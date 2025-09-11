Câmara promove Audiência Pública sobre a Rota Bioceânica nesta sexta-feira

A Câmara Municipal de Campo Grande vai promover, nesta sexta-feira (12), uma Audiência Pública para debater sobre a Rota Bioceânica.
Proposto pelo vereador André Salineiro, a audiência tem como objetivo trazer uma conversa com a população campo-grandense sobre o fortalecimento do papel da cidade no fortalecimento econômico e na integração internacional, além de discutir a criação da Lei Municipal do Corredor Bioceânico.
Para Salineiro, a participação da população é importante e beneficia a cidade.
“O importante é ouvir todos que querem participar da construção dessa lei, sejam moradores ou empresários, para que a Capital possa se beneficiar ao máximo dessa integração, trazendo oportunidades reais para as famílias de nossa cidade”, afirma o vereador.
A Câmara conta também com a Frente Parlamentar de Acompanhamento da Implantação de Rota de Integração Latino-Americana (RILA), que já realizou reuniões com representantes do Executivo Estadual e Municipal, além de lideranças do setor de transporte e logística, a respeito do tema.
Estarão presente na Audiência de amanhã:
- Leonardo Correia Lima Macedo - Conselheiro do Conselho de Administração de Recursos Fiscais (CARF)
- Ministro João Carlos Parkinson - chefe da divisão da integração de Infraestrutura do Itamaraty
- Fábio Cordeiro - gestor de negócios internacionais do escritório de Tarapacá - Chile
- Mário Abreu - Membro da diretoria da Associação Brasileira de Agronegócios, Indústria, Serviços e comércio Exterior (ABRAISCE MS)
- Aristides Cordeiro - Presidente da ABRAISCE MS
- Claudemyr Soares - diretor-secretário do Conselho Regional de Farmácia de Mato Grosso do Sul
- Dr. Lucas Chagas - Professor e pesquisador da Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul (UEMS)
- Andréa Luiza Torres de Figueiredo da Silva - Diretora Adjunta da Agência de Trânsito (Agetran)
- Raphael Chaia - Professor universitário
- Dra. Bianca Pace Braga Medeiros - Presidente da Comissão Especial de Direito de Integração da Rota Bioceânica, Rota de Integração Latino Americana da OABMS
- Ademar Silva Júnior - Secretário Municipal de Inovação, Desenvolvimento Econômico e Agronegócio de Campo Grande (SEMADES)
- Sérgio Marcolino Longen - Presidente da Federação das Indústrias do Estado de Mato Grosso do Sul (FIEMS)
- Jaime Verruck - Secretário de Estado de Meio Ambiente, Desenvolvimento, Ciência, Tecnologia e Inovação (SEMADESC)
- Sandra Maria de Carvalho Amaral - Subsecretária do Ministério de Planejamento e Orçamento (de forma online)
O debate está marcado para amanhã às 9 horas na Câmara Municipal e a participação é aberta ao público, sem necessidade de inscrição prévia. A audiência também será transmitida ao vivo pela TV Câmara, no canal 7.3 e no Youtube da Câmara Municipal.
Rota Bioceânica
A Rota Bioceânica é um corredor rodoviário internacional com mais de 2,4 mil quilômetros que deve conectar os oceanos Atlântico e Pacífico. A iniciativa pretende reduzir o tempo e custo do transporte de mercadorias entre os países do Mercosul e os mercados asiáticos, vias portos do norte do Chile, através da integração entre Brasil, Paraguai, Argentina e Chile.
A expectativa é que haja uma redução de até 30% nos custos de logística e de 15 dias no tempo de transporte em relação à rota marítima tradicional pelo Oceano Atlântico, pelo Porto de Santos.
A Rota promete impulsionar grandemente a economia de Mato Grosso do Sul ao facilitar o escoamento de produtos para os mercados asiático, com a redução dos custos logísticos e tempo de transporte.