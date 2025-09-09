Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

CAMPO GRANDE

Câmara demite escritório de filha de desembargador e esposa de deputado

Desde 2012 o escritório Bastos, Claro & Duailibi Adogados Associados presta serviços à Casa e última contratação foi em 24 de março pelo valor de R$ 300 mil ao ano

NERI KASPARY e LEO RIBEIRO

NERI KASPARY e LEO RIBEIRO

09/09/2025 - 09h45
Na seção de atos da administração do Diário Oficial de Campo Grande (Diogrande) desta terça-feira (09), foi publicado o extrato de rescisão de contrato entre a Câmara Municipal e "Bastos, Claro e Duailibi Advogados Associado", escritório de advocacia pertencente à filha de desembargado e deputado de Mato Grosso do Sul. 

Conforme descrito no extrato, a rescisão amigável é referente ao contrato firmado entre as partes em 21 de março deste ano - como bem acompanhou o Correio do Estado -, com o fim oficial datando de 29 de agosto e publicado hoje (09) no Diogrande. 

Entre os sócios do escritório estão a advogada Camila Cavalcante Bastos, filha do desembargador Alexandre Bastos, e a esposa do presidente da Assembleia Legislativa, Katia Regina Bernardo Claro.

Relembre

A publicação da contratação do escritório Bastos, Claro & Duailibi Adogados Associados foi feita em 24 de março no Diogrande, para prestação de serviços técnicos profissionais pelo valor de R$ 300 mil ao ano, mesmo com a Casa de Leis já contando com procuradoria jurídica própria. 

Essa contratação foi feita sem licitação, sob argumento de se tratar de escritório especializado em “assessoria jurídica relativa ao Direito Público, de natureza complexa, em licitações e contratos, bem como assessoria jurídica em todos os atos relacionados ao Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso do Sul e aos interesses da Câmara Municipal atinentes ao artigo 168 da Constituição de 1988”. 

Já em junho, a contratação da filha de desembargador e esposa de deputado entrou na mira do Ministério Público de Mato Grosso do Sul (MP-MS), que passou a investigar o acordo com a abertura de inquérito civil cerca de quatro meses depois, para apurar a legalidade e necessidade da contratação. 

Isso porque a Câmara Municipal já conta com pelo menos seis advogados concursados ou comissionados para cuidar da assessoria jurídica da Casa de Leis. 

Pelo menos desde 2012 o escritório presta serviços à Câmara Municipal, porém, entre os anos de 2022 e 2024, por exemplo, o valor pago anualmente era de R$ 150 mil, sendo R$12,5 mil ao mês. 

O pai de Camila, o desembargador Alexandre Bastos, foi afastado do Tribunal de Justiça desde 24 de outubro do ano passado, por conta da operação Ultima Ratio pois, segundo investigação da Polícia Federal, é suspeito de envolvimento em um esquema de venda de sentenças judiciais no Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul. Além dele, outros três desembargadores seguem afastados.

Parte destas suspeitas é justamente relativa à contratação do escritório da filha por prefeituras e câmaras de vereadores. A própria advogada Camila Bastos foi alvo da investigação e por conta disso acabou desistindo da disputa pelo comando a Ordem dos Advogados do Brasil (OAB-MS), na qual ocupava o cargo de vice-presidente. 

Mas, apesar do escândalo, o vereador Papy renovou o contrato e concedeu o aumento baseado no argumento já citado acima. 

Caminhos da demissão

Cerca de um mês após abertura do inquérito, o MP recomendou o rompimento do contrato com o escritório de advocacia Bastos, Claro & Duailibi Advogados Associados, entendendo que não há justificativas legais para a contratação sem licitação. 

Entretanto, a "promessa" por parte do presidente da Câmara, Papy, de demitir o escritório ligado a "medalhões", só veio no início do mês de agosto, exatos 17 dias após receber a recomendação.  

