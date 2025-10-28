Bombeiros resgatam bebê que ingeriu água sanitária em MS

Uma bebê de 1 ano foi socorrida pelo Corpo de Bombeiros na tarde de segunda-feira (27), após ter ingerido água sanitária na rua Dom Aquino, em Corumbá, município localizado a 425 quilômetros de Campo Grande.
O pai da menina acionou os socorristas e relatou que encontrou a filha com o frasco de água sanitária aberto e sinais na boca de que ela havia bebido. Ele não soube precisar a quantidade que a criança ingeriu.
No momento do atendimento, a menina estava acordada, chorosa e não apresentava alterações nos sinais vitais.
Após prestar os primeiros socorros, a equipe levou a bebê para o pronto-socorro do município, onde ela ficou em observação pela equipe médica de plantão.
Diante do ocorrido, os bombeiros fizeram um alerta para que os responsáveis tenham a cautela de manter produtos de limpeza e substâncias químicas em locais altos, onde crianças não consigam ter acesso.
"A prevenção é a melhor forma de evitar acidentes domésticos graves", diz a nota.
Saiba o que fazer em caso de intoxicação por produtos de limpeza
- Mantenha os produtos de limpeza fora do alcance de crianças e animais. Esses produtos podem atrair especialmente a atenção de crianças pequenas, entre 1 e 5 anos de idade.
- Evite o armazenamento desses produtos em recipientes diferentes e não etiquetados.
- Supervise as crianças, não permitindo que elas acessem os ambientes onde esses produtos são guardados.
- Não deixe detergentes e produtos de limpeza em geral embaixo da pia ou no chão dos banheiros.
- Leia e siga as instruções descritas no rótulo de cada produto.
- Evite a mistura de produtos químicos.
- Garanta a ventilação ao manusear produtos destinados à limpeza, higienização e desinfecção.
- Inutilize as embalagens vazias, pois elas sempre ficam com resíduos. Jogue-as fora, preferencialmente valendo-se do sistema de coleta seletiva, para separá-las do lixo orgânico.