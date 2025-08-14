Brechós reúnem mais de 10 mil peças neste sábado em Campo Grande

Feirão de brechós reúne mais de 150 araras com mais de 10 mil peças diversas distribuídas entre elas. O Desapega CG realiza sua 16ª edição no próximo sábado (16), das 8h às 16h, no Parque Tarsila do Amaral, em Campo Grande.
O evento, já considerado tradicional em Campo Grande, reúne moda sustentável e é referência na economia circular e na geração de renda. Organizado pelo Coletivo de Brechós da Capital, as peças que estarão à venda variam desde roupas até itens para a casa.
Para a coordenadora e cofundadora do coletivo, Val Reis, o evento celebra o consumo responsável e impulsiona pequenos empreendedores, além de conectar amantes de garimpo.
"O Desapega CG nasceu da vontade de mostrar que sustentabilidade é possível no dia a dia, acessível e cheia de significado. A cada edição, trazemos pessoas, brechós e histórias novas. Nesta 16ª edição, queremos celebrar essa rede e ampliar ainda mais nosso alcance," explica.
Construído a partir da participação coletiva, a importância para a coordenadora e também para a subcoordenadora, Amparim Lakatos, vai além do comprar.
“Aqui, a gente troca experiências, apoia sonhos, movimenta a economia local e mostra o valor de tudo aquilo que pode ter uma nova vida nas mãos de alguém. É bonito ver pessoas desapegando, repassando e renovando. O Desapega CG virou referência em Campo Grande e é motivo de orgulho fazer parte desse coletivo tão diverso," afirma Amparim.
Alguns expositores estão desde o primeiro Desapega e seguem até hoje, pois encontram ali uma oportunidade real de gerar renda. O evento reúne milhares de peças e o público pode esperar:
- Roupas, calçados e acessórios;
- Itens de decoração e artigos vintage;
- Livros e vinis;
- Ambiente coberto e de fácil acesso;
- Entrada gratuita.
DICAS PARA APROVEITAR MELHOR O EVENTO
- Chegue cedo: As melhores peças são garimpadas rapidamente;
- Leve dinheiro trocado: Alguns expositores podem não aceitar cartão;
- Faça uma lista: Pense no que você realmente precisa para não se perder diante de tantas opções;
- Experimente as peças: Alguns brechós podem oferecer provadores para garantir que a roupa caia bem.
5 Motivos para Você Participar do Evento de Brechós
1. Peças Exclusivas a Preços Incríveis
Com itens a partir de apenas R$ 2,00, você poderá renovar seu guarda-roupa sem gastar muito. É a oportunidade perfeita para garimpar peças únicas, incluindo roupas de marcas conhecidas e estilos vintage, que dificilmente você encontraria em lojas convencionais.
2. Apoie Pequenos Negócios Locais
Ao participar do evento, você estará incentivando o trabalho de pequenos empreendedores e brechós locais. Cada compra é um incentivo à economia da sua região, além de fortalecer a moda sustentável.
3. Contribua para o Meio Ambiente
A moda sustentável é uma tendência crescente, e os brechós fazem parte desse movimento. Ao comprar roupas de segunda mão, você ajuda a reduzir o desperdício, economiza recursos naturais e diminui o impacto ambiental causado pela indústria da moda.
4. Diversidade de Itens para Todos os Estilos
Com mais de 16 mil peças disponíveis, o evento é um verdadeiro paraíso para quem adora moda. Há opções para todos: roupas masculinas, femininas, infantis, acessórios, calçados e muito mais. Você certamente encontrará algo que combina com seu estilo e personalidade.
5. Experiência Divertida e Única
Além das compras, o evento é uma experiência social. É um espaço para conhecer pessoas, trocar ideias sobre moda sustentável e até mesmo participar de possíveis dinâmicas ou promoções que os expositores podem oferecer.
Por que Participar?
Além de renovar o guarda-roupa com itens de qualidade, você estará apoiando pequenos empreendedores locais, promovendo a sustentabilidade e contribuindo para a redução do desperdício no setor da moda.
Cada compra ajuda a criar um impacto positivo tanto no meio ambiente quanto na economia.
O objetivo é incentivar a moda sustentável, reduzir o desperdício têxtil, preservar o meio ambiente, diminuir o impacto ambiental causado pela produção de roupas novas, apoiar empreendedores locais e quebrar preconceitos.
O evento é realizado todo mês e reúne milhares de pessoas e vende milhares de itens.