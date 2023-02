Câmara Técnica de Conservação de Bonito intensifica monitoramento de rios na região

Os recorrentes problemas de turvamento das águas dos rios de Bonito, principal destino do ecoturismo de Mato Grosso do Sul, fizeram com que o Governo do Estado acionasse a Câmara Técnica de Conservação do Solo e da Água de Bonito, Jardim, Bodoquena e Miranda para intensificar o monitoramento dos rios da região e identificar as possíveis causas da turbidez.

No dia 30 de dezembro de 2022, o prefeito de Bonito, Josmail Rodrigues, denunciou a poluição causada por uma propriedade instalada próxima ao Rio Formoso, o principal rio de Bonito, que faz parte de diversos pontos turísticos. A preocupação era de que a água turva afastasse os turistas, que iriam à cidade para passar o réveillon.

Na ocasião, o Josmail também pediu ajuda aos moradores para que também denunciem o caso para o Ministério Público.

"Estou precisando da colaboração de todos para denunciar esta situação porque se a gente descuidar podemos perder o rio", declarou em áudio enviado por aplicativo de mensagens.

Com a chegada do Carnaval, a preocupação com os rios da região se intensificou novamente, justamente por Bonito ser um destino conhecido por seu ecoturismo. O assunto chegou a ser discutido na Assembleia Legislativa no dia 8 deste mês.

O deputado estadual Pedro Kemp (PT) apresentou um requerimento solicitando informações ao secretário de Estado de Meio Ambiente, Desenvolvimento, Ciência, Tecnologia e Inovação (Semadesc), Jaime Elias Verruck, sobre as medidas para coibir o desmatamento e práticas ilegais de manejo do solo em Bonito.

"Também recebi as mesmas denúncias que o deputado Pedro Kemp (PT) recebeu, sobre o prolongado tempo de turvamento das águas, e o desaparecimento dos peixes em algumas regiões", relatou o deputado estadual Zeca do PT.



O parlamentar considera que o que acontece em Bonito é consequência da agricultura mecanizada. "Esta Casa de Leis tem que se debruçar, indo de encontro ao requerimento apresentado", alertou.

Na última quinta-feira (7), a pedido de Eduardo Riedel, foi realzada uma reuião on-line extraordinária, coordenada pelo secretário executivo de Desenvolvimento Econômico Sustentável, Rogério Beretta, da Secretaria de Meio Ambiente, Desenvolvimento, Ciência, Tecnologia e Inovação (Semadesc) para tratar dessa situação em Bonito e apontar as medidas necessárias para evitar prejuízos aos atrativos naturais e às atividades econômicas da região.

Durante a reunião, foi mencionado o volume de chuvas em Bonito desde o início de janeiro, até o dia 14 de fevereiro de 2023, que já atingiu 405 milímetros, valor acima da média histórica para esse período. A precipitação elevada também é um problema, e causa pontos isolados de turbidez, que têm sido apontados pela comunidade local.

"A Câmara Técnica levantar mais informações sobre esses eventuais pontos de turbidez das águas para que possamos identificar sua origem e tomar as medidas que forem cabíveis. Por meio da Câmara, que integra o Plano Estadual de Manejo e Conservação de Solo e Água (PROSOLO), nós já realizamos uma série de ações nos últimos 5 anos para mitigar esse tipo de problema nos rios de Bonito e região", informou Rogério Beretta.

O PROSOLO é uma ação do Governo do Estado, realizada por meio da Semadesc e compreende uma série de atividades de contenção de processos erosivos, terraceamento, adequação de estradas vicinais e restauração da vegetação nativa. O programa agora é coordenado pelo professor Dr. Elói Panachuki, Engenheiro Agrônomo, doutor em Agronomia.

"O professor Elói já é membro da Câmara Técnica, tem experiência nas áreas de Física e Química do Solo e Manejo e Conservação do Solo e da Água no Cerrado e Pantanal. É uma autoridade no assunto e que agora vai coordenar as ações do PROSOLO", informou Rogério Beretta.

Ação da Câmara Técnica

O secretário executivo da Semadesc lembra que, de 2019 a 2023, a Câmara Técnica de Conservação do Solo e da Água analisou 280 projetos de manejo e conservação que abrangeram uma área de 64.890,59 hectares em propriedades rurais da região, beneficiando diretamente as microbacias dos rios Formoso, da Prata, Betione e Salobra.

Também foram realizados cursos de capacitação para técnicos e operadores de máquinas que atuam nas prefeituras e propriedades rurais da região. "Fazemos a avaliação e o monitoramento de todos os projetos que aprovamos e que foram implantados nessa região. Além disso, atuamos em conjunto com as prefeituras de Bodoquena, Miranda e Jardim e Bonito para ações de controle de água pluvial nessas cidades. No ano passado, recebemos nossa patrulha ambiental, que foi uma conquista junto à Sudeco", destacou Beretta.

A Patrulha Ambiental é composta por 1 terraceador, 1 retroescavadeira, 1 motoniveladora, 1 trator agrícola, 1 caminhão basculante, 1 caminhão tipo melosa, 2 caminhões Truck basculante. Esses equipamentos foram adquiridos com recursos repassados pela Sudeco e se destinam a executar ações para a implementação de sistemas de recuperação e conservação do solo e da água, através da integração entre as práticas de manejo em áreas de produção agropecuária, envolvendo atividades de prevenção e contenção de processos erosivos em áreas rurais e urbanas. Entre essas intervenções destacam-se o terraceamento e a adequação de estradas vicinais, sempre em conformidade com o previsto no Prosolo.