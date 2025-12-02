Câmara oficializa Comissão Especial para apurar aplicações do IMPCG no Banco Master

O diretor-presidente do Instituto, Marcos Tabosa, acionou a Justiça Federal para buscar a recuperação dos R$ 1,4 milhão, já considerando os juros - Arquivo/Correio do Estado/Álvaro Rezende

Oito vereadores da Câmara Municipal compõem a Comissão Especial destinada a acompanhar os desdobramentos relacionados à aplicação financeira realizada pelo Instituto Municipal de Previdência de Campo Grande (IMPCG) no Banco Master, recentemente submetido à liquidação extrajudicial.

Os vereadores que compõe o grupo são:

Maicon Nogueira (PP)

Professor Juari (PSDB)

Luiza Ribeiro (PT)

Marquinhos Trad (PDT)

Jean Ferreira (PT)

Beto Avelar (PP)

Wilson Lands (Avante)

Herculano Borges (Republicanos)

Neto Santos (Republicanos)

Em sessão ordinária desta terça-feira (2), o vereador Epaminondas Neto, o Papy, presidente da Casa de Leis, assinou o ato que instituiu a Comissão Especial.

Na última sexta-feira (28), diante de convocação dos vereadores, representantes do IMPCG estiveram na Câmara Municipal para prestar esclarecimentos sobre o investimento.

"O que vamos pedir para a Justiça Federal? Nós repassamos para o Banco 500 mil por mês, nós queremos reter dois, três meses, que é o valor que o Banco nos deve. Investimos R$1,2 milhão, hoje está em R$1,429 mi, e vamos tomar todas as medidas judiciais cabíveis para proteger o dinheiro da população", disse o diretor-presidente do Instituto, Marcos Tabosa durante a reunião.

Os vereadores já solicitaram a documentação completa que embasou a decisão do Instituto em investir no Banco Master, apesar de indicativos de riscos. O compromisso é que essa documentação chegue até o dia 10 de dezembro aos vereadores. O grupo deve acompanhar ainda outras aplicações feitas pelo Instituto, além da ação judicial.

“Mais uma polêmica na cidade, um investimento duvidoso do Município de Campo Grande a um banco que já vinha apresentando sinais de insolvência com a promessa de lucros que estavam muito acima do mercado, mesmo assim o Município arriscou e fez o investimento”, pontuou o vereador Papy.

Ele ressaltou ainda que o IMPCG precisa passar a documentação e os fundamentos que basearam o investimento para que os vereadores analisem.

“Nós precisamos entender por que foi feito, quem autorizou, quais foram as fundamentações que chegaram nesses investimentos. E a comissão vai acompanhar esses dobramentos”, esclareceu.

Justificativas

Entre as poucas justificativas apresentadas, já que não houve muito aprofundamento técnico da escolha das aplicações, o atual presidente do IMPCG limitou-se a dizer que o Banco Master estaria no rol de entidades do Ministério da Previdência e referenciado (pela Fitch Ratings) como "médio para cima" por uma das três maiores empresas do mundo voltadas para a classificação de risco de instituições.

Além disso, ele relembra que, dos 20% do total de recursos permitidos à aplicação por parte do Banco Central, o IMPCG teria investido junto ao Master apenas 3,26%.

Banco Master

Segundo as investigações da Polícia Federal, o Banco Master teria vendido carteiras falsas de crédito ao BRB, com o objetivo de cobrir o rombo nas suas contas.



O Master argumenta ter agido de boa fé no negócio com o BRB, por isso permitiu que o banco público substituísse as carteiras de crédito por outros ativos, com o objetivo de impedir um prejuízo



Em março, o BRB, banco do governo do Distrito Federal, fez uma oferta de compra pelo Master. Após cinco meses de análise e intensa disputa nos bastidores, o Banco Central vetou a transação.



No dia 18 de novembro, junto com a prisão de Daniel Vorcaro, dono da instituição financeira, o Banco Central decretou a liquidação extrajudicial do Master. Na véspera, um consórcio formado pelo Grupo Fictor e investidores dos Emirados Árabes Unidos teria indicado o interesse em comprar o Master.

