Caminhão derrama concreto na rua ao desviar de acidente em Campo Grande

Um acidente que resultou no capotamento de um Renault Kwid, no início da tarde desta quarta-feira (29), por pouco não tomou proporções maiores quando um caminhão carregado começou a derramar cimento na Rua Doutor Felipe Machado, em Campo Grande.
A via, que fica nas proximidades do Shopping Campo Grande, precisou ter o tráfego desviado após dois veículos, o Renault Kwid e uma Toyota SW4, colidirem, o que acabou deixando um deles capotado na pista.
O condutor do Kwid, de 36 anos, seguia pela faixa central quando o motorista do outro veículo tentou fazer a conversão à esquerda. Com o impacto, o veículo menor capotou.
Enquanto motoristas que passavam pelo local e seguranças tentavam organizar o trânsito, um caminhão carregado de cimento que subia a rua não conseguiu avançar em um declive e começou a derramar o material na pista.
A moradora de um prédio na região, que registrava o acidente, filmou o momento em que o caminhão retornou de ré e foi derramando cimento pelo percurso. Ao mesmo tempo, a mulher questionava a ausência de autoridades diante da situação inusitada no trânsito.
A reportagem entrou em contato com a empresa, e um funcionário explicou que uma equipe de limpeza foi enviada ao local com um caminhão-pipa para retirar o cimento da pista.
Questionado se ocorreu algum problema mecânico no caminhão, o trabalhador respondeu que não, o veículo apenas não teve tração suficiente para subir a rua, o que acabou provocando o incidente.