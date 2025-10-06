Bope detona granada em bairro perto do Lago do Amor, em Campo Grande

Previsão

As temperaturas devem cair a partir desta terça-feira, especialmente na região sul do Estado, com risco de chuva e rajadas de vento

Chuvas e queda de temperatura atinge parte de MS a partir de amanhã Paulo Ribas / Correio do Estado

A próxima semana será marcada por condições meteorológicas críticas em Mato Grosso do Sul. Segundo o boletim divulgado hoje pelo Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima em Mato Grosso do Sul (CEMTEC), as projeções apontam para o tempo predominantemente seco e baixos índices de umidade em grande parte do Estado.

No entanto, o avanço da frente fria, aliado à atuação de uma área de baixa pressão atmosférica em interação com o transporte de ar quente e úmido deve trazer quedas bruscas de temperatura acompanhada de pancadas de chuva especialmente nas regiões sudoeste e sul.

De forma pontual, pode ocorrer o aumento da nebulosidade e tempestades acompanhadas de rajadas de vento.

Ao longo desta segunda-feira, as temperaturas devem permanecer altas em todo o Estado, com mínimas de 18ºC nas regiões sul e grande Dourados, até máximas de 40ºC nas regiões norte e leste. Em Campo Grande, as temperaturas podem chegar a 35ºC.

O calor extremo colocou três cidades sul-mato-grossenses entre as quatro mais quentes do País até às 15 horas de hoje. Água Clara liderou o ranking, atingindo 41,7ºC, seguida por Três Lagoas, que chegou a 41,3ºC. Dracena, em São Paulo, ficou em terceiro lugar, com 40,8ºC e Bataguassu fechou a lista, atingindo 40,7ºC nesta segunda-feira.

No entanto, na terça-feira (7) as temperaturas caem na região sul e sudoeste, podendo chegar a 14ºC e máximas de 24ºC. No restante do Estado, são esperadas mínimas entre 20ºC e 24ºC e máximas de até 37ºC. Na capital, os termômetros devem marcar máximas de até 29ºC, uma queda grande com relação ao dia anterior.

Em razão disso, o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu um alerta laranja para o declínio de temperatura em todo o Estado, que é o grau de perigo para todos os municípios, iniciando às 6 horas desta terça até o final do dia.

Essa condição de grande amplitude térmica costuma ocorrer na transição entre o fim da estiagem e o início gradual de maiores períodos de instabilidades, condição normal e esperada nos meses de outubro, novembro e dezembro.

Além disso, 66 municípios de Mato Grosso do Sul estão em alerta amarelo (perigo potencial) para chuvas intensas com início às 18 horas desta segunda-feira até o final da manhã de terça (7), com risco de ventos intensos (entre 40 e 60 km/h), podendo ocorrer queda de energia elétrica, queda de galhos de árvores e alagamentos, e chuva entre 20 e 30 mm/h ou até 50 mm/dia.

Temperaturas devem mudar a partir de terça-feira em todo o Estado / Fonte: CEMTEC

A partir de quarta-feira (8), a previsão indica tempo mais firme com sol e variação de nebulosidade em grande parte do Estado, devido a um sistema de alta pressão atmosférica.

No entanto, com destaque na região sul de Mato Grosso do Sul, as temperaturas continuam caindo, podendo atingir 11ºC. Não são descartadas pancadas de chuvas e tempestades isoladas, especialmente nas regiões norte, bolsão e sul do Estado.

Entre quarta e quinta-feira, estão previstas mínimas entre 11ºC e 15ºC e máximas entre 22ºC e 29ºC para as regiões de Ponta Porã, Iguatemi e Dourados.

Anaurilândia, Três Lagoas, Paranaíba e Coxim devem concentrar mínimas entre 19ºC e 23ºC e máximas entre 25ºC e 35ºC.

Nas regiões sudoeste e pantaneira, entre Porto Murtinho, Corumbá e Aquidauana, as mínimas podem atingir 16ºC e as máximas podem chegar a 32ºC.

Em Campo Grande, estão previstas mínimas entre 16ºC e 18ºC e máximas de até 31ºC.

Riscos à saúde

A combinação do calor intenso durante o dia, baixa umidade e noites frias pode gerar um ciclo bastante agressivo ao organismo humano. A alternância brusca entre calor e frio exige ajuste fisiológico rápido do organismo.

Nas noites frias, as vias aéreas ficam mais suscetíveis a reações de irritação e a rápida troca de temperaturas pode desencadear crises em pessoas vulneráveis, como idosos, crianças e portadores de doenças respiratórias ou cardíacas.

Por isso, o Correio do Estado reuniu alguma recomendações para minimizar os riscos causados pelas variações de temperaturas no Estado.

Mantenha-se hidratado constantemente;

Utilize umidificadores em ambientes internos, como bacias com águas ou toalhas molhadas para elevar a umidade relativa do ar;

Em razão do tempo seco, podem acontecer queimadas. Evite se expor à fumaça nestes casos, evitando atividades físicas ao ar livre nesses momentos;

Proteja as vias respiratórias usando soro fisiológico, soluções salinas para irrgação leve e hidratação das mucosas;

Evite se expor às trocas bruscas de temperaturas, agasalhando-se adequadamente quando sair à noite, evitando ambientes frios após exposição ao calor intenso;

Atente para os grupos vulneráveis, como gestantes, crianças, idosos e pessoas com doenças respiratórias crônicas;

Fique alerta a sintomas como tosse persistente, falta de ar, dor no peito ou sangramento nasal. Em casos agudos, procure um médico com urgência.



