Brechós reúnem mais de 10 mil peças neste sábado em Campo Grande

Feirão de brechós reúne mais de 150 araras com mais de 10 mil peças diversas distribuídas entre elas. O Desapega CG realiza sua 16ª edição no próximo sábado (16), das 8h às 16h, no Parque Tarsila do Amaral, em Campo Grande.

O evento, já considerado tradicional em Campo Grande, reúne moda sustentável e é referência na economia circular e na geração de renda. Organizado pelo Coletivo de Brechós da Capital, as peças que estarão à venda variam desde roupas até itens para a casa.

Para a coordenadora e cofundadora do coletivo, Val Reis, o evento celebra o consumo responsável e impulsiona pequenos empreendedores, além de conectar amantes de garimpo.

"O Desapega CG nasceu da vontade de mostrar que sustentabilidade é possível no dia a dia, acessível e cheia de significado. A cada edição, trazemos pessoas, brechós e histórias novas. Nesta 16ª edição, queremos celebrar essa rede e ampliar ainda mais nosso alcance," explica.

Construído a partir da participação coletiva, a importância para a coordenadora e também para a subcoordenadora, Amparim Lakatos, vai além do comprar.

“Aqui, a gente troca experiências, apoia sonhos, movimenta a economia local e mostra o valor de tudo aquilo que pode ter uma nova vida nas mãos de alguém. É bonito ver pessoas desapegando, repassando e renovando. O Desapega CG virou referência em Campo Grande e é motivo de orgulho fazer parte desse coletivo tão diverso," afirma Amparim.

Alguns expositores estão desde o primeiro Desapega e seguem até hoje, pois encontram ali uma oportunidade real de gerar renda. O evento reúne milhares de peças e o público pode esperar:

Roupas, calçados e acessórios;

Itens de decoração e artigos vintage;

Livros e vinis;

Ambiente coberto e de fácil acesso;

Entrada gratuita.

DICAS PARA APROVEITAR MELHOR O EVENTO

Chegue cedo: As melhores peças são garimpadas rapidamente;

Leve dinheiro trocado: Alguns expositores podem não aceitar cartão;

Faça uma lista: Pense no que você realmente precisa para não se perder diante de tantas opções;

Experimente as peças: Alguns brechós podem oferecer provadores para garantir que a roupa caia bem.

5 Motivos para Você Participar do Evento de Brechós

1. Peças Exclusivas a Preços Incríveis

Com itens a partir de apenas R$ 2,00, você poderá renovar seu guarda-roupa sem gastar muito. É a oportunidade perfeita para garimpar peças únicas, incluindo roupas de marcas conhecidas e estilos vintage, que dificilmente você encontraria em lojas convencionais.

2. Apoie Pequenos Negócios Locais

Ao participar do evento, você estará incentivando o trabalho de pequenos empreendedores e brechós locais. Cada compra é um incentivo à economia da sua região, além de fortalecer a moda sustentável.

3. Contribua para o Meio Ambiente

A moda sustentável é uma tendência crescente, e os brechós fazem parte desse movimento. Ao comprar roupas de segunda mão, você ajuda a reduzir o desperdício, economiza recursos naturais e diminui o impacto ambiental causado pela indústria da moda.

4. Diversidade de Itens para Todos os Estilos

Com mais de 16 mil peças disponíveis, o evento é um verdadeiro paraíso para quem adora moda. Há opções para todos: roupas masculinas, femininas, infantis, acessórios, calçados e muito mais. Você certamente encontrará algo que combina com seu estilo e personalidade.

5. Experiência Divertida e Única

Além das compras, o evento é uma experiência social. É um espaço para conhecer pessoas, trocar ideias sobre moda sustentável e até mesmo participar de possíveis dinâmicas ou promoções que os expositores podem oferecer.

Por que Participar?

Além de renovar o guarda-roupa com itens de qualidade, você estará apoiando pequenos empreendedores locais, promovendo a sustentabilidade e contribuindo para a redução do desperdício no setor da moda.

Cada compra ajuda a criar um impacto positivo tanto no meio ambiente quanto na economia.

O objetivo é incentivar a moda sustentável, reduzir o desperdício têxtil, preservar o meio ambiente, diminuir o impacto ambiental causado pela produção de roupas novas, apoiar empreendedores locais e quebrar preconceitos.

O evento é realizado todo mês e reúne milhares de pessoas e vende milhares de itens.