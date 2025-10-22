Brasileiro inocente é morto em meio à 'guerra do tráfico' no Paraguai

Inocente, brasileiro morreu vítima de bala perdida enquanto 37 disparos acertaram o carro do alvo do atentado, que sobreviveu - Reprodução/Éder Rivas-ABC Color

Vítima de bala perdida no terceiro tiroteio ocorrido no intervalo de 24 horas no Paraguai, Victor Manoel Benítez morreu na madrugada desta quarta-feira (22) em Pedro Juan Caballero (PJC), cidade do País vizinho que faz fronteira com o município sul-mato-grossense de Ponta Porã.

Na região fronteiriça, o tiroteio teria começado por volta de 18h30, na região próxima às vias General Bruguez e Yegros, distante menos de 1,5 quilômetros do centro de Ponta Porã.

Brasileiro, o mecânico Victor estaria no interior de uma loja de peças de reposição para motocicletas, na General Bruguez, com o tiroteio começando na região e se estendendo por diversas ruas.

Sendo o terceiro tiroteio registrado no intervalo de 24 horas em Pedro Juan Caballero, o alvo da vez seria Luiz César Argüello, homem conhecido como "Anguja" que estaria a bôrdo de seu Jeep Compass cinza que ficou com 37 marcas de bala ao todo.

As informações foram preliminarmente repassadas à mídia local pelo comissário Víctor Sánchez, chefe da Delegacia N° 13 do bairro Guaraní, apontando que os criminosos estariam até mesmo com fuzis.

Luis César Argüello sobreviveu em um primeiro momento, removido para o hospital particular de San Lucas, onde segue recebendo cuidados médicos.

Além da morte do brasileiro e do atentado contra "Anguja", um adolescente de 15 anos também teria sido atingido por uma das balas perdidas, conforme detalhado no portal ABC Color.

Os criminosos fugiram após o ataque e, apesar da mobilização e perseguição policial, nenhum dos indivíduos responsáveis foi localizado até o momento.

Victor Manoel Benítez, aos 46 anos, morreu por volta de 02h45, com o diagnóstico oficial apontando para "choque hipovolêmico" como causa da morte, ou seja, uma perda grave e excessiva de sangue.

Escalada de violência

No fim da tarde de segunda-feira (20), um outro brasileiro, Jonathan Medeiro da Fonseca, de 36 anos, foi executado no estacionamento do Shopping China, morto em Pedro Juan Caballero após ser atingido por pelo menos 16 tiros, que atingiram a região da cabeça, rosto e peito.

Ex-candidato a vereador, Jonathan concorreu pelo MDB e teve a candidatura indeferida pela Justiça Eleitoral, com a ocorrência hospitalar atendida, pelo médico Osmar Fariña, conforme divulgado pelo site Ponta Porã News, com o jovem paraguaio sendo atingido por pelo menos seis tiros.

Ainda ontem (21), a Polícia Nacional paraguaia confirmou um segundo atentado no País vizinho, passado menos de 24 horas desde a morte do brasileiro na mesma cidade de Pedro Juan Caballero.

Desta vez, César Michel Arguello durante atendimento em hospital particular, enquanto um segundo baleado no atentado, Leandro Ramón Villalba, ainda recebia atendimentos na mesma unidade.

Ambos estariam em um lava-jato localizado no bairro San Gerardo (São Geraldo), em PJC, quando dois homens encostaram uma moto e um deles passou a atirar contra as vítimas.

Em meio à atentados e guerra do narcotráfico no País vizinho, até os candidatos à prefeitura de Pedro Juan Caballero estão desistindo de entrar na disputa, como no caso de Santiago Benítez (ANR-HC).

Como bem acompanha o Correio do Estado sobre a situação, o atual deputado e ex-vereador por PJC já não quer mais disputar a cadeira principal do Executivo de Pedro Juan, uma vez que mesmo distante da disputa sua família já estaria recebendo uma série de ameaças.

Sobre o atentado que matou o primeiro brasileiro, inclusive, Santiago Benítez disse que Pedro Juan Cabellero possui muitos pontos positivos, mas ainda há o que se corrigir, sendo necessário um envolvimento da segurança.

"Peço às autoridades que enfatizem a prevenção. Um serviço de inteligência é necessário. As estatísticas sobre infrações puníveis caíram, mas ainda as temos. Quando falamos de políticos e de política, não é perigoso, mas quando falamos de ‘narcopolítica’, é diferente. Eles estão camuflados; antes patrocinavam candidatos, agora se candidatam", concluiu.