A recomendação da promotoria foi publicada no primeiro dia do recesso da Casa de leis, com as "férias de meio de ano" acabando em 31 de julho mas os parlamentares retornando aos trabalhos em sessão público no dia 05 de agosto. 

Caso houvesse o rompimento do contrato  no dia da publicação do MPMS, a Câmara teria economizado pelo menos R$ 13 mil. 

 

NOVIDADE

Comitê gestor da saúde tem "prazo de validade" de 6 meses

Prefeitura de Campo Grande trocou secretária Rosana Leite por grupo formado por seis pessoas de diferentes áreas com o objetivo de melhorar o serviço

09/09/2025 09h00

Secretaria de Saúde da Capital terá seis pessoas no lugar de apenas uma, para gerir o serviço

Secretaria de Saúde da Capital terá seis pessoas no lugar de apenas uma, para gerir o serviço Gerson Oliveira

A Secretaria Municipal de Saúde (Sesau) está desde ontem sob o comando de um comitê intergestor que tem a previsão de durar até seis meses, com o objetivo de diagnosticar os problemas do setor e resolvê-los neste período.
Segundo a gestora coordenadora interina, Ivoni Kanaan Nabhan Pelegrinelli, que conversou com exclusividade com o Correio do Estado, a medida visa a reestruturação da Pasta e a solução de problemas na prestação do serviço.

Além de Ivoni, o grupo é formado por outros cinco membros: a gestora de planejamento e execução estratégia, Catiana Sabadin Zamarrenho; a gestora jurídica Andréa Alves Ferreira Rocha; o gestor de finanças e orçamento, Isaac José de Araújo; o gestor administrativo Vanderlei Bispo de Oliveira; e o gestor de contratação André de Moura Brandão.

O grupo assumiu a Pasta no lugar de Rosana Leite de Melo, que foi exonerada do cargo de secretária na noite de sexta-feira, mas que foi nomeada, no mesmo dia, para a função de Atividades de Assistência e Assessoramento Superior na Secretaria Especial da Casa Civil.

Apesar de o comitê não ter um secretário, Ivoni fará, as vezes, dessa função, dando a palavra final sobre quais serão as prioridades da Sesau e como a verba da Saúde deverá ser aplicada.

Ivoni, que já foi secretária de Saúde de Iguatemi, afirmou que uma das prioridades do grupo será colocar o estoque de medicamentos dos postos de saúde em dia e zerar o deficit, que hoje é um dos principais problemas enfrentados pela população.

“Esta é uma das prioridades, vamos dar celeridade para resolver essa situação”, declarou.

A coordenadora também afirmou que pretende fazer um reestruturação na Pasta, para solucionar os problemas.

“Já tivemos uma reunião com o Conselho Municipal e Saúde, com os vereadores e com superintendentes da Sasau, agora vamos sentar e decidir as ações a serem tomadas. A prefeita me pediu para melhorar os serviços, levar uma saúde de melhor qualidade para a população e é o que tentaremos fazer neste período”, declarou ao Correio do Estado.

Segundo Ivoni Pelegrinelli, a união dessas seis pessoas que são de áreas diferentes pode contribuir para a solução desses entraves encontrados atualmente.

“São pessoas especialistas de várias áreas para tentar buscar soluções, várias cabeças que podem buscar juntas uma resposta”, afirmou.

DIÁRIO OFICIAL

Conforme a publicação no Diário Oficial de Campo Grande (Diogrande), o Comitê Gestor da Saúde, tem entre suas atribuições, “priorizar a descentralização de atividades executivas, visando o aumento da eficiência na prestação do serviço”.

“O Comitê Gestor normatizará a atuação executiva dos gestores membros, observada a competência temática”, diz outro trecho da publicação, em que traz a função de cada membro do comitê.

Para a parte da coordenação da secretaria da Saúde a função ficará, algumas vezes, a cargo de Ivoni. Já o gestor de finanças deverá gerir e acompanhar a execução orçamentária, financeira e contábil; e analisar e propor solução do passivo.

