Cidades

CAMPO GRANDE

Câmara oficializa Comissão Especial para apurar aplicações do IMPCG no Banco Master

Casa de Leis exige que o Instituto Municipal passe a documentação e os fundamentos que basearam o investimento no Master

João Pedro Flores

02/12/2025 - 16h30
Oito vereadores da Câmara Municipal compõem a Comissão Especial destinada a acompanhar os desdobramentos relacionados à aplicação financeira realizada pelo Instituto Municipal de Previdência de Campo Grande (IMPCG) no Banco Master, recentemente submetido à liquidação extrajudicial.

Os vereadores que compõe o grupo são:

  • Maicon Nogueira (PP)
  • Professor Juari (PSDB)
  • Luiza Ribeiro (PT)
  • Marquinhos Trad (PDT)
  • Jean Ferreira (PT)
  • Beto Avelar (PP)
  • Wilson Lands (Avante)
  • Herculano Borges (Republicanos)
  • Neto Santos (Republicanos)

Em sessão ordinária desta terça-feira (2), o vereador Epaminondas Neto, o Papy, presidente da Casa de Leis, assinou o ato que instituiu a Comissão Especial.

Na última sexta-feira (28), diante de convocação dos vereadores, representantes do IMPCG estiveram na Câmara Municipal para prestar esclarecimentos sobre o investimento.

"O que vamos pedir para a Justiça Federal? Nós repassamos para o Banco 500 mil por mês, nós queremos reter dois, três meses, que é o valor que o Banco nos deve. Investimos R$1,2 milhão, hoje está em R$1,429 mi, e vamos tomar todas as medidas judiciais cabíveis para proteger o dinheiro da população", disse o diretor-presidente do Instituto, Marcos Tabosa durante a reunião.

Os vereadores já solicitaram a documentação completa que embasou a decisão do Instituto em investir no Banco Master, apesar de indicativos de riscos. O compromisso é que essa documentação chegue até o dia 10 de dezembro aos vereadores. O grupo deve acompanhar ainda outras aplicações feitas pelo Instituto, além da ação judicial.

“Mais uma polêmica na cidade, um investimento duvidoso do Município de Campo Grande a um banco que já vinha apresentando sinais de insolvência com a promessa de lucros que estavam muito acima do mercado, mesmo assim o Município arriscou e fez o investimento”, pontuou o vereador Papy. 

Ele ressaltou ainda que o IMPCG precisa passar a documentação e os fundamentos que basearam o investimento para que os vereadores analisem. 

“Nós precisamos entender por que foi feito, quem autorizou, quais foram as fundamentações que chegaram nesses investimentos. E a comissão vai acompanhar esses dobramentos”, esclareceu.

Justificativas

Entre as poucas justificativas apresentadas, já que não houve muito aprofundamento técnico da escolha das aplicações, o atual presidente do IMPCG limitou-se a dizer que o Banco Master estaria no rol de entidades do Ministério da Previdência e referenciado (pela Fitch Ratings) como "médio para cima" por uma das três maiores empresas do mundo voltadas para a classificação de risco de instituições. 

Além disso, ele relembra que, dos 20% do total de recursos permitidos à aplicação por parte do Banco Central, o IMPCG teria investido junto ao Master apenas 3,26%. 

Banco Master

Segundo as investigações da Polícia Federal, o Banco Master teria vendido carteiras falsas de crédito ao BRB, com o objetivo de cobrir o rombo nas suas contas.

O Master argumenta ter agido de boa fé no negócio com o BRB, por isso permitiu que o banco público substituísse as carteiras de crédito por outros ativos, com o objetivo de impedir um prejuízo

Em março, o BRB, banco do governo do Distrito Federal, fez uma oferta de compra pelo Master. Após cinco meses de análise e intensa disputa nos bastidores, o Banco Central vetou a transação.

No dia 18 de novembro, junto com a prisão de Daniel Vorcaro, dono da instituição financeira, o Banco Central decretou a liquidação extrajudicial do Master. Na véspera, um consórcio formado pelo Grupo Fictor e investidores dos Emirados Árabes Unidos teria indicado o interesse em comprar o Master. 

campo grande

Aumento no salário de profissionais de saúde é aprovado por unanimidade

Valores que constavam no auxílio-alimentação passam a integrar o salário-base e pagamento será feito de forma escalonada

02/12/2025 16h00

Servidores acompanharam a votação e comemoraram aprovação

Servidores acompanharam a votação e comemoraram aprovação Foto: Izaias Medeiros

Vereadores da Câmara Municipal de Campo Grande aprovaram, nesta terça-feira (2), projeto de lei complementar que prevê o reajuste no salário dos profissionais de saúde da Capital. A proposta, de autoria do Executivo, foi aprovada por unanimidade.

Conforme o texto, valores que constavam no auxílio-alimentação passam a integrar o salário-base. A incorporação será feita de forma escalonada até 2028.

O pagamento será:

  • R$ 150 em novembro deste ano
  • R$ 200 em novembro de 2026
  • R$ 200 em novembro de 2027
  • R$ 200 em abril de 2028

Na proposta, a prefeitura justifica que a proposta resultou de reuniões com o Sindicato dos Funcionários e Servidores Municipais de Campo Grande (Sisem) e foi aprovada pela categoria.

