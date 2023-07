Caminhões batem, pegam fogo e dois morrem carbonizados na BR-163

estatística

Anuário Brasileiro de Segurança Pública aponta que MS está no topo do ranking de feminicídio, exploração infantil e pornografia

O Anuário Brasileiro de Segurança Pública 2023, que foi divulgado ontem, aponta que Mato Grosso do Sul está entre as unidades da Federação com as mais altas taxas de crimes contra mulheres, crianças e negros.

O relatório é feito a partir de dados de diversos setores de segurança pública de cada estado, apurados pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública (FBSP).

Em relação aos crimes raciais, MS apresentou 468 registros de injúria racial em 2022, um aumento de 50,5% em comparação com 2021, quando o Estado teve 308 registros do delito. Já os casos de racismo aumentaram 117% no período de um ano: em 2021, foram 21 registros, enquanto no ano passado foram 46 notificações do crime.

Os dados colocam MS entre os estados com as piores taxas de crimes raciais a cada 100 mil habitantes. Em relação à injúria racial, Mato Grosso do Sul só fica atrás do Distrito Federal e de Santa Catarina, que registraram 22,5 e 20,3 crimes raciais a cada 100 mil habitantes, respectivamente, enquanto o Estado registrou 17. A respeito dos casos de racismo, Mato Grosso do Sul está na 10ª colocação, com 1,7 caso a cada 100 mil habitantes.

No panorama nacional, os casos de racismo aumentaram 68% no ano passado, sendo notificados 2.458 casos, enquanto em 2021 foram 1.464 ocorrências.

VIOLÊNCIA CONTRA A MULHER

De acordo com o Anuário Brasileiro de Segurança Pública, o Estado apresenta altos índices de violência contra a mulher. Entre os crimes, Mato Grosso do Sul tem a segunda maior taxa de feminicídio do País, com 2,9 casos a cada 100 mil habitantes, ficando atrás apenas de Rondônia, com 3,1 de taxa.

O Estado teve um aumento no número de casos de feminicídio, passando de 33, em 2021, para 40 registros do crime no ano passado. Em 2022, também aumentou o número de homicídio de mulheres, passando de 70 casos, em 2021, para 75, em 2022, deixando MS com a sexta maior taxa do Brasil – 5,4 casos a cada 100 mil habitantes.

Os casos de perseguição, conhecidos como stalking, aumentaram significativamente em MS, passando de 928 registros, em 2021, para 1.338 casos, no ano passado. Em função desse aumento, o Estado ocupa a quarta colocação no ranking, com 96,30 casos de perseguição a cada 100 mil habitantes.

Mas o pior índice do Estado foi em relação à divulgação de imagens íntimas e sexuais sem o consentimento dos envolvidos. Mato Grosso do Sul teve índice de 79,5 registros de divulgação de pornografia a cada 100 mil habitantes. Mesmo com esses números, houve uma queda em relação a 2021, quando o índice foi de 83,2 casos do crime por 100 mil habitantes.

MS teve aumento nos casos de: ameaça, passando de 15.157 ocorrências, em 2021, para 15.979, em 2022; violência psicológica, de 143 casos para 399; tentativas de feminicídio, de 96 ocorrências para 123 casos; e homicídio de mulheres, de 156 registros para 212.

Estupros também aumentaram no Estado, de 383 ocorrências, em 2021, o índice foi para 426 em 2022, sendo a maioria das vítimas mulheres.

CONTRA CRIANÇAS

O levantamento feito pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública revela que o Estado também registrou altas taxas de crimes contra crianças e adolescentes. Em relação aos maus-tratos, em MS houve um aumento de registros, passando de 916 casos em 2021 para 1.022 casos em 2022.

Em virtude disso, Mato Grosso do Sul ficou com a maior taxa de maus-tratos do País, com 136,8 casos do crime para cada 100 mil habitantes. A taxa brasileira é de 45,1.

Apesar de os casos de estupro de vulnerável terem caído 4,7% de 2021 para 2022, passando de 1.834 ocorrências para 1.765, a taxa do crime ainda é uma das maiores do País, ocupando a quarta posição, com 64 casos a cada 100 mil habitantes.

De acordo com o anuário, os estados de Roraima, Mato Grosso do Sul e Amapá lideram a lista, com mais de 200 casos de estupros. A maioria das vítimas é menina, e há um pico de casos entre três e quatro anos de idade; e os mais frequentes são contra adolescentes de 13 anos.

O crime de exploração sexual também foi um dos mais registrados em MS contra crianças e adolescentes. Mesmo com queda de 22,2% nos casos, passando de 63 ocorrências em 2021 para 49 registros em 2022, o Estado segue com a segunda maior taxa de exploração sexual infantil do País, com 6,6 casos a cada 100 mil habitantes, ficando atrás de Roraima, com 8,3 de índice.

Sobre como mudar esse cenário de violência no Estado, o antropólogo João Victor Rossi relata que “precisamos com urgência de projetos e políticas que destaquem a importância da diferença e do respeito, ao mesmo tempo em que alimentem a reprodução social de maneira comunitária”.

SAIBA

O Brasil registrou o maior número de casos de estupro da história, sendo 74.930 vítimas. Em 68,3% das ocorrências, o crime foi cometido na casa da vítima, e a maioria dos agressores é uma pessoa conhecida.