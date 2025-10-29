Caminhão derrama concreto na rua ao desviar de acidente em Campo Grande

VIAGEM

Maior cidade do interior de MS terá voos diários, exceto às quartas-feiras

Depois de quatro anos fechado, o aeroporto municipal Francisco de Matos Pereira retomou os voos - FOTO: Ana Paula Amaral/Governo de MS

Dourados, segunda maior cidade de Mato Grosso do Sul, terá novidades em sua malha aérea a partir do ano que vem.

A cidade contará, a partir de 1º de março de 2026, com voos quase todos os dias da semana: segundas, terças, quintas, sextas, sábados e domingos. Só não haverá às quartas-feiras. Atualmente, os voos são às segundas, quintas e sextas.

As rotas são Dourados-Guarulhos e Guarulhos-Dourados. As passagens devem começar a ser vendidas em breve.

O anúncio foi feito pelo prefeito de Dourados, Marçal Filho (PSDB), em vídeo publicado nas redes sociais.

“Vocês sabem da luta que eu tive para abrir o nosso aeroporto e também de toda força que nós fizemos para que as companhias aéreas pudessem vir para cá. A Latam está fazendo três voos por semana, mas eu disse que não iria sossegar enquanto não tivesse voos diários aqui de Dourados para São Paulo (Guarulhos). E a boa notícia veio: quero anunciar em primeira mão que a partir do dia 1º de março do ano que vem nós teremos voos praticamente diários da Latam. Eu digo praticamente porque só não teremos voos às quartas-feiras, mas teremos às segundas, terças, quintas, sextas, sábados e domingos”, noticiou o prefeito em suas redes sociais.

Atualmente, apenas a Latam opera em Dourados, com a aeronave Airbus A320 (que contempla os modelos A319 e A320), que tem capacidade para transportar 174 passageiros. A Gol e a Azul já demonstraram interesse em operar no município.

O Aeroporto de Dourados - Aeroporto Municipal Francisco de Matos Pereira permaneceu fechado entre maio de 2021 e agosto de 2025 , reabrindo em setembro deste ano, com voos da Latam.

Atualmente, o local está sendo reformado ao custo de R$ 38 milhões , com construção de sala de embarque e novo terminal de passageiros mais moderno e funcional.

O projeto contempla 4 mil metros quadrados de área construída, incluindo área para implantação de lanchonetes, lojas comerciais, seção contra incêndio e uma Estação Prestadora de Serviço de Tráfego Aéreo – ampliando a segurança e conforto para passageiros e operadores.