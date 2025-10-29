Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Caminhão derrama concreto na rua ao desviar de acidente em Campo Grande

Veículo capotado na via e caminhão derramando cimento tumultuaram o trânsito no início da tarde desta quarta-feira (29) na Rua Doutor Felipe Machado; veja vídeo

Laura Brasil

29/10/2025 - 14h03
Um acidente que resultou no capotamento de um Renault Kwid, no início da tarde desta quarta-feira (29), por pouco não tomou proporções maiores quando um caminhão carregado começou a derramar cimento na Rua Doutor Felipe Machado, em Campo Grande.

A via, que fica nas proximidades do Shopping Campo Grande, precisou ter o tráfego desviado após dois veículos, o Renault Kwid e uma Toyota SW4, colidirem, o que acabou deixando um deles capotado na pista.

O condutor do Kwid, de 36 anos, seguia pela faixa central quando o motorista do outro veículo tentou fazer a conversão à esquerda. Com o impacto, o veículo menor capotou.

Enquanto motoristas que passavam pelo local e seguranças tentavam organizar o trânsito, um caminhão carregado de cimento que subia a rua não conseguiu avançar em um declive e começou a derramar o material na pista.

A moradora de um prédio na região, que registrava o acidente, filmou o momento em que o caminhão retornou de ré e foi derramando cimento pelo percurso. Ao mesmo tempo, a mulher questionava a ausência de autoridades diante da situação inusitada no trânsito.

A reportagem entrou em contato com a empresa, e um funcionário explicou que uma equipe de limpeza foi enviada ao local com um caminhão-pipa para retirar o cimento da pista.

Questionado se ocorreu algum problema mecânico no caminhão, o trabalhador respondeu que não, o veículo apenas não teve tração suficiente para subir a rua, o que acabou provocando o incidente.

 

 

 

VIAGEM

Dourados terá voos quase todos os dias da semana em 2026

Maior cidade do interior de MS terá voos diários, exceto às quartas-feiras

29/10/2025 12h30

Depois de quatro anos fechado, o aeroporto municipal Francisco de Matos Pereira retomou os voos - FOTO: Ana Paula Amaral/Governo de MS

Dourados, segunda maior cidade de Mato Grosso do Sul, terá novidades em sua malha aérea a partir do ano que vem.

A cidade contará, a partir de 1º de março de 2026, com voos quase todos os dias da semana: segundas, terças, quintas, sextas, sábados e domingos. Só não haverá às quartas-feiras. Atualmente, os voos são às segundas, quintas e sextas.

As rotas são Dourados-Guarulhos e Guarulhos-Dourados. As passagens devem começar a ser vendidas em breve.

O anúncio foi feito pelo prefeito de Dourados, Marçal Filho (PSDB), em vídeo publicado nas redes sociais.

“Vocês sabem da luta que eu tive para abrir o nosso aeroporto e também de toda força que nós fizemos para que as companhias aéreas pudessem vir para cá. A Latam está fazendo três voos por semana, mas eu disse que não iria sossegar enquanto não tivesse voos diários aqui de Dourados para São Paulo (Guarulhos). E a boa notícia veio: quero anunciar em primeira mão que a partir do dia 1º de março do ano que vem nós teremos voos praticamente diários da Latam. Eu digo praticamente porque só não teremos voos às quartas-feiras, mas teremos às segundas, terças, quintas, sextas, sábados e domingos”, noticiou o prefeito em suas redes sociais.

Atualmente, apenas a Latam opera em Dourados, com a aeronave Airbus A320 (que contempla os modelos A319 e A320), que tem capacidade para transportar 174 passageiros. A Gol e a Azul já demonstraram interesse em operar no município.

O Aeroporto de Dourados - Aeroporto Municipal Francisco de Matos Pereira permaneceu fechado entre maio de 2021 e agosto de 2025, reabrindo em setembro deste ano, com voos da Latam.

Atualmente, o local está sendo reformado ao custo de R$ 38 milhões, com construção de sala de embarque e novo terminal de passageiros mais moderno e funcional.

O projeto contempla 4 mil metros quadrados de área construída, incluindo área para implantação de lanchonetes, lojas comerciais, seção contra incêndio e uma Estação Prestadora de Serviço de Tráfego Aéreo – ampliando a segurança e conforto para passageiros e operadores.

BOLÃO

Aposta de bolão leva prêmio de R$ 255 mil em Campo Grande

A premiação geral não teve ganhador e acumula R$ 7 milhões para próximo sorteio

29/10/2025 12h20

Aposta ganhadora de Campo Grande embolsa R$ 255 mil em bolão da Mega-Sena com 5 acertos

Nesta última terça-feira (28), uma aposta de bolão da Mega-Sena foi premiada em Campo Grande. O montante do valor é de R$ 255 mil, e a aposta ganhadora teve 8 números jogados.

Nos demais ganhadores de apostas com 4 acertos, outras 25 apostas de Mato Grosso do Sul ganharam entre mil e 20 mil reais com apostas simples e um desses sendo bolão.

Entre elas, 9 foram em Campo Grande, e as demais estão espalhadas pelo Estado, nos municípios de Água Clara, Anastácio, Dourados, Eldorado, Figueirão, Inocência, Jardim, Paranaíba, Ponta Porã, São Gabriel do Oeste, Sete Quedas, Sidrolândia e Terenos.

A premiação geral ainda não teve um ganhador e acumula R$ 7 milhões.

Os 6 números sorteados no concurso 2933 de ontem foi:

  • 01 18 22 42 48 50

O sorteio foi transmitido ao vivo pela Caixa Econômica Federal e pôde ser assistido no canal oficial da Caixa no Youtube.

Próximo sorteio: Mega-Sena 2935

Como a Mega Sena tem três sorteios regulares semanais, o próximo sorteio ocorre na quinta-feira, 30 de outubro, a partir das 20 horas, pelo concurso 2935. O valor da premiação está estimado em R$ 7 milhões.

Para participar dos sorteios da Mega-Sena é necessário fazer um jogo nas casas lotéricas ou canais eletrônicos.

A aposta mínima custa R$ 5,00 para um jogo simples, em que o apostador pode escolher 6 dentre as 60 dezenas disponíveis, e fatura prêmio se acertar de 4 a 6 números.

Como jogar na Mega-Sena

A Mega-Sena paga milhões para o acertador dos 6 números sorteados. Ainda é possível ganhar prêmios ao acertar 4 ou 5 números dentre os 60 disponíveis no volante de apostas.

Para realizar o sonho de ser milionário, você deve marcar de 6 a 20 números do volante, podendo deixar que o sistema escolha os números para você (Surpresinha) e/ou concorrer com a mesma aposta por 2, 3, 4, 6, 8, 9 e 12 concursos consecutivos (Teimosinha).

