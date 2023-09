NA MIRA

Fairison de Souza Gaúna, de 25 anos, que estava em monitoramento pelo crime de tráfico, é procurado agora pela tentativa de feminicídio de Luana, no último fim de semana

Fairison de Souza Gaúna, de 25 anos, está sendo procurado pela polícia pela tentativa de feminicídio de sua ex-companheira, mãe de um de seus filhos, no último fim de semana, após balear a vítima no peito, romper a tornozeleira que usava em penitência por crimes de tráfico, e fugir.

Durante a manhã desta quarta-feira (27), a titular da 1ª Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher (Deam), Elaine Cristina Ishiki Benicasa, ao lado da delegada Analu Lacerda Ferraz, detalharam os desentendimentos e agressões que iniciaram ainda na sexta-feira (22) e terminaram com a vítima baleada.

Baleada com pelo menos dois disparos na região torácica, Luana Lopes Machado, 29 anos, já não corre risco de morte e será ouvida em oitiva entre a tarde desta quarta (27) ou mais tardar amanhã, justamente para que as delegadas compreendam melhor como tudo aconteceu.

Até o momento, a atual esposa de Fairison e outras duas testemunhas já foram ouvidas. Com o revólver utilizado por ele sendo estregue à polícia por sua companheira, e apesar do contato com o advogado, a polícia confirma que não desistiu das buscas pelo paradeiro do foragido.

"Investigações continuam, mas às vezes realmente eles se sentem coagidos pela exposição, acabam nos surpreendendo e se entregando antes mesmo que as diligências sejam concluídas", pontua Benicasa em coletiva.

Importante destacar que as delegadas não apresentaram qualquer levantamento quanto a possíveis crimes cometidos por Luana, entretanto, salientam que o autor da tentativa de feminicídio já cumpria pena por tráfico e violou equipamento de monitoramento.

"Ele estava com o monitoramento eletrônico pelo crime de tráfico de drogas e no momento da fuga ele rompeu a tornozeleira para poder fugir. Mas também tem várias passagens por tráfico, receptação e violência doméstica", comenta Analu.

Discussões e agressões

No dia 22 deste mês, Luana teria ido até a casa do ex e, após uma discussão onde ela estaria alcoolizada, as partes acabaram se agredindo, com ela atingindo facadas tanto em Fairison quanto em sua esposa, que chegou a ser encaminhada desacordada para Unidade de Pronto Atendimento, sendo liberada após atendimento.

Luana voltou até a casa do casal no sábado (23), por volta de 23h, e - conforme depoimento da atual esposa - teria retornado para ver como estava a menina e que queria ver como era ser esfaqueada "ou algo assim", descreve Analu Ferraz.

"A própria esposa do autor disse que Luana abriu os braços e falou: 'atira, você não tem coragem'. Nesse momento ele atirou e atingiu a região torácica", frisou Analu.

Com relacionamento conturbado, Fairison e Luana estavam há tempos separados, já que ele teve outra filha com a atual companheira há cerca de dois. Vale destacar que a guarda do filho dela, conforme as delegadas, pertence à mãe da vítima.

Faltando cerca de um trimestre para o fim do ano, Mato Grosso do Sul já acumula 22 feminicídios registrados neste 2023, com o maior número de casos (06) contabilizados em julho.

No último ano, o Estado teve 44 vítimas desse crime, com os 12 casos cometidos na Capital em 2022 solucionados e todos os autores presos, com exceção daqueles que escolheram se matar após o crime.

