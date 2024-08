Burocracia deixa oportunidades de crescimento para trás

Renovação

Aproximadamente cinco mil fiéis compareceram na concentração para louvar a Deus no início da Marcha para Jesus, que finaliza somente ás 22h30, com o show principal de Jullyane Souza

Milhares de fiéis compareceram à Praça do Rádio Clube no início da tarde desta segunda-feira (26), em busca de renovação e fé com o início da 32ª Marcha para Jesus. O evento, que tem como tema "Venha o Teu Reino", faz alusão ao versículo bíblico de Mateus 6:10: "Venha o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu."

A concentração teve início às 13h e deve se encerrar somente às 22h30, com um mega show em um palco montado na Via Park, com a participação da cantora gospel Jullyane Souza.

Segundo o organizador do evento e presidente do Conselho de Pastores de Campo Grande (Consepa/CG), o pastor Wilton Acosta, o evento que é tradicional de Campo Grande, existe há mais de 30 anos, tem como principal objetivo buscar renovação e louvar a Deus pela saúde da famíliar.

"Estamos neste espaço porque acreditamos na palavra de Deus, que é adorável para a nossa renovação de vida. O tema 'Venha o Teu Reino' reflete nosso desejo de chamar o Senhor para nos abençoar, assim como às nossas famílias", relatou ao Correio do Estado.

Segundo o pastor, há uma expectativa de 100 mil pessoas, e ele explicou que essa estimativa é baseada em um estudo para calcular o número de participantes ao longo do trecho, e não necessariamente de forma simultânea. Isso ocorre porque há crianças, jovens e idosos com dificuldades de mobilidade, que podem não acompanhar a marcha até o final.

O evento, que começou às 13h, tem a marcha programada para as 16h pela Avenida Afonso Pena. Durante a concentração, foram vistas figuras políticas como a prefeita de Campo Grande, Adriane Lopes (PP), a candidata ao mesmo cargo, Rose Modesto (União Brasil), além de outros políticos, como vereadores e deputados do estado.

Segundo Wilton, o evento conta com um investimento de ao menos R$ 150 mil, valor repassado pelos conselhos de pastores. Há também colaboração financeira da prefeitura e do governo do estado.

Acompanhada da família, a estudante de Direito Cláudia Renata, de 39 anos, relatou à reportagem que o evento serve como uma forma de renovação, especialmente em tempos de dificuldades que a sociedade enfrenta atualmente.

"Estou muito feliz em adorar a Deus neste momento. Olho ao redor, vejo jovens e adolescentes, e isso me deixa com o coração mais tranquilo. As coisas estão tão difíceis ultimamente e as pessoas estão cada vez mais frias no nosso dia a dia. É tão bom ter um momento como este para se renovar e buscar a nossa fé, e isso aqui ajuda demais a acreditar ainda mais nas pessoas", relatou.

Em outro ponto da Praça do Rádio, o operador de máquinas Cristiano Silva da Rosa, de 38 anos, estava ao lado da esposa, Adriana Oliveira Alves da Cunha, de 37 anos, e destacou que o momento de louvor é importante para renovação e adoração ao Senhor.

"Somos cristãos da Igreja Batista e para nós é um privilégio saber que Campo Grande valoriza a Deus. Esperamos que este evento traga mais bênçãos e alegria para a sociedade. A palavra de Deus é a renovação e transformação de vida", disse Cristiano à reportagem.

Concentração

A Marcha para Jesus começou às 13h na Praça do Rádio Clube e reuniu milhares de fiéis de todas as idades. O show de Valesca Mayssa abriu o evento, que atraiu cerca de cinco mil pessoas, segundo informações da Guarda Civil Metropolitana (GCM). Os participantes aproveitaram o momento para louvar e pedir renovação de vida.

Segundo a organização do evento, a marcha pela Avenida Afonso Pena até a Via Park iniciou por volta das 16h30, com o show da banda FHOP, que, em cima de um trio elétrico, tinha como objetivo caminhar junto com os campo-grandenses até o ponto final de parada, na Via Park com a Rua Juliano de Souza, onde foi montado um palco para o encerramento com o show da cantora Julliany Souza.

Teremos duas paradas neste caminho. A primeira será para rezar em frente à Prefeitura de Campo Grande, e a segunda parada será no Pontilhão da Avenida Ceará, como gesto símbolico em um local onde ocorreu diversos suicídios. Depois, caminharemos até o final, na Via Park, onde encerraremos o evento, somente às 22h30", explicou Wilton da Acosta à reportagem.

"Para o show principal da Marcha para Jesus, a organização do evento estará arrecadando 1 kg de alimento não perecível, que será posteriormente destinado a instituições de Campo Grande."

Interdições de ruas

A concentração começou na Praça do Rádio Clube, com interdições de trânsito a partir das 16h, de onde um trio elétrico deve seguir por toda a Afonso Pena até a Via Park. As ruas interditadas neste trajeto são a Rua Barão do Rio Branco, entre a Rua Pedro Celestino e a Rua Padre João Crippa

Logo após, por volta das 16h, a Avenida Afonso Pena, no sentido Parque dos Poderes, entre a Rua Pedro Celestino e a Av. Professor Luiz Alexandre, será interditada até às 20h.

Segundo a Prefeitura, todas as vias serão liberadas após a passagem do último participante da marcha.

As vias foram interditadas para a montagem dos palcos desde a última quinta-feira (22) e seguirão até às 18h desta terça-feira, na Av. Professor Luís Alexandre, entre a Av. Afonso Pena e a Av. Arquiteto Rubens Gil de Camilo.

A orientação da Guarda Civil Metropolitana (GCM) é que os condutores redobrem a atenção nesses locais de interdição e planejem outras rotas.



Atrações musicais

Neste ano, a Marcha para Jesus contará com apresentações de nomes nacional da música gospel, como Valesca Mayssa, Julliany Souza e a banda FHOP.

Segundo os organizadores, os participantes são incentivados a levar 1 kg de alimento não perecível para doação e acompanhar o show principald e Jullyane Souza até ás 22h30.