O gestor administrativo terá que administrar instalações físicas, equipamentos e logística interna; dimensionar e reestruturar as unidades físicas da rede Municipal de Saúde, e gerir a manutenção preventiva e corretiva da infraestrutura; coordenar processos de recrutamento, lotação e desenvolvimento de pessoal; analisar e propor adequação à despesa de pessoal do órgão; além de dimensionar, capacitar e apoiar equipes da rede Municipal de Saúde.

Como o nome diz, o gestor de contratação terá que supervisionar, coordenar, revisar e monitorar as atividades relacionadas à execução dos contratos administrativos, entre outras funções.

No caso de Catiana Sabadin, que atua na administração com gestão de projetos, ela terá a função neste comitê de acompanhar o Plano Municipal de Saúde e as programações anuais, monitorando indicadores e avaliando resultados; integrar informações dos demais gestores para o planejamento global; além de planejar, organizar, controlar e avaliar as ações e serviços de saúde no âmbito Municipal.

Por fim, o gestor jurídico tem entre as suas funções a obrigação de cooperar ativamente com a Procuradoria Geral do Município (PGM) e avaliar riscos legais em contratos, convênios e atos normativos internos.

Segundo Ivoni Pelegrinelli, caso ao final desse prazo a prefeita Adriane Lopes (PP) entenda que o trabalho do grupo ainda não foi alcançado, a medida poderá ser prorrogada por mais seis meses, porém, ela acredita que em três meses o grupo já começe a dar os resultados aguardados.

*SAIBA

Rosana Leite assumiu o cargo de secretária de Saúde de Campo Grande em fevereiro de 2024, no lugar do médico Sandro Benites, que saiu para voltar à Câmara Municipal.

CHUVA SURPRESA

São Pedro ignora previsão e traz chuva surpresa a Campo Grande

A meteorologia previa chuva apenas para a próxima semana, mas ela chegou nesta madrugada na Capital

09/09/2025 08h45

Chuva em Campo Grande

Chuva em Campo Grande Foto: Paulo Ribas / Correio do Estado

A chuva que chegou a Campo Grande nesta madrugada surpreendeu muitas pessoas, isso porque, a previsão do tempo indicava pancadas de chuva significativas apenas para a próxima semana, mas diferente disso, São Pedro resolveu aliviar o calorão nesta segunda-feira (9).

Nesta manhã, o sol já apareceu na Capital, mas o clima continua ameno e nublado com termômetro marcando 24°. Além disso, não há previsão de chuva para as próximas horas, assim como nos próximos dias. Ao contrário disso, o calor deve predominar com os termômetros marcando máximas de 37°  até a próxima segunda-feira (15). Já na terça-feira (16), há previsão de temporal.

De acordo com a previsão do tempo divulgada pelo Correio do Estado, apesar da mudança no tempo, as temperaturas permanecem elevadas, especialmente durante a tarde, em grande parte de Mato Grosso do Sul. Estão previstas mínimas entre 14°C e 19°C e máximas entre 24°C e 31°C para as regiões sul, sudoeste, cone-sul e grande Dourados. Em áreas pontuais, podem ocorrer temperaturas mínimas abaixo dos 12/C e 14°C.

Também é importante observar um contraste térmico entre as regiões sul e norte do MS, onde as máximas devem atingir os 24°C na região sul e até 37°C na região norte.Na região Pantaneira, as mínimas devem variar entre 23°C e 26°C e máximas de até 35°C.

Já nas regiões do bolsão, leste e norte, os termômetros devem registrar mínimas entre 21°C e 23°C e máximas entre 34°C e 37°C.

Os ventos atuam do quadrante sul com valores entre 40 km/h e 60 km/h. Pontualmente, podem ocorrer rajadas de vento acima de 50 km/h.

