Calorão elevou lucro da Energisa em 50% no fim do ano passado

Por conta das seguidas ondas de calor, que atingiram Mato Grosso do Sul em cheio desde outubro do ano passado, o consumo de energia dos clientes residencias da Energisa aumentou em 26,9% nos últimos três meses do ano passado na comparação com igual período do ano anterior. E, influenciado por isso, o lucro da concessionária aumentou 50,7%, passando de R$ 122,3 milhões para R$ 184,3 milhões no último trimestre o ano.

Os dados fazem parte do balanço anual publicado nesta quinta-feira (21) e mostram que a empresa que atende a 74 municípios de Mato Grosso do Sul fechou 2023 com lucro líquido de R$ 609 milhões, o que representa alta de 9,3% na comparação com os R$ 556,8 milhões de lucro do ano anterior. A inflação oficial de 2023 ficou em 4,62%O balanço mostra que diariamente a concessionária lucrou R$ 1,66 milhão. Em 2022, o lucro da concessionária havia encolhido 0,7% na comparação com 2021.

Parte deste lucro será reinvestido em melhorias do sistema, mas a maior parcela foi ou será distribuída entre os acionistas. A partir de 1º de abril, só em dividendos adicionais, serão distrbuidos R$ 167,8 milhões, o que equivale a R$ 259,35 por ação. Antes disso, ao longo do ano passado, já haviam sido distribuídos outros R$ 243 milhões.

E o forte calor que influenciou todas as contas da concessionária no último trimestre de 2023 continuam influenciando, já que o calor provocado pelo El Niño continua até agora. Levando em consideração todos os consumidores, a veda de energia nos últimos três meses do ano passado aumentou em 17,5% em relação ao mesmo período do ano anterior, que foi a maior taxa de aumento em 21 anos.

O calor e o decorrente aumento no consumo não fez bem somente para os cofres da concessionária. O faturamento do Estado e dos municípios com o ICMS também sofreu forte impacto. Ao longo de 2022 foram R$ 76,5 milhões, ante R$ 111,2 milhões no ano passado, o que representa incremento de 45,3%.

Além do calor, o reajuste tarifário de 9,3% em abril do ano passado é outro fator que ajuda a explicar os números positivos em 2023. Os gastos com folha de pagamento também ajudam a explicar o resultado.

A Energisa elevou em apenas 4%, de R$ 150 milhões para R$ 156 milhões, os desembolsos com os funcionários, o que é menos do que a divisão de lucros entre os acionistas. O balanço mostra redução de 11% no número de contratados diretos e indiretos no final do ano passado na comparação do dezembro de 2022, caindo de 2.613 para 2.316 pessoas.

Mas apesar do aumento no consumo nos últimos meses do ano, a compra de energia feita pela Energisa caiu 6,4% ao longo do no passado. A provável explicação é o aumento de consumidores resdenciais e empresariais que estão aderindo à energia solar.

Os últimos dados disponíveis mostram que a potência instalada no Estado chegou a 777,2 MW em maio do ano passado, ante 495 MW registrados em dezembro de 2022. Isso significa aumento de 57% somente nos cinco primeiros meses do ano.

Cerca de 120 mil dos 1,1 milhão de clientes da Energisa produzem para o próprio consumo durante o dia, utilizando a energia distribuida pela concessionária somente durante o período noturno.