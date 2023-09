Contravenção: 25 bichos integram o jogo do bicho, jogatina surgida no Brasil já mais de um século - DIVULGAÇÃO

Em outubro de 2021, policiais civis flagraram o vendedor Antônio João Machado, 62, agindo como cambista do jogo do bicho numa banca erguida na Avenida dos Cafezais, bairro Centro Oeste, em Campo Grande. Ele correu desesperadamente de lá para escapar da captura, mas deixou para trás pertences que o identificaram depois, como máquinas de apostas, resultados de jogos, livro de sonhos e até o carro.

De lá para cá, o apontador de jogo precisou de enfrentar audiências, manteve-se calado e, no mês passado, firmou um acordo em que suspendeu, até agosto de 2025, a ação judicial que, dependendo do desfecho pode causar-lhe condenação de até um ano ou multa que varia de R$ 2 mil a R$ 200 mil, conforme entendimento do TST (Tribunal Superior do Trabalho).

Até setembro de 2021, segundo investigação do Gaeco, o Grupo de Atuação Especial de Repressão ao Crime Organizado), do MPMS (Ministério Público de Mato Grosso do Sul), a contravenção seria comandada por Jamil Name e o filho Jamil, o Jamilzinho.

Em setembro de 2019, o Gaeco deflagrou a Omertà, operação que dissolveu com o reinado dos Name. Pela investigação, Jamilzinho seria uma espécie de chefão de milícia armada que tinha ligação com o jogo do bicho. Os dois foram levados para um presídio federal no Rio Grande do Norte. O pai foi contaminado com o vírus da Covid e morreu em junho de 2021. O filho permanece encarcerado e cumpre pena, por homicídio, entre os quais homicídio, lá no RN.

Ainda há bancas de jogo do bicho, em Campo Grande. Conforme apurou Correio do Estado, os donos da exploração do jogo seriam de outros estados, Rio de Janeiro e São Paulo, por exemplo. Inclusive, os resultados podem ser acessados pela internet, diariamente.

SUSPENSÃO DO PROCESSO

O ex-cambista Antônio Machado conseguiu travar a ação contra ele graças a um acordo fechado com o MPMS e a 11ª Vara do Juizado Especial Central. Não quer dizer que ele escapou da ação. O denunciado concordou com algumas imposições determinadas pela magistrada do caso, a juíza Simone Nakamatsu.

Machado, impôs a magistrada, terá de:

“Comparecer bimestralmente em cartório deste juízo, até o último dia útil do mês, para informar endereço e atividade profissional; proibição de ausentar-se da cidade, por período superior a 15 (quinze dias), sem autorização do juízo; não mudar de endereço sem prévia comunicação e não cometer novos delitos”.

Também segundo o acordo da suspensão dos autos, o ex-cambista “fica o denunciado ciente de que o benefício será revogado se, no curso do prazo de suspensão, vier a ser processado por outro crime ou contravenção, ou se descumprir as condições impostas e que durante o prazo de suspensão a prescrição penal não tem curso."

A juíza definiu ainda, conforme acordo com o MPMS que o "denunciado fica ciente de que o benefício será revogado se, no curso do prazo de suspensão, vier a ser processado por outro crime ou contravenção, ou se descumprir as condições impostas e que durante o prazo de suspensão a prescrição penal não tem curso".

O FLAGRANTE

No dia da “Deu Zebra IV”, a operação que fechou as bancas do jogo, segundo a perícia, Machado fugiu do local e deixou pertences que fortaleceram a denúncia contra ele.

“Havia algumas anotações no interior do caderno supracitado [dentro do carro], com referências de apostas e resultados do jogo do bicho. Havia além vinte e cinco bilhetes impressos, contendo informações que faziam referência ao jogo do bicho, com dezenas e/ou milhares e os respectivos animais, além do horário, data e valores das apostas.”

Além disso, um livro, o “Grande Livro dos Sonhos”, somou-se às provas contra o cambista, já que cada sonho representaria um bicho e isso era mostrado ao apostador interessado no jogo.

Jogo do bicho é uma bolsa de apostas em números representados por 25 animais. Foi criado em 1892, 131 anos atrás.