O Executivo também esclarece que o projeto atende aos requisitos da Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF) para despesas de pessoal, vem como foi balizado na avaliação da capacidade financeira de absorver os impactos aplicados pela proposta.

Para a implementação, haverá redução do auxílio-alimentação nos valores após a efetivação dos acréscimos ao salário.

Márcio Luiz de Souza Godoy, representante dos servidores, acompanhou a votação na Câmara e afirmou que a incorporação destes valores ao salário-base representa uma segurança aos servidores em relação ao pagamento.

A categoria que terá este acréscimo trata-se dos profissionais que possuem apenas a graduação na área da formação. Os cargos efetivos do chamado "Profissionais em Serviços de Saúde" são: 

  1. Assistente Social;
  2. Farmacêutico;
  3. Farmacêutico-Bioquímico;
  4. Fisioterapeuta;
  5. Fonoaudiólogo;
  6. Nutricionista;
  7. Profissional de Educação Física;
  8. Psicólogo;
  9. Terapeuta Ocupacional.

Proposta

Projeto na Alems quer levar toda fiação de MS para debaixo da terra

A proposta é levar toda a fiação de MS para a parte subterrânea para garantir segurança e melhorar o visual urbano

02/12/2025 15h45

Projeto quer tirar fios aéreos de MS

Projeto quer tirar fios aéreos de MS FOTO: Gerson Oliveira/Correio do Estado

O deputado Roberto Hashioka (União) apresentou nesta terça-feira (2) o Projeto de Lei 318/2025 que dispõe sobre a instalação subterrânea de redes de cabeamento aéreo em Mato Grosso do Sul. 

A proposta, apresentada durante a sessão ordinária na Assembleia Legislativa do Estado recomenda a implantação de uma estrutura embaixo da terra para instalação das redes de energia elétrica, telefonia, dados, fibra óptica, televisão e quaisquer outros cabos e fiações aéreas através de normas e padrões técnicos estabelecidos, visando “garantir segurança, acessibilidade, eficiência operacional e preservação do espaço urbano”. 

A prestação do serviço ficará a cargo de concessionárias, permissionárias, autorizadas e demais empresas responsáveis, que deverão elaborar e apresentar planos de migração da rede aérea para a infraestrutura subterrânea, realizar as obras necessárias à implantação da infraestrutura; promover a manutenção e expansão das redes subterrâneas de acordo com as necessidades do serviço; garantir a integridade de calçadas, vias e demais bens públicos, assumindo a responsabilidade por eventuais danos decorrentes da execução das obras. 

O projeto “busca promover a modernização da infraestrutura urbana no Estado de
Mato Grosso do Sul, garantindo maior segurança, eficiência e estética ao ambiente urbano”, como consta na justificativa. 

Segundo o deputado, a fiação aérea exposta apresenta risco à segurança pública pois pode ocasionar quedas de cabos, acidentes e curtos-circuitos; poluição visual, afetando o turismo e qualidade urbana; além da necessidade constante de manutenção, gerando interrupções de serviços essenciais. 

Do outro lado, o modelo subterrâneo reduz acidentes e interrupções do fornecimento dos serviços; protege o cabeamento contra intempéries; valoriza as cidades, aumentando o potencial turístico; e melhora a mobilidade urbana, liberando espaço em calçadas e vias. 

Roberto Hashioka ainda afirmou que o projeto não cria despesa direta para o Estado de Mato Grosso do Sul e que O Estudo de Impacto Orçamentário e Financeiro (EIOF) atende ao disposto no art. 16 da Lei Complementar nº 101/2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal), referente ao Projeto de Lei que torna obrigatória a instalação subterrânea de redes e cabeamentos atualmente dispostos em postes no Estado de Mato Grosso do Sul.

“A proposta não cria despesa direta para o Estado de Mato Grosso do Sul, considerando que todos os custos de implantação, manutenção e modernização serão integralmente suportados pelas concessionárias e permissionárias dos serviços de energia, telecomunicações e afins; não há criação de cargos, aumento de gastos com pessoal ou expansão da máquina pública; e não há previsão de utilização de recursos do Tesouro Estadual para execução da lei. Portanto, o impacto orçamentário é nulo”, justificou o deputado. 

Ainda, de acordo com o autor, o deslocamento dos fios para a parte subterrânea tente a gerar ganhos financeiros aos Estado e aos municípios, como a redução de riscos de acidentes que geram indenizações e custos aos poder público; a diminuição de interrupção dos serviços essenciais; valorização imobiliária e aumento potencial da arrecadação de IPTU e ITBI; fortalecimento da atividade turística e redução de custos municipais de zeladoria urbana, como poda, remoção e sinalização. 

É proposto ainda uma multa de 5 mil Uferms, equivalente a R$ 263.100 ao não cumprimento da Lei, destinadas a ações de melhoria da infraestrutura, além do prazo de 180 dias para que o Poder Executivo regulamente o projeto proposto. 

O projeto segue para análise da Comissão de Constituição, Justiça e Redação (CCJR).

