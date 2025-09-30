Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Caminhoneiro de MS morre carbonizado após acidente com carga de etanol

Acidente registrado no fim da tarde dessa segunda-feira, na rodovia Arlindo Béttio, em São Paulo

Alison Silva

Alison Silva

30/09/2025 - 14h45
Um grave acidente registrado na tarde desta segunda-feira (29) na Rodovia Arlindo Béttio (SP-613), em Rosana (SP), resultou na morte do motorista sul-mato-grossense Douglas Vieira Escobar, de 29 anos. Ele conduzia uma carreta carregada com etanol que tombou no quilômetro 77 da via, veículo que incendiou logo em seguida. O caminhoneiro não conseguiu sair da cabine e morreu carbonizado no local.

De acordo com a Polícia Militar Rodoviária (PMR), o acidente envolveu também um carro de passeio conduzido por uma mulher de 43 anos. Após a colisão, a carreta tombou e as chamas, alimentadas pelo líquido inflamável, se espalharam rapidamente, atingindo ainda a vegetação às margens da pista.

A motorista do automóvel sofreu apenas ferimentos leves, foi socorrida pelo Corpo de Bombeiros e encaminhada ao Hospital Estadual de Porto Primavera. O teste do bafômetro descartou ingestão de álcool.

Foto: Reprodução/ DJBJ

O impacto e o incêndio mobilizaram equipes de resgate e obrigaram a interdição total da rodovia por cerca de quatro horas. A concessionária responsável organizou desvios para garantir o fluxo de veículos e orientou motoristas a redobrarem a atenção no trecho.

O corpo de Douglas segue transladado para Campo Grande, onde ocorrerão o velório e o sepultamento. Ele deixa esposa e um filho pequeno.

