos blocos de nível superior (1 a 7), responderão a 50 questões objetivas de múltipla escolha de conhecimentos específicos. Enquanto os inscritos no bloco de nível médio farão mais 40 questões objetivas de múltipla escolha. As provas para o nível médio não incluem questões dissertativas, apenas a redação no período matutino.

Desistências

De início, foram mais de 2,14 milhões de inscrições no Brasil, deste número 34 449 em Mato Grosso do Sul e 21 538 de Campo Grande. Após o Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos (MGI), anunciar que 682 sul-mato-grossenses desistiram de fazer a prova, atualmente são 33.767 candidatos.

O prazo para solicitação de reembolso ou alteração teve início na sexta-feira (5/7) e se encerrou no domingo (7/7). Em âmbito nacional, foram 31 mil desistências, o pedido pode ser feito por todos os candidatos inscritos no país.

Cerca de 138 moradores do Rio Grande do Sul pediram alteração do local de prova. Essa opção foi aberta para os candidatos com residência no RSl que fariam prova em outros estados ou candidatos com residência em outros estados que fariam prova no RS. Apenas nestes casos, foi permitida a alteração de local de prova